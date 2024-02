escuchar

Un escándalo que la NBA no quiere, pero del que parece no puede escapar. Los árbitros en las últimas jornadas quedaron en el centro de las críticas por algunas determinaciones controvertidas y lo que sucedió en el cierre del choque entre Detroit Pistons y New York Knicks los expuso más que nunca. No sólo por los reclamos encendidos de Monty Williams, el entrenador de los Pistons, sino porque más tarde los jueces reconocieron el error que le costó la derrota a Detroit.

Y se multiplicó la tensión en los Pistons porque no es el primer juego en el que se ven perjudicados por decisiones arbitrales, al menos, polémicas. Le sucedió ante Orlando Magic, con un tiro decisivo de Paolo Banchero en el que se advierte que “caminó”. Anoche, en el Madison Square Garden, perdieron ante los Knicks (113-111) y luego el DT de Detroit apuntó contra los árbitros: “Fue la peor decisión de la temporada ”.

Cuando faltaban 8.5 segundos para el cierre del partido y los Pistons se imponían 111-110, un mal pase de Donte DiVincenzo fue interceptado por Ausar Thompson y cuando el jugador de Detroit se disponía a salir de contraataque, el propio DiVincenzo se le tiró casi a las piernas para cortar el avance y robarle la pelota. Le cometió una clara falta que no fue sancionada y la pelota terminó en las manos de Jalen Brunson, que asistió a Josh Hart para que anotara debajo del aro con 2,1 segundos por jugarse.

“No se cobró nada y ya es suficiente. Hicimos lo que debíamos, llamamos a la Liga, les enviamos clips de la jugada. Estamos hartos de escuchar las mismas cosas una y otra vez. Tuvimos la oportunidad de ganar el partido y un tipo se lanzó hacia las piernas de Ausar y no se pitó nada. Eso es una abominación ”, explotó Monty Williams, que se presentó en la conferencia de prensa de rutina de la NBA que duró apenas un minuto y no aceptó preguntas.

Y continuó: “ No puede pasar eso en un partido de la NBA. Punto. Y estoy cansado de hablar de eso. Estoy cansado de que mis muchachos pregunten: ‘¿Qué más podemos hacer, entrenador?’. Esa situación es la prueba A de lo que hemos estado enfrentando durante toda la temporada, y ya es suficiente. No puedes meterte en las piernas de un tipo en un partido importante como este y que no se cobre nada. Es ridículo y estamos cansados de eso. Sólo queremos que sea un juego limpio y eso no fue justo”.

Algunos fanáticos en redes sociales comenzaron a pedir para que se vuelvan a jugar los 8.5 segundos, ya que la determinación de los árbitros resultó inexplicable. Incluso, se potenció esa idea cuando James Williams, el árbitro principal del encuentro, en el informe posterior al encuentro admitió que debería haber sancionado la falta: “Tras la revisión posterior al partido, determinamos que Thompson llegó primero al balón y luego se le privó de la oportunidad de obtener la posesión del balón y por lo tanto, se debería haber pitado una falta por balón suelto a Donte DiVincenzo”.

Cuando le consultaron a DiVincenzo por esta acción, trató de ser cauto en su declaraciones:: “Fui por la pelota. No miré la jugada. El balón está frente a ti y vas tras él, pero no puedo hablar de eso hasta que mire el vídeo”. La respuesta de Ausar Thompson fue igual de cauta y no resultó encendida como la de su entrenador: “Estaba muy confundido cuando estaba en el suelo y la jugada seguía. Esperaba que se hubiera pitado la falta. No voy a mentir”.

El momento del cruce de Donte Di Vicenzo sobre Ausar Thompson que no fue sancionado por los árbitros CAPTURA TV

LA NACION