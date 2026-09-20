Atlético de Madrid vs. Real Madrid, en vivo
Se miden en el Riyadh Air Metropolitano por la séptima fecha de La Liga de España; televisa ESPN
Comenzó el segundo tiempo
Empezó la segunda etapa en el Metropolitano. Por ahora, están 0 a 0. Entra en calor Julián Alvarez, que otra vez no mostró buena cara mientras ocupó el banco en el primer tiempo.
El análisis de la falta del Cuti Romero
“Hay temeridad en la entrada de Cuti, pero no es roja porque no hay suficiente intensidad”. Para González Fuertes, el analista arbitral de Radio MARCA, la decisión de Miguel Ángel Ortiz Arias es acertada.
Igualados tras los primeros 45 minutos
El primer tiempo termina 0 a 0. Fueron buenos los primeros 10 minutos de Real Madrid, pero Atlético Madrid comenzó a fluir mejor a continuación, acercando al peligro al área de Courtois. Es cierto que Vinicius contó con algunas situaciones pero no tuvo la suficiente precisión. En tanto, Giuliano intentó desnivelar y Mbappé estuvo casi ausente. Atlético de Madrid se impuso en la posesión en el primer tiempo: 57% contra 43%.
Cuti Romero, amarilla tras falta a Bellingham
Rememorando el Argentina vs. Inglaterra del último Mundial, hay un cruce del Cuti Romero con Bellingham. El argentino aplica un pisotón en la rodilla del inglés y recibe una tarjeta amarilla de parte del árbitro Ortiz Arias. En primera instancia, había habido una amarilla para el jugador de Real Madrid, pero se la retiraron tras comprobar las acciones en el VAR. El Cuti la sacó barata...
Atlético amaga con el primer tanto
Atlético de Madrid gana territorio y merodea el área de Atlético de Madrid. Le falta la puntada final para abrir el marcador, pero el público se entusiasma. Un búsqueda permanente entre Lee Kang-In, Baena y Giuliano, que merodean el área de Courtois.
Otra aparición de Vinicius
Impacto con la zurda de Vinicius, tras una pérdida en la salida de balón del Atlético. Pero una vez más, su disparo no acierta al blanco. El brasileño no tiene puntería por ahora.
Giuliano estuvo cerca y respondió Vinicius
Atlético de Madrid vuelve a la carga. Tras un error de Konaté, Giuliano remata apenas desviado, con un remate cruzado. Y enseguida, Vinicius responde con otro tiro que se va por arriba del travesaño. La pelota le había quedado un poco alta.
¡EL CHOLITO LE MARCÓ LA CANCHA A VINI! Giuliano Simeone lo atendió al brasileño con esta infracción en el derby madrileño.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
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Disparo de Tchouamení
Remate de Tchouamení remata alto, por arriba del travesaño del arco que defiende Courtois. La primera llegada franca de Real Madrid.
Jonathan David no pudo rematar
Atlético de Madrid sigue empujado: Jonathan David no logra rematar tras una habilitación de Kang In. El canadiense no pudo conectar la pelota.
Incursión de Giuliano
Va al fondo Giuliano Simeone, por la derecha, pero nadie de Atlético de Madrid llega a la altura del punto del penal para rematar al arco. El francés Tchouameni es el que despeja el peligro.
El encuentro toma temperatura
Ahora reacciona Mourinho, que pide una tarjeta a Cardoso por frenar con zancadilla una emprendida de Bellingham. Y Güler aplica una patada a Baena. El partido entra en la fricción.
¡¡ARRANCÓ MUY CALIENTE EL DERBY DE MADRID! Arda Guler reclamaba una falta que le cometieron, el Cholo Simeone reaccionó y se terminó llevando la amarila por protestarle al árbitro.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
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Amarilla para el Cholo Simeone
La primera amonestación no fue para un jugador, sino para Simeone, que desde el banco de suplentes profirió un insulto al árbitro. Quedó condicionado.
Sin situaciones de riesgo
Arrancó el partido y todavía no hay situaciones de riesgo. Momento de estudio de ambos equipos. El Cholo Simeone reclama a sus jugadores que impriman ritmo en la ofensiva.
Los equipos, en el césped
Ingresan los equipos al estadio. Hay pasión en las tribunas y exhibición de banderas y pancartas en todos los ectores. “Prohibido dejar de caer”, se lee en una en honor a Diego Simeone, que se dio un abrazo con Mourinho.
Simeone, con Julián Alvarez en el banco
Ya está el once del Atlético. Simeone sale con Oblak; Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Kang In y Jonathan David. El argentino Julián Alvarez esperará en el banco.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/cP5LEzmrPx— Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2026
Mourinho definió a los once
La formación de Real Madrid está confirmada: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026
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Termómetro del campeonato
El rendimiento reciente de ambos equipos pone de manifiesto su capacidad goleadora en la antesala de este enfrentamiento. El Atlético de Madrid (4 ganados, 1 empatado y 1 perdido) exhibió solidez en su última presentación, mientras que el Real Madrid (5 victorias y 1 caída) mantiene un registro ofensivo que le permitió superar a su rival en la fecha anterior. Históricamente, el enfrentamiento entre ambos clubes suele ser un termómetro clave para el desarrollo del campeonato doméstico.
Cómo llegan los dos equipos
Real Madrid tiene 15 puntos en el campeonato y, con un partido menos, se ubica segundo a seis del puntero Barcelona. En tanto, Atlético de Madrid acumula 13 unidades y marcha en la cuarta posición. Ambos conjuntos llegan al derbi madrileño con sensaciones positivas tras sus compromisos previos. El equipo de Cholo Simeone arriba al duelo tras haber conseguido una sólida victoria por 4-0 frente a Osasuna, mientras que el de José Mourinho llega al Riyadh Air Metropolitano luego de un ajustado triunfo por 3-2 ante Elche.
El gran derby madrileño
Bienvenidos al minuto a minuto de Atlético de Madrid vs. Barcelona, en un partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga de España, que se jugará desde las 11.15 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid. El encuentro será televisado por ESPN y se puede seguir por canchallena.com
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