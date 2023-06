El básquetbol de Boca en la era de Jorge Ameal y Román Riquelme, lejos de desaparecer y en busca de la cuarta Liga Nacional

escuchar

Que Boca Juniors esté jugando la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) frente a Quimsa, de Santiago del Estero, no es una casualidad, sino una causalidad de un proyecto que comenzó cuando Jorge Amor Ameal, con Juan Román Riquelme como respaldo, le ganó la elección de diciembre de 2019 a la fórmula del macrismo encabezada por Christian Gribaudo. Desde entonces, el equipo xeneize recuperó el protagonismo en la elite, que lo había llevado a ser uno de los clubes más importantes de la competencia, y en las últimas tres temporadas quedó entre los cuatro mejores. Ahora tiene la posibilidad de lograr su cuarta estrella, tras las conseguidas en 1997, 2004 y 2007, y afianzarse en el cuarto puesto entre los máximos campeones de la historia. Pero no la tiene nada fácil: la serie está 2-1 en favor del cuadro santiagueño, que tiene la ventaja de localía. Y que puede quedar match point este miércoles: a las 22.10 se iniciará el cuarto partido, en La Boca (televisará TyC Sports).

La cabeza del área de este deporte en el club xeneize no es Ameal ni, mucho menos, Riquelme, sino Alejandro Desimone, vocal titular de la Comisión Directiva y presidente del Departamento de Básquet, a quien, sin que fuera del ambiente de la pelota naranja, le encomendaron la tarea. Desimone planificó un proyecto de largo plazo que, aun con vaivenes y el golpe de la renuncia de Gonzalo García como entrenador en este campeonato, reubicó al equipo en el primer plano, cerca de una nueva coronación.

Una arenga de los jugadores que están en la final de la Liga; desde que Jorge Ameal asumió la presidencia, el básquetbol de Boca fue además dos veces semifinalista. MARCELO ENDELLI

“Cuando asumimos veíamos las falencias que había en los demás deportes. Boca se había dedicado 100% al fútbol y creo que Boca sí es un equipo de fútbol, pero que también hay un montón de socios a los que les gustan el básquetbol, el voley y otras actividades. La idea era hacer un club más deportivo; eso siempre se planteó en la campaña. Y a partir de eso cada uno fue a distintos sectores. A mí me tocó el básquetbol, y Boca tiene que participar en lo más alto en cada deporte. Tomamos el básquetbol como el segundo deporte del club y a partir de eso se planificó un trabajo a largo plazo”, explicó Desimone a LA NACION.

Para el dirigente es fundamental cumplir procesos: “Tener un plantel y un cuerpo técnico durante varios años es lo que da resultados. Gonzalo García se nos fue a la mitad de esta temporada, pero el proyecto fue de tres años, en los que Boca consiguió después de mucho tiempo estar en semifinales y, ahora, llegar a la final. Esto es producto de un equipo de trabajo, de un proyecto serio y de un objetivo que uno planificó. Cuando contraté a García la primera vez le dije que todos queríamos salir campeones mañana pero que a los escalones se los va subiendo de a uno, que antes había que posicionar a Boca entre los primeros y seguir creciendo”.

Triple contra la chicharra en Boca vs. Quimsa, capítulo 3

En Boca el hincha suele exigir buenos resultados y trofeos, en el fútbol y el resto de las disciplinas. En el básquetbol, si bien al principio de la gestión actual no existió mayor presión, en esta temporada, en la que el plantel no tuvo un buen comienzo y sin localía en la Bombonerita por obras se mudó al estadio Héctor Etchart, de Ferro, hubo semanas de tensión, y hasta un airado reclamo a los jugadores luego de la derrota contra Comunicaciones, de Mercedes (Corrientes) en la que el histórico Martín Leiva dio la cara y respondió a los espectadores.

Desimone definió al simpatizante xeneize como “particular” porque “siempre quiere salir campeón”, aunque aclaró que la exigencia subió a medida que se fue logrando victorias: “De entrada no nos fue tan difícil. Había un descreimiento porque el básquetbol venía muy golpeado en las últimos siete u ocho años, peleando en la mitad de tabla e incluso amenazado por el descenso. Con la renovación, el proyecto no era tan exigente en resultados. Lógicamente, después del primer año la gente empezó a poner más alta la vara, y hoy la Bombonerita se llena. Este año, desde que volvimos después de las reformas no hubo un partido en que no se llenara, excepto uno que coincidió con el fútbol. Los últimos partidos quedó gente afuera. Eso no pasaba desde hacía más de 20 años. La gente hoy está exigente, vio que el proyecto es serio y se entusiasmó”.

Alejandro Desimone, el presidente del Departamento de Básquet de Boca, le entregó un reconocimiento a Franco Balbi por haber sido distinguido como el mejor base de la LNB. Prensa Boca Básquet

Cómo se financia el básquetbol de Boca

Para la temporada en curso Boca estimó el gasto del básquetbol profesional en 199.718.244 pesos. Ése es el monto que figura en el presupuesto del período que abarca desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 y se lo calculó con una inflación de 50%, que terminó siendo de más de 100% interanual. Además, se previó ingresos por $34.505.143 en concepto de publicidad, derechos de televisación y recaudación general. Las cifras exactas de egresos e ingresos quedarán determinadas cuando se cierre el balance, a fin de este mes, y según supo LA NACION, puertas adentro del club estiman que llegar a la definición del torneo 2022/2023 de la LNB habrá requerido unos $400.000.000.

“El presupuesto se alimenta de sponsors, con Adidas como principal. A diferencia de la marca anterior, ésta salió a vender productos de básquetbol y un porcentaje de la venta está destinado al básquetbol. Tenemos otro sponsor y, después, la taquilla suma un poco y están los derechos de televisación. Se está trabajando en conseguir más recursos, y otros son del socio. Tenemos una cantidad de socios que son del básquetbol, unos 2500, y parte de la cuota social también va destinada al básquetbol, y chicos que practican la actividad y pagan un adicional, más allá de ser socios”, explicó Desimone.

Consultado sobre si el fútbol, con ingresos y gastos ampliamente superiores, financia al básquetbol, el dirigente dejó en claro que “la caja es una sola”. Y detalló: “Se destina una parte a tal deporte, otra a otro, y así. Es un esquema que arma el área de finanzas, pero la caja es siempre la misma”.

En el presupuesto de julio de 2022 a julio 2023, Boca estimó un gasto de casi 200 millones de pesos para el básquetbol profesional. Captura de imagen Presupuesto Boca Juniors

Para la próxima Liga Nacional, la 2023/2024, el club multiplicó por 4,2 el monto para el básquetbol profesional, según se aprobó recientemente en el presupuesto con el que se guiará la institución del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. La cifra es de 852.618.035 pesos, y, si bien su incremento tiene que ver en buena proporción con la suba de los costos en la Argentina, en parte se debe a que la entidad decidió respaldar aun más el proyecto. En contrapartida, calculó que los ingresos serán de $85.047.660.

Todo tiene un porqué, según detalló el vocal titular de la CD: “Después del primer año, al ver que el público acompañaba, la Comisión Directiva entendió que había que ampliar el presupuesto, y con eso pudimos armar un equipo competitivo para la temporada 2021/2022. Este año ya cerramos el presupuesto para la próxima temporada y es muy difícil saber cuánto va a valer un hotel, un pasaje o el sueldo de los jugadores dentro de siete meses. Hoy en la Argentina es muy difícil trabajar de esto, pero vamos a tratar de estar en el próximo torneo de la mejor manera posible”.

Desde que la actual Comisión Directiva se hizo cargo del club, el dinero para el básquetbol aumentó año tras año en términos reales. En la temporada 2020/2021, la primera de la gestión que tuvo presupuesto armado por la nueva dirigencia, Boca gastó 138.133.192 pesos. A la siguiente, la 2021/2022, $235.169.463. Esas cifras incluyen las actividades del básquetbol amateur.

En el balance del 2021/22 figuran gastos de 235 millones de pesos por el Departamento de Básquet, unas cifra 70% superior a la del ejercicio anterior. Captura de imagen del Balance 2021/22

El básquetbol profesional en la Argentina es deficitario para la mayoría de los clubes que compiten en las tres categorías. Boca no es una excepción, aunque Desimone resaltó que se puede invertir la ecuación: “En el proyecto que armé dije que Boca en un corto plazo puede lograr que el básquetbol no sea deficitario. La pandemia nos complicó, y ahora la cuestión está empezando a moverse. Estimé que en el corto plazo, con un trabajo de tres o cuatro años, Boca puede lograr no ser deficitario y que se equilibren las finanzas. Hay que apostar a eso. Lógicamente conlleva resultados, porque si yo peleo en los últimos puestos ningún sponsor ni marca va a interesarse. Estando en los primeros puestos y en la Basketball Champions League, que sería la Copa Libertadores del básquetbol, hay gente preguntando cómo ser parte. Con un trabajo serio se puede lograr”.

El directivo llegó a su función “por el fútbol”, y se sorprendió por el “interés de las marcas y de la gente” por el básquetbol xeneize, aunque, por supuesto, esto no se da “en el nivel del fútbol”. Es la marca Boca lo que genera atracción cada vez que un plantel del club, independientemente de su disciplina, se presenta en el interior del país.

Hoy por hoy, el básquetbol profesional azul y oro está lejos de desaparecer. Los miles de hinchas que coparon la Bombonerita en el tercer juego de la final contra la Fusión, que terminó en derrota por 83 a 78, gritaron con énfasis ”¡el básquet no se toca!” y le dieron al campeonato una de sus noches más ruidosas y coloridas. Muy atrás quedaron los temores de los aficionados que generó una declaración del entonces presidente Daniel Angelici: “El básquet de Boca tiene que ser amateur. Soy un convencido de eso, por cómo está conformado el básquet en la Argentina. Nadie lo dice, pero la mayoría del básquet en el interior está financiada por provincias, empresas, municipios y mucho dinero en negro, algo que en Boca no podemos permitir. Y los jugadores nunca son tuyos; no podés tener la revancha de que si te salió un crack, lo vendés y recuperás la plata”.

Los hinchas de Boca cubrieron la Bombonerita en el tercer encuentro de la final contra Quimsa y le dieron un marco espectacular; quedó gente fuera. MARCELO ENDELLI

En esos años el conjunto xeneize deambuló por la mitad de la tabla de posiciones en cada etapa regular de la LNB y hasta jugó series para evitar el descenso, incluso con Carlos Delfino en el plantel. El desfinanciamiento repercutió en el rendimiento de un equipo histórico de la Liga. Desimone quiere que eso no ocurra otra vez: “Creo que no se le dio el valor que tenía al básquetbol. Sí solamente al principio de la gestión de Mauricio Macri, cuando estaba Orlando Salvestrini, porque a él le gustaba. En aquel tiempo se intentó pero no se logró la continuidad. Hoy vamos por este camino que construimos y ojalá se pueda lograr”.

Riquelme y el básquetbol

Jorge Ameal es el presidente de Boca, pero Román Riquelme es la cara visible y el principal referente actual cuando se habla del club. Pero su participación en el básquetbol es nula dado cómo trabaja la Comisión Directiva. “Cuando asume, el presidente pone a cada uno de los dirigentes en un sector. Boca no sólo tiene deportes, sino también un montón de áreas, y cada uno ocupa un lugar. Lógicamente, esto es como si fuera una empresa: en algún momento nos juntamos y cada uno explica lo que está haciendo, hacia dónde vamos, y hay aportes y comentarios de cada uno. Cada uno se encarga de su sector. Yo no voy a meterme con Román ni Román conmigo, porque al día a día va viéndolo cada uno en su sector”, explicó Desimone. A su vez, señaló que suele haber acciones en conjunto con el fútbol, que “se trabaja en conjunto porque el club es uno solo” y se suele solicitar colaboración de un deporte a otro.

El vicepresidente segundo, Román Riquelme, está muy comprometido con el fútbol, pero no tiene involucramiento en el básquetbol xeneize. LA NACION/Gonzalo M. Colini

Una de las cuestiones que el fútbol no consigue resolver desde hace muchos años es la poca capacidad de la Bombonera en relación con la cantidad de socios (activos y adherentes) que quieren presenciar partidos. Recientemente se remodeló la Bombonerita, con la instalación de aire acondicionado frío-calor, nuevo piso de parquet, iluminación LED, trabajos de pintura interior y exterior, nuevos baños para el público y ampliación de los vestuarios para los planteles, pero Alejandro Desimone piensa en un nuevo estadio, de mayor capacidad. “Yo planteé hace un año en una reunión que Boca necesita un microestadio acorde con lo que es Boca, para 5000 o 6000 mil personas”, afirmó, en alusión al aforo de algo más de 2000 que tiene desde hace muchos años. “Lo necesita no sólo para el básquet, sino también para el vóley y el futsal, que vienen creciendo mucho. También, para usarlo en otros eventos. Hubo aceptación y es un proyecto en carpeta. Si ganamos las elecciones, dentro de unos años vamos a tener un microestadio a tono con la necesidad y a la altura de lo que es Boca”.

El desenlace de Boca 78 vs. Quimsa 83

¡QUIMSA SE QUEDÓ CON EL TERCER PARTIDO DE LA FINAL!



En la Bombonerita, el equipo de Santiago del Estero le ganó 83-78 a Boca y se puso 2-1 en la serie. #LaLigaEnTyCSports pic.twitter.com/nhJ9LTlmpJ — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2023

Esa elección de autoridades tendrá lugar en diciembre próximo. ¿Puede incidir en su resultado una eventual conquista de la Liga Nacional en junio? “El tema eleccionario va a pasar por todo el trabajo que se hizo en conjunto. En el fútbol Boca ganó seis títulos de los ocho que disputó en el nivel nacional, y fueron hechas muchas obras en el club, como desde hacía muchos años no pasaba. Falta mucho y todavía estamos en carrera por la Copa Libertadores [de fútbol], porque nos clasificamos para los octavos de final. El básquetbol puede ayudar, influir, pero sabemos bien que éste es un club de fútbol y el 90% de la gente piensa en el fútbol”, evaluó Desimone.