Nicolás Laprovittola sufrió una dura lesión y podría perderse lo que resta de la temporada

Una mala noticia para el básquetbol argentino llegó este domingo en el duelo entre Barcelona y Baskonia por la cuarta fecha de la Liga ACB de España. Nicolás Laprovittola, el base de la selección argentina y del equipo catalán sufrió un esguince de rodilla a pocos minutos del final del duelo que ganaron los vascos por 93 a 89 en el Palau Blaugrana. Este lunes se sabrá la gravedad, pero su entrenador expresó que “la peor noticia no habrá sido la derrota”.

Restaban 3.32 minutos y los visitantes ganaban por 84 a 77 cuando Laprovittola recibió un pase largo, y se fue en soledad hacia el aro con la intención de anotar. En la bandeja, recibió la infracción por parte de Timothé Luwawu-Cabarrot. Luego de la acción, el argentino sufrió una mala caída, en la que no consiguió apoyarse bien, y quedó tendido en el piso tomándose la rodilla derecha, con gestos de dolor. De inmediato, compañeros y rivales se le acercaron al de Morón, preocupados por su reacción. Después, fue atendido por el cuerpo médico de Barcelona.

Finalmente, “Lapro” pudo ponerse de pie con la ayuda de un doctor y de su compañero checo Jan Veselý, que lo acompañó hasta la puerta de ingreso a los vestuarios. Luego, el argentino fue trasladado hasta los camarines por dos colaboradores de Barcelona.

Tras los primeros movimientos y observaciones se supo que el jugador argentino tiene un esguince en el ligamento de su rodilla derecha. Sin embargo, este no es el diagnóstico definitivo, y la gravedad de la lesión se conocerá este lunes, cuando se le hagan los estudios correspondientes. Así lo manifiesta también el comunicado oficial que brindó la institución catalana.

Sobre lo sucedido con Nicolás Laprovittola habló Joan Peñarroya, entrenador de Barcelona. El coach no fue para nada esperanzador con el posible resultado de los exámenes médicos que se le realizarán para saber cuál es el grado de la lesión: “Vamos a esperar a que le hagan las pruebas mañana, pero seguramente la peor noticia de hoy no será la derrota. La lesión no pinta bien, pero vamos a ver si tenemos suerte y es menos grave de los que ‘a priori’ pensamos”, expresó en primer lugar.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 té un esquinç del lligament del genoll dret. Les proves que es realitzaran aquest dilluns determinaran l'abast exacte de la lesió.



Molts ànims, Nico 💙❤

Sobre lo que será la ausencia del base, Peñarroya agregó: “El resto de jugadores tendrán que dar un paso adelante para sustituir a Laprovittola los días que esté de baja”.

Vale destacar que Barcelona sufrió su primera derrota en las cuatro fechas que disputó en la temporada actual de la Liga ACB. Fue derrota por 93-89 ante Baskonia en el Palau Blaugrana. Con este resultado marcha en el tercer puesto detrás del líder, Unicaja y el segundo que es Valencia Basket. Pero el sabor amargo de perder el invicto se extiende a partir de la lesión de uno de sus mejores jugadores.

En el duelo, Nicolás Laprovíttola, sumó tres rebotes y ocho asistencias. De todas formas, el base no estaba teniendo su mejor partido ante Baskonia. Además, sólo disputó 16 minutos luego de lo que fue la gran victoria de Barcelona en Belgrado ante Estrella Roja el último viernes, por la Euroliga, donde todo el equipo hizo un gran desgaste y el argentino marcó nueve unidades y repartió siete asistencias.

