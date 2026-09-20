Atlético de Madrid vs. Real Madrid, en vivo

El primer tiempo termina 0 a 0. Fueron buenos los primeros 10 minutos de Real Madrid, pero Atlético Madrid comenzó a fluir mejor a continuación, acercando al peligro al área de Courtois. Es cierto que Vinicius contó con algunas situaciones pero no tuvo la suficiente precisión. En tanto, Giuliano intentó desnivelar y Mbappé estuvo casi ausente. Atlético de Madrid se impuso en la posesión en el primer tiempo: 57% contra 43%.

Giuliano Simeone maniobra ante Marc Cucurella, se habían cruzado por última vez en la final del Mundial THOMAS COEX - AFP