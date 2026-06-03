En qué canal pasan las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks

La final de la temporada 2025-2026 de la NBA la protagonizan San Antonio Spurs y New York Knicks en una serie al mejor de siete partidos que define qué equipo se queda con el trofeo Larry O’Brien de la competencia estadounidense, la más prestigiosa del básquetbol en el planeta.

En la Argentina, los partidos no se transmiten por televisión porque ESPN y TNT Sports, canales que reprodujeron encuentros en el certamen, no cuentan con derechos para la definición. En ese contexto, la única alternativa para ver los encuentros en vivo es a través de la plataforma digital Amazon Prime Video, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

Cronograma de las finales de la NBA 2025-2026

Todos los horarios corresponde a la Argentina.

San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Miércoles 3 de junio a las 21.30.

San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Viernes 5 de junio a las 21.30.

New York Knicks vs. San Antonio Spurs - Lunes 8 de junio a las 21.30.

New York Knicks vs. San Antonio Spurs - Miércoles 10 de junio a las 21.30.

San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Sábado 13 de junio a las 21.30.*

New York Knicks vs. San Antonio Spurs - Martes 16 de junio a las 21.30.*

San Antonio Spurs vs. New York Knicks - Viernes 19 de junio a las 21.30.*

*De ser necesario.

24 HOURS AWAY FROM GAME 1 🏆



Two storied franchises, out to write new chapters in their history. Check out the full official schedule of the NBA Finals before the action gets underway tomorrow!



Knicks/Spurs Game 1: Wednesday at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/ddX1NJtk2q — NBA (@NBA) June 3, 2026

Los Spurs, liderados por el francés Víctor Wembanyama, ganaron la Conferencia Oeste al derrotar al campeón defensor, Oklahoma City Thunder, 4-3. Antes, se ubicó segundo en la etapa regular justamente por detrás de los Thunder con un récord de 62 victorias y 20 caídas. En la primera ronda de los playoffs eliminó a Portland Trail Blazers 4-1 y en la siguiente, a Minnesota Timberwolves 4-2.

La franquicia de Texas que idolatra a Emanuel Ginóbili tiene cinco anillos en su haber y persigue el sexto, con el que alcanzaría a Chicago Bulls. La última estrella que consiguieron fue en 2014, justamente con el argentino en el equipo, y anhela volver a subirse a la cima.

El cuadro de los playoffs de la NBA 2025-2026

Los Knicks, por su parte, tienen dos títulos y el último lo consiguieron en 1973, por lo que quieren cortar una larga sequía. De hecho, en 1999 perdieron la última definición que disputaron y fue justamente contra los Spurs, con los que tienen revancha.

El equipo de la Gran Manzana, liderados por Jalen Brunson, conquistaron la Conferencia Este al vencer en la final a Cleveland Cavaliers 4-0. En la ronda anterior también barrieron, pero a Philadelphia 76ers mientras que en la primera etapa de los playoffs doblegaron a Atlanta Hawks 4-2. En la instancia regular, terminó tercero en su zona con una marca de 53 triunfos y 29 caídas.

San Antonio Spurs tiene ventaja de localía en las finales de la NBA vs. New York Knicks David J. Phillip - AP

La tabla de campeones de la NBA

El máximo campeón de la historia de la NBA es Boston Celtics con 18 anillos, el último en la temporada 2023-2024. Con esa coronación, superó a Los Ángeles Lakers con quien desde 2020 compartía el primer puesto con 17 estrellas. El podio lo completa Golden State Warriors con siete títulos.

El cuarto lugar es de Chicago Bulls gracias a que dominó la década del 90 con sus seis campeonatos en ocho temporadas (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998) con la influencia de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. San Antonio Spurs suma cinco torneos de los cuales cuatro de ellos tuvieron como figura al argentino Emanuel Ginóbili.

Boston Celtics - 18

Los Ángeles Lakers - 17

Golden State Warriors - 7

Chicago Bulls - 6

San Antonio Spurs - 5

Philadelphia 76ers / Detroit Pistons / Miami Heat - 3

New York Knicks / Houston Rockets / Milwaukee Bucks - 2

Cleveland Cavaliers / Atlanta Hawks / Washington Wizards / Seattle Supersonics / Portland Trail Blazers / Dallas Mavericks / Baltimore Bullets / Toronto Raptors / Sacramento Kings / Denver Nuggets / Oklahima City Thunder - 1