Facundo Campazzo sorprendió al sumarse a un picado con chicos en una plaza de Córdoba y la escena se volvió viral

Facundo Campazzo cambió por un rato los estadios europeos por una cancha de cemento. El base de Real Madrid y de la selección argentina se sumó de manera espontánea a un picado que disputaba un grupo de chicos en una plaza de Córdoba y las imágenes del momento comenzaron a multiplicarse en las redes sociales. Vestido con jeans, zapatillas y ropa de calle, jugó varios minutos como uno más y transformó una tarde cualquiera en un recuerdo inolvidable para quienes compartieron la cancha con él.

En los videos, que rápidamente se viralizaron, se observa al cordobés jugar un 1vs1 con la naturalidad que lo distingue en la élite del básquet internacional. Sin preparación previa ni cámaras oficiales alrededor, Campazzo aceptó la invitación y compartió el partido con jóvenes que, de un momento a otro, pasaron de disputar un encuentro informal a enfrentarse con uno de los mejores bases del continente.

Una noche cualquiera, jugando al básquet en una plaza de Córdoba Capital y de repente se suma una LEYENDA: ¡Facu Campazzo, de jeans, a pura magia como si estuviera en la NBA o en el Real Madrid!



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La escena llamó la atención, además, porque el jugador apareció vestido para una salida y no para una práctica deportiva. Esa circunstancia no impidió que mostrara parte de los recursos técnicos que lo llevaron a consolidarse en Europa y a convertirse en uno de los referentes de la selección.

Después del encuentro improvisado, Campazzo también accedió a las fotos y saludó a quienes se acercaron para reconocerlo, según contaron medios locales. La secuencia reforzó una imagen que suele repetirse cada vez que regresa a Córdoba durante el receso de la temporada: la de un jugador que mantiene el vínculo con los espacios donde creció y con la comunidad basquetbolística de su provincia.

El episodio ocurrió mientras disfruta de unos días de descanso antes de encabezar La Crossover, el espectáculo deportivo y de entretenimiento que se realizará el 8 y 9 de agosto en el Polideportivo Carlos Cerutti.

La aparición en la plaza no fue el único momento inesperado que protagonizó durante sus vacaciones. Horas antes, Campazzo también sorprendió al presentarse junto con José Vildoza en el inicio de una nueva edición del Torneo de Básquet Libre, un certamen amateur de Córdoba. Ambos vistieron la camiseta de Papelillos en el partido frente a Golden Sets y despertaron la ovación de los espectadores.

Según informó La Voz, la presencia de las dos figuras revolucionó la jornada desde el salto inicial, con asistencias, conversiones y acciones que motivaron una catarata de celulares apuntando hacia la cancha. La organización del torneo, que reúne a 50 equipos, celebró la visita en sus redes sociales y agradeció que los dos referentes eligieran compartir una noche con el básquet amateur cordobés.

A los 35 años, Campazzo atraviesa otro receso después de una nueva temporada con Real Madrid, club con el que en marzo alcanzó los 500 partidos oficiales. Mientras espera el regreso a la competencia, eligió volver a disfrutar del juego lejos de las grandes arenas y cerca de las canchas donde el básquet conserva su esencia.