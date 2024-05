Estados Unidos globalizó durante décadas su NBA y ahora los extranjeros son sus mayores figuras

Escuchar

Los mejores jugadores de la NBA ya no son nacidos en Estados Unidos. La globalización de la liga, que comenzó con éxito el comisionado David Stern en 30 años de gestión y que continúa desde 2014 Adam Silver –recientemente se le renovó su contrato hasta 2030– impactó también en el rectángulo de juego. Es exitosa para el básquetbol mundial, pero no tanto para los jugadores estadounidenses, que semana tras semana viven en carne propia cómo el serbio Nikola Jokic, el esloveno Luka Doncic, el griego Giannis Antetokounmpo, el camerunés Joel Embiid y los canadienses Jamal Murray y Shai Gilgeous-Alexander, entre otros, son apuntados por los flashes que antes los iluminaban. Desde hace un tiempo, el pulso de las estadísticas y de los highlights es marcado por extranjeros, que en varios casos ni siquiera se formaron deportivamente en universidades estadounidenses.

En la temporada 2023/2024, que está en la instancia de las finales de conferencia, Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves en el Oeste y Boston Celtics vs. Indiana Pacers en el Este, hubo un récord de jugadores foráneos: 125, de 40 países. Se quebró la marca de la campaña 2021/’22, cuando participaron 121. Cabe aclarar que la cifra no incluye a los que no nacieron en Estados Unidos pero se formaron allí y son seleccionables para el seleccionado nacional (Team USA), como Embiid, camerunés de origen pero de nacionalidades francesa y estadounidense. Karl-Anthony Towns, estrella de Wolves, tampoco está incluido en ese número porque nació en el país norteamericano, aunque tiene raíces en Dominicana y representa internacionalmente a la nación insular.

El camerunés Joel Embiid es uno de los extranjeros más dominantes de la NBA, aunque internacionalmente representa a Estados Unidos. PHILADELPHIA SIXERS - PHILADELPHIA SIXERS

En la NBA globalizada los extranjeros se destacan no solamente por ser una buena porción en los alrededor de 500 jugadores que conforman las 30 franquicias (los planteles suelen tener entre 16 y 18), aproximadamente 25% si se considera a aquellos 125. También sobresalen por su técnica, su táctica, su lectura de juego y su sagacidad. A excepción de algunos, no tienen la capacidad atlética de los estadounidenses, pero les sobran herramientas para competir e imponerse.

De los 12 premios individuales que otorga la NBA por lo hecho en la etapa regular de la temporada, tres de los más importantes de esta campaña fueron para jugadores europeos: Jokic fue el MVP –el más valioso– en una lista que tuvo como finalistas a Doncic y Gilgeous-Alexander; el francés Rudy Gobert recibió el de mejor defensor, y su coterráneo Víctor Wembanyama, número 1 del último Draft y llamado a ser una de las estrellas del futuro, ganó el de novato del torneo. Más allá de lo deportivo, Towns se llevó el galardón al Social Justice Champion, que refiere al compromiso social que asumen figuras de la liga, aunque el país no sea el suyo.

A Jokic lo marca el lituano Domantas Sabonis, de Sacramento Kings, otro de los extranjeros que se destacan en la NBA. David Zalubowski - AP

En un sondeo que publicó recientemente The Athletic (sección deportiva de The New York Times) a más de 100 jugadores anónimos, los consultados resaltaron la labor de varios colegas foráneos: Jokic y Gilgeous-Alexander fueron votados como los mejores jugadores del certamen, y Wembanyama, como el defensor más destacado. Eso sí: a Gobert, en tanto, lo calificaron como al “más sobrevalorado”.

La arremetida extranjera en la NBA no se termina en eso. Con miras al futuro, en la lotería de jugadores (draft) que se realizará en junio, el favorito para resultar el número 1 es el francés Alex Sarr. Su nación es la segunda en aporte de foráneos a la NBA en 2023, 14. Son 12 menos que los de Canadá, país que tiene una franquicia en el campeonato, Toronto Raptors.

El base canadiense de Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander resultó segundo en la elección del premio MVP, cuyo "podio" fue copado por foráneos en la temporada 2023/2024. Kyle Phillips - FR171277 AP

Que los basquetbolistas fuereños están dominando la NBA se refleja en que los últimos seis galardones MVP quedaron en manos visitantes. Antes de Jokic, en 2023 lo obtuvo Embiid. El serbio había sido premiado consecutivamente en 2021 y 2022, y en 2019 y 2020 se lo había llevado Antetokounmpo a Grecia. Para encontrar un estadounidense ganador del cetro individual más deseado del certamen hay que remontarse a 2018, cuando lo conquistó James Harden. Aun así, la supremacía local refleja que apenas en 11 ocasiones la distinción no quedó en Estados Unidos. Las otras fueron en 2012 y 2013, cuando fue distinguido Tim Duncan (compañero de Emanuel Ginóbili en San Antonio Spurs, nacido en Islas Vírgenes pero que representó internacionalmente a Estados Unidos); en 2007, cuando se lo apoderó el alemán Dirk Nowitzki, y en 2005 y 2006, cuando resultó reconocido el canadiense Steve Nash.

La entrega del premio MVP 2023/2024 a Nikoka Jokic

De los equipos que siguen en pie en el torneo 2023/’24, Dallas es el que más extranjeros tiene, nueve. Entre ellos, un crack, el esloveno Doncic. Aunque recientemente el Denver Nuggets de Jokic y Murray fue eliminado por el Minnesota de Towns, todavía ostenta el título de campeón, logrado en gran parte gracias a lo hecho por la mejor pareja de la NBA, que une a Serbia con Canadá.

Los últimos seis premios MVP de la NBA fueron para jugadores extranjeros: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid

Aunque lo hubiesen querido, ni Stern ni Silver habrán imaginado que globalizar la NBA, con la venta del producto al mercado internacional, la incorporación de basquetbolistas de otras países y la organización de partidos en territorios extranjeros, entre otros aspectos, iba a impactar de lleno en el juego. Tanto ocurrió que, luego del Mundial Filipinas-Indonesia-Japón 2023, en el que el mundo FIBA lo relegó al cuarto puesto, Estados Unidos debe ratificar en los próximos Juegos Olímpicos que sus jugadores son los mejores, más allá de lo que pasa puertas adentro de su liga.

El desafío de París 2024

Lograr la medalla dorada en los Juegos Olímpicos París 2024 se convirtió, para el deporte de Estados Unidos, en poco menos que una cuestión de estado. Una obsesión por confirmar su dominio en una disciplina al gobernó durante décadas. De hecho, más allá de que para USA Basketball la Copa del Mundo no es de gran relevancia –sí la cita olímpica– y por eso su Team USA no se conforma con sus mejores exponentes, la última vez que resultó campeón fue en 2014, en España.

Entre julio y agosto, en la capital de Francia estarán muchos de los mejores estadounidenses que militan en la NBA. Algunos, veteranos cracks: LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant. El equipo dirigido por Steve Kerr se completará con Embiid, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Devin Booker, Anthony Davis, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton y Jrue Holiday. Todos son jugadores de primera línea en la liga estadounidense con varias presencias en el Partido de las Estrellas, cuatro premios MVP y seis anillos de campeón. A nivel internacional, entre todos acarrean 11 participaciones olímpicas individuales y 10 medallas doradas. Claro está que a la NBA le sobra material y hay figuras que no están por lesiones o, simplemente, porque la organización se decantó por otras, no necesariamente de más alto nivel.

“La grandeza une. El seleccionado nacional masculino de Estados Unidos de 2024 está acá”

Greatness Unites.



The 2024 USA Men's National Team is here.



🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/I2jOLsrcQv — USA Basketball (@usabasketball) April 17, 2024

¿Suficiente para ganar el quinto oro consecutivo y estirar la hegemonía que le interrumpió la Argentina en Atenas 2004? Ése es el reto, que no por tantas estrellas juntas va a resultar fácil: Estados Unidos deberá derrotar a rivales que tienen a algunos de los mejores exponentes de su propia liga. Por caso, Canadá y Francia están en condiciones de presentar 12 jugadores de NBA, la escuela serbia suma a Jokic –si no decide darse de baja a último momento–, Doncic ya mostró en el nivel internacional hasta dónde es capaz de llevar a Eslovenia y Dennis Schröder lideró a Alemania hacia la Copa del Mundo el año pasado.

Grant Hill, director de Team USA, resaltó en la presentación del equipo, en abril, la importancia de la cita olímpica y lo dificultosa que será para su país. “Estados Unidos es el hogar de algunos de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y aprecio el gran interés en ser parte de esta lista. Tenemos el mayor respeto por el nivel de competencia que afrontaremos. Los Juegos Olímpicos representan el pináculo del deporte y tienen el torneo de básquetbol más duro de la historia”, observó el ex base de Detroit Pistons.

Dos superestrellas de la historia de la liga, LeBron James y Kevin Durant, se asocian en el seleccionado estadounidense para conseguir la medalla dorada olímpica en París 2024. Rick Scuteri - FR157181 AP

Mirar la lista del equipo de las barras y las estrellas asusta. Pero nada está dicho de antemano. Enseñados por los propios basquetbolistas estadounidenses en la globalización de más de tres décadas, los de otros países bien pueden terminar colgándose la medalla más deseada en París. Y pasar del anillo de campeón de la NBA al título de campeón de la cita de los cinco anillos.