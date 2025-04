Franco Tenaglia, el Rey de la Calle, hizo delirar a los fanáticos con su sumisión ante Mikolaj Banasiewicz

Demostró que sobre el octágono nada no lo detiene. Su pasado, su presente y su futuro lo convierten en uno de los peladores que más quieren ver los fanáticos de las artes marciales mixtas. En la velada que organizó la compañía española WAR MMA, de los hermanos argentinos Jorge y Agustín Climent, su quinto evento en Cartagena, España, la gran estrella fue el argentino Franco Tenaglia, el campeón de peso ligero de BKFC, que resolvió su combate con una furia que impactó a los seguidores del Rey de la Calle.

Tenaglia regresó a las MMA con un triunfo rápido ante un debutante en el profesionalismo en la especialidad, pero que tenía experiencia en las peleas “sin reglas” de King of the Streets: Mikolaj Banasiewicz. El polaco, formado en el kickboxing, no fue rival para Tenaglia dentro de la jaula en Cartagena, en la pelea principal de la velada: apenas 46 segundos duró el enfrentamiento que ganó el peleador argentino en el primer round y desató las locura de sus seguidores que lo replicaron en la redes sociales. “Qué bueno que es Tenaglia, por favor”, “No lo para nada”, “Franco es todo lo que queremos para este deporte”, fueron algunos de los comentarios tras la victoria de Tenaglia.

Tenaglia se abalanzó rápidamente sobre el polaco, lo conectó con una “superman punch” de derecha y luego, en un intercambio, le asestó otro impacto de derecha que lo mandó en la lona. Entonces, el peleador de Burzaco fue rápidamente a por la espalda de Banasiewicz, lo controló y cerró la historia con una “mataleón” que hizo que el peleador polaco pida el final del combate con repetidos golpes sobre la lona.

La comentarista de la pelea quedó impactada por la voracidad de Tenaglia. Incluso, se puede escuchar que cuando se abalanzó sobre el rival, se sobresaltó y gritó: “Por Dios, este hombre está loco”. Mientras que su compañero agregó: “El Rey de la Calle, madre del amor hermoso. Se acabó, se acabó, un “mataleón”, un nuevo registros para el Rey de la Calle”. Es más, la gente coreó el nombre del peleador argentino mientras estaba en plena definición del combate.

Tenaglia, que aspira a ingresar a UFC, mejoró su récord como profesional en MMA a 4-2, ya con dos victorias consecutivas en WAR. Esta fue su primera victoria por sometimiento de un rival. Vale recordar que El Rey de la Calle volvió a las artes marciales mixtas después de coronarse campeón del mundo en boxeo sin guantes, en Bare Knuckle (BKF, la empresa de Conor McGregor).

Tenaglia es uno de los grandes atractivos del Climent Club, un peleador con carisma y que asusta en cuanto entra a la jaula, además de ser todo un todoterreno que practica cualquier modalidad de deportes de contacto. Su regreso a las artes marciales mistas fue a lo grande, con una sumisión por mataleón en el primer round para despejar cualquier tipo de duda sobre su capacidad para ser una estrella de la categoría. Incluso, para despertar a Dana White (dueño de UFC) y que le ofrezca entrar al gran circo de la especialidad.

LA NACION

Temas UFC