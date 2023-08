escuchar

El inédito Mundial de básquet 2023 está en curso y, con la cuarta jornada que se desarrolló este lunes, se completó la segunda fecha de la primera etapa en la que siete países lograron su boleto a la siguiente instancia -Lituania, Montenegro, Alemania, Canadá, Letonia, Estados Unidos y España- y otros 10 que quedaron eliminados -Filipinas, China, Jordania, Egipto, México, Finlandia, Venezuela, Irán, Francia y Líbano- aunque todavía deben disputar un juego y competirán por el 17° lugar.

La 19ª edición del torneo se desarrolla en simultáneo en Filipinas, Japón e Indonesia. Los duelos tienen lugar en cuatro estadios de tres ciudades. En Manila, la capital filipina, hay actividad en el Araneta Coliseum y el Philippine Arena; en la ciudad nipona de Okinawa se juega en el Okinawa Arena; y en Jakarta, la ciudad cabecera indonesia, los juegos son en el Indonesia Arena. Es la primera vez en la historia que una cita ecuménica no se lleva a cabo en una sola nación, como ocurrió con las 18 anteriores.

Serbia quedó a un paso de la segunda fase, tras ganarle a Puerto Rico Aaron Favila - AP

En las cuatro primeras jornadas de la Copa del Mundo se llevaron a cabo 32 de los 48 partidos programados de la etapa de grupos. Este martes el torneo continúa con otros ocho correspondientes a la tercera jornada y pueden definirse más clasificados a la próxima etapa. En la primera, los equipos se enfrentan todos contra todos en cada una de las ocho zonas que fueron divididos. Los dos líderes de la tabla de posiciones avanzan a la segunda ronda mientras que el tercero y cuarto de cada una pasan a competir en una Ronda de Clasificación por el 17° puesto.

Para la segunda fase, los 16 seleccionados arrastrarán los puntos conseguidos en la primera y se volverán a dividir en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno. Quienes pasaron desde el grupo A se juntarán con los del B; los del C con los del D; los del E con los del F; y los del G con los del H. Allí, cada país jugará contra los dos que no enfrentó en la instancia anterior y los dos mejores irán a cuartos de final. Desde entonces serán cruces de eliminación directa hasta la final. Quienes queden eliminados en cuartos de final tendrán que competir por el quinto puesto y quienes pierdan en semifinales, por el tercero. En total, se disputarán 92 encuentros en un lapso de 17 días hasta el 10 de septiembre.

República Dominicana ganó sus dos partidos y tiene un pie en la segunda fase Yong Teck Lim - Getty Images

Entre los principales favoritos al título hay varios equipos, pero el que pica en punta es Estados Unidos, a pesar de que no cuenta con sus mejores exponentes. España, Canadá, Australia, Serbia y Eslovenia tienen con qué dar el golpe en un campeonato en el que ya quedó sin chaces de ser campeón Francia y en el que brilla por su ausencia la Argentina, último subcampeón.

El equipo de Pablo Prigioni no clasificó porque fue cuarta en el grupo E de las Eliminatorias de América y en el mano a mano con Brasil quedó con peor diferencia de tantos (accedían tres). El partido en el que recibió el duro golpe fue a fines de febrero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata ante la República Dominicana de Néstor ‘Che’ García, quien casualmente dirigió al plantel en más de la mitad del fixture hasta que dejó el cargo. La albiceleste llegó a tener una ventaja a su favor de 17 unidades en el tercer cuarto sobre los centroamericanos y necesitaba la victoria para no depender de los resultados de la zona F. Sin ella, no pudo acceder a la Copa del Mundo como mejor cuarto porque ganaron México (a Uruguay 82-69), Puerto Rico (a Colombia 87-80) y el elenco brasileño (a Estados Unidos 83-76). Si uno de esos tres combinados caía, la albiceleste entraba a la cita ecuménica.

La selección argentina no clasificó al Mundial y tampoco jugará los Juegos Olímpicos París 2024 RAPETTI-SALIK

Es la quinta vez en la historia que la albiceleste no compite en la Copa del Mundo porque estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercera en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeona en 1950; 1970, 1978 y 1982.

Más allá de la ausencia de Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, el campeonato con sede triple en Asia tiene decenas de figuras, entre ellas varias de la NBA. En esta edición la liga de Estados Unidos, la más importante del planeta, aporta 55 jugadores siendo el récord para una edición. Entre los candidatos a MVP sobresalen los nombres de Luka Doncic (Eslovenia), Patty Mills (Australia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Walter Tavares (Cabo Verde), Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Dennis Schroder (Alemania), Bogdan Bogdanovic (Serbia), Willy Hernangómez (España) y Jalen Brunson (Estados Unidos), entre otros.

Cómo ver los partidos del Mundial

Los encuentros se pueden ver en vivo por dos canales de TV: TyC Sports y DSports. Teniendo en cuenta la diferencia horaria con los países asiáticos que son sede, de 10 a 12 horas adelante en el uso horario, los juegos serán en la madrugada y mañana de la Argentina.

DSports transmite todos los duelos a través de sus señales deportivas de cable y, también, la plataforma digital DGO. Para acceder al contenido se debe ser cliente del cableoperador. TyC Sports, por su parte, tiene una cantidad limitada de cotejos los cuáles también reproduce en TyC Sports Play. Quienes son abonados de Flow, DGO y Telecentro Play pueden visualizar el canal deportivo online.

La tabla de campeones mundiales

La Copa del Mundo de básquet se completó 18 veces y tiene dos máximos ganadores, Yugoslavia y Estados Unidos con cinco títulos cada uno. La diferencia entre ellos es que los norteamericanos pueden seguir sumando coronas mientras que el los europeos se disolvieron como nación y se subdividieron en varios países, una situación similar a la Unión Soviética, que tiene tres estrellas. El campeón defensor es España, que en China 2019 le ganó la final a la Argentina, y tiene dos coronas en su palmarés, la misma cantidad que Brasil. La albiceleste, en tanto, celebró en la primera edición en 1950.

En China 2019, España venció a la Argentina en la final y se consagró campeón del Mundial AFP

Yugoslavia / Estados Unidos - 5

Unión Soviética - 3

España / Brasil - 2

Argentina - 1