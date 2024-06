El Real Madrid de Facundo Campazzo le ganó al Barcelona de Nicolás Laprovittola y quedó a un triunfo de la final de la Liga ACB

Escuchar

Real Madrid quedó a un triunfo de otra final en la Liga ACB de España, luego del triunfo por 104-98 de este viernes sobre Barcelona en la serie al mejor de cinco partidos, que domina por 2-0. Con Facundo Campazzo como una de sus figuras, el equipo merengue marcó una gran diferencia durante el juego en la capital española y reservó a sus titulares en el final, cuando se acercó en el marcador el conjunto que integra Nicolás Lapprovittola.

Los merengues, que venían de ganar el primer duelo por un mucho más amplio 97-78, tuvieron al base cordobés en un rol casi implacable a la hora de anotar: anotó 14 puntos (3/4 en dobles, 1/1 en triples y 5/5 en libres). Pero el número 7 fue inusualmente irregular repartiendo juego: hizo 2 asistencias y registró 4 pérdidas. Venía de lucirse en el encuentro anterior con 20 puntos y 10 asistencias, contra 2 pérdidas.

Facundo Campazzo tuvo un rendimiento casi impecable en la anotación, aunque con fisuras en el juego; el cordobés fue titular y jugó 25 minutos. Europa Press Sports - Europa Press

El goleo de Real Madrid estuvo muy repartido, con cinco jugadores arriba de los 11 tantos. Los máximos anotadores fueron el bosnio Musa y el español Sergio Llull, con 18 cada uno. Del otro lado, Laprovittola marcó 12 puntos (4/7 en dobles, 1/4 en triples y 1/1 en libres), ganó 3 rebotes y realizó 6 asistencias. El bonaerense fue titular tras salir desde el banco en el primer juego, en el que logró 13 tantos.

Resumen de Real Madrid 104 vs. Barcelona 98

El triple más celebrado de la noche fue uno de Llul casi desde la mitad de la cancha, sobre el sonido de la chicharra al final del tercer tiempo. “Él puede hacer eso. Tiene mucho talento, y la frialdad y la calentura simultáneamente como para intentarlo”, señaló Campazzo, el primero en llegar a festejar con el número 23. En ese momento Facu estaba en el banco y se metió a la cancha para celebrar chocando el cuerpo con el español, en medio de una ovación y alocados festejos.

El triple de Llul al final del tercer tiempo

Real Madrid, que igualó su récord de victorias en una temporada, con 68 (como en 2013/2014), reservó energías en el desenlace (sacó 17 tantos de distancia a 6 minutos del cierre). En cambio, el club catalán tendrá que luchar contra la historia: ningún equipo remontó una desventaja de 2-0 en un Final Four, en la lucha por el título de campeón de España.

Este viernes, cuando los hinchas ya habían ovacionado a sus titulares reemplazados, Barça resistió con base en triples en un choque que se alargó entre revisiones, tiros libres y una falta técnica de Roger Grimau, el entrenador blaugrana. Pero a Real Madrid ya no se le iba a escapar. “Fuimos valientes camino a la canasta, pero los medios contactos no nos sirven para cobrar falta. Estoy convencido de que algún día nos cobrarán alguna falta de ésas... A nosotros nos cobraron muy pocos contactos. Fue muy constante desde el primer minuto el no pitarnos esos contactos. Soy así de burro y no me callo, pero es la sensación que tengo”, se quejó el DT del conjunto visitante.

🔝✅ ¡Igualamos nuestro récord de victorias en una temporada: 6⃣8⃣!

🟰 2013/14 pic.twitter.com/XKMmyKSIs2 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 31, 2024

La localía se mudará a Barcelona para el tercer partido, que será este domingo. En la otra semifinal, Murcia también quedó a un triunfo de ganar su serie, al sumar su segunda victoria sobre Málaga. En esta ocasión, Murcia venció por 101-83 con un gran desempeño del letón Arturs Kurucs: 21 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

