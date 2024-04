Francisco Cerúndolo, tras el resonante triunfo ante Zverev en Madrid: “Jugué un partidazo de principio a fin”

Escuchar

Francisco Cerúndolo transmitía alegría; confianza en su juego. Había vencido a Alexander Zverev, 5° del ránking mundial, en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, y se había metido entre los ocho mejores del torneo. Hacía doce años que un tenista argentino no lo lograba -el último, Juan Martín Del Potro, en 2012-. Más cerebral que nunca, Cerúndolo habló en zona mixta: “Creo que hoy jugué un partidazo de principio a fin. Muy seguro, muy firme con mi juego” , dijo el próximo rival del estadounidense Taylor Fritz, número 13 del mundo.

Cerúndolo habló del costado psicológico del juego. “El tenis es muy mental. Todos juegan muy bien al tenis, pueden golpear la pelota de todos lados. Hay algunos que pueden mantenerse en un mejor nivel durante más tiempo que otros. Creo que eso es muy mental. Creo que recuperé esa confianza que necesitaba o estaba buscando”. Y añadió, en relación con su carácter volcánico y con las broncas que tenía durante los partidos: “Es muy importante poder confiar en uno mismo. Poder estar seguro de los tiros que uno hace, de cómo está jugando, nada de estar tan efusivo ni protestar tanto, pero trabajé mucho con mi psicólogo. Ahora no estoy con él, pero hablo con los entrenadores, con mi equipo, con mi familia. Ir agarrando diferentes herramientas, sabiendo que se me dan mejor algunas que otras, no es que solo hay una solución para todo . Cada uno tendrá que ir viendo cómo se siente mejor”.

Que linda alegria!! A cuartos!! Muchas graciass!! https://t.co/Bgx6k3cORO — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) April 30, 2024

Atrás parece haber quedado, por ejemplo, la final de Lyon 2023, cuando el argentino le pidió a la umpire que echara a su entrenador de la cancha y terminó perdiendo el partido. Los encontronazos con Kevin Konfederak, su coach, habían empezado en el Córdoba Open de ese año. Jugador y entrenador tuvieron charlas para resolver si seguían o no trabajando juntos. Luego se sumó Franco Davin a su equipo de entrenadores. El año no empezó del todo bien, pero Cerúndolo no se desanimó. En Madrid comienza a cosechar buenos resultados. Y ante los mejores del mundo: “El principio de año fue bastante duro, muy difícil. Fue muy malo. Ya hace dos meses que estaba jugando bien, no estaba pudiendo ganar los partidos, pero estaba ahí. El nivel estaba, faltaba cerrar los partidos, terminarlos. Creo que esta semana se empezó a dar. Estoy muy contento con eso que venía buscando. Creo que estoy un poco más maduro. Ya después de dos, tres, cuatro años en el circuito así, algo fui aprendiendo ”, continuó Cerúndolo en zona mixta.

La “madurez” de la que habla se refleja también en la mejoría de sus golpes. El saque, por ejemplo. ¿El secreto? Trabajo y más trabajo. Lo dice el propio Cerúndolo: “Estuve trabajando muchísimo el saque. No sólo ahora, sino ya el año pasado. Era algo que capaz en Argentina no se trabaja mucho, y que ya desde hace dos, tres años que estoy jugando acá y se juegan muchos partidos en cancha dura y ahí creo que lo notás más que en tierra. Es lo que vengo trabajando y me está dando cada vez más resultado . Obvio que no es mi arma principal, pero ojalá en un futuro pueda seguir dando más resultado”.

Lo mejor del gran triunfo de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev

El legado de Del Potro

Cerúndolo sabe que ante Zverev hizo historia. Terminó con una sequía de doce años sin argentinos entre los mejores ocho tenistas del Masters 1000 de Miami. “Me pone muy contento (ser el primer argentino en cuartos de final desde Delpo en 2012), es una linda estadística. Orgulloso de poder cumplirlo, y con muchas ganas de poder seguir y no conformarme con los cuartos de final y poder hacer un gran partido contra Fritz y tratar de ganarlo”, dijo sobre el hecho de haber pasado los cuartos de final.

Fran Martin del Potro 🇦🇷🤝🇦🇷@FranCerundolo is the first Argentine in the Madrid quarter-finals since @delpotrojuan in 2012!



(via @gonzaloferreyr, Juan K. Gerard) pic.twitter.com/jOI09objWm — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2024

El Masters 1000 de Madrid, en definitiva, no deja de ser un torneo importantísimo dentro de la gira sobre arcilla que terminará con Roland Garros, el Grand Slam de esa superficie. Más allá de su buen nivel actual, Cerúndolo no se ilusiona con lo que pueda pasar en la capital francesa. Prefiere vivir el presente: “No estoy pensando en Roland Garros ni en nada. Ahora estoy acá, estoy en cuartos de final acá. Estoy contento de cómo vengo jugando. No estoy pensando en nada. Obvio que Roland Garros es el torneo más importante de la gira de polvo. Ojalá pueda llegar de la mejor manera ”.

También se refirió a Taylor Fritz, quien este martes dio cuenta del polaco Hubert Hurkacz. “Es un partido muy duro. Él acá... lo vi hoy, jugó muy bien, el lugar es rápido, saca muy bien, pega muy fuerte. Si está derecho, es muy complicado. Es otro partido dificilísimo, como todos. Hoy me bajé al cuarto cabeza de serie y él estará 10, 11, creo [es el preclasificado duodécimo]... Como te digo, son todos partidos muy parejos, son los mejores del mundo. Hay que jugar un buen tenis para así poder ganarlos ”.

LA NACION