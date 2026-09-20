En los Juegos Suramericanos el equipo argentino de natación artística vivió un momento insólito: se le cortó la música

ROSARIO.- Si alguien quisiera bromear y pensar que el equipo argentino de natación artística podía hacer pesar la localía de alguna manera especial, no creería lo que pasó este domingo en la final de equipo mixto, en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, en los Juegos Suramericanos 2026. Insólito: cuando la rutina ya estaba transitando su segunda mitad... ¡Se les cortó la música! Tras unos minutos de confusión, se anunció por micrófonos que debían empezar de nuevo.

La adversidad que vivió el equipo argentino hizo que en las tribunas, colmadas de mucho tiempo antes de que inicie la competencia, vibraran y alentaran mucho más fuerte. Desde arriba bajaron ovaciones en continuado desde el primer ingreso de las argentinas, pero retumbaron más aún cuando el público advirtió lo que pasaba. El equipo estaba en la recta final de su presentación y de pronto se hizo silencio. Las nadadoras seguían en movimiento y desde afuera, las dos suplentes y ambas entrenadoras agitaban los brazos en cruz, el famoso “¡paren, paren!“.

La natación artística fue uno de los eventos más solicitados por el público en estos Juegos Suramericanos Instagram @argentina.sincro

El ingreso de la Argentina fue el último de los cinco finalistas. Ya habían pasado Uruguay, Colombia, Chile y Brasil para cuando el cierre local parecía ser perfecto. Y llegó lo insólito. La interrupción. Los jueces determinaron el reinicio “en 10 minutos” y el equipo local tuvo que volver a tirarse al agua, con las implicancias propias de una situación como esta: no sólo la desconcentración sino el desgaste físico.

“Son cosas que pueden pasar, lo prevemos. Pero con el apoyo de la gente fue más leve y nos dieron más ganas de hacerlo por segunda vez”, coincidieron las nadadoras argentinas pos competencia. Aclararon que tuvieron “un tiempito para recuperarnos, recargar la energía” y que pese a todo pudieron cumplir con todo lo programado en esa rutina, inspirada en Angeles y Demonios, razón por la cual en el frente de las mallas lucieron un rojo furioso que invocaba justamente al Diablo y en el dorso, un ángel alado.

“Estamos superfelices por cómo resultó la rutina más allá del accidente pudimos cumplir con todas las dificultades que ”, contaron.

Las integrantes de la selección, que son de Buenos Aires, Rosario y Mar Del Plata, contaron que entrenan juntas una semana por mes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y después cada una vuelve a su ciudad a seguir con “trabajo y estudio”. En ese mismo sentido valoraron la infraestructura de estos Juegos, con esta pileta olímpica que se acaba de estrenar para esta cita y que les permitirá entrenar en las condiciones y dimensiones que necesitan para alcanzar el mejor nivel internacional.

Las argentinas sacaron adelante la adversidad y recibieron la ovación en el Invencible Acuático Instagram @argentina.sincro

Este domingo, Chile brilló en la competencia de equipos mixtos y con una presentación excelsa se quedó con el oro. Segunda fue Colombia y tercero, Brasil. Uruguay fue cuarto y la Argentina, quinta y última. El seleccionado albiceleste, sin embargo, se fue satisfecho y con la mente puesta en lo que viene: entre esos grandes sueños está el de poder poner al equipo mixto en los Juegos Panamericanos 2027, además del dueto que tiene, naturalmente, más posibilidades.

Así quedaron las posiciones finales de los equipos mixtos de natación artística

La particularidad de esta competencia de equipos mixtos fue que ni Uruguay ni la Argentina contaron con varones en la pileta. Cada equipo puede incluir, si lo desea, hasta dos presencias masculinas. Este domingo, Colombia y Chile utilizaron uno, mientras que Brasil tuvo dos. Charrúas y argentinas aún no cuentan con un nadador de nivel internacional. Aunque lo están buscando. Si bien esta es una disposición rige desde hace poco, se espera que la mayoría de los equipos mixtos que estén en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 asistan con la presencia de ambos géneros.

El equipo argentino está conformado por Milva Aimetta (Gimnasia y Esgrima de Rosario), Morena Basso (Círculo de Atletas de Mar del Plata), Milena Bonucci (Nademos), Tiziana Bonucci (Nademos), María Carasatorre (Gimnasia y Esgrima de Rosario), Iara Palacios (Club de Pescadores / C. C. B. A.), Valentina Ramírez (CCBA), Clara Rivero (Gimnasia y Esgrima de Rosario), Isabella Romagnoli (Nademos) Mercedes Romero Acuña (Gimnasia y Esgrima de Rosario). Las entrenadoras son Lucina Simón e Irina Bandurek.