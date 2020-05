Michael Jordan y Horace Grant, durante la etapa que compartieron en Chicago Bulls Crédito: NBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 08:00

NUEVA YORK - El ex pivote Horace Grant criticó con dureza a su ex compañero Michael Jordan y a la miniserie documental "The Last Dance" (El Último Baile), acusándolos de ofrecer una versión sesgada de la dinastía de los Chicago Bulls en los años noventa.

Grant, quien ganó tres campeonatos de la NBA junto a Jordan, dijo que el exitoso documental había sido editado con el objetivo de ofrecer una imagen favorable de Jordan. "Diría que fue entretenido, pero quiénes estaban allí como compañeros de equipo sabemos que alrededor del 90 por ciento era basura en términos de realidad", dijo Grant en una entrevista con ESPN Radio.

"No fue real, porque muchas cosas que (Jordan) les dijo a algunos de sus compañeros de equipo, sus compañeros le respondieron (....) Pero todo eso fue editado en el documental, si es que quieres llamarlo un documental", afirmó Grant.

Además, se mostró muy enojado con la insinuación hecha por Jordan acerca de que Grant fue la fuente de información clave dentro del vestuario para "The Jordan Rules" (Las Reglas de Jordan), un famoso libro de 1992 que destapó aspectos desconocidos de la ultracompetitiva personalidad de Jordan. "Mentira, mentira, mentira", dijo Grant sobre el señalamiento de Jordan. "Si él me guardaba rencor, vamos a resolver esto como hombres. Hablemos de ello. O podemos resolverlo de otra manera".

Aunque Grant admitió ser un "gran amigo" del autor del libro, Sam Smith, también insistió en que siempre había protegido la "santidad de aquel vestuario". "Nunca sacaría nada personal afuera", agregó.

Grant también criticó la conducta de Jordan con sus compañeros de equipo más jóvenes en los Bulls, acusándolo de ser física y verbalmente abusivo con ellos, y dijo que él no se dejó intimidar por el considerado mejor basquetbolista de la historia.

Jordan "sentía que podía dominarme, pero eso era tristemente erróneo", dijo Grant. "Porque cada vez que él se dirigía a mí, yo le respondía de inmediato. Pero en términos de Will Perdue, Steve Kerr y el joven Scott Burrell, aquello fue desgarrador. Ver a un tipo, a un líder, ir a por esos chicos de aquella manera (...) Entiendo que en las prácticas tienes un empujón aquí y allá, pero los puñetazos y las cosas de esa naturaleza... no eran necesarios".

En uno de los 10 capítulos de "The Last Dance", que terminó de ser emitida este lunes con grandes resultados de audiencia, se relata el choque que sostuvieron Jordan y Steve Kerr (hoy entrenador de los Golden State Warriors) durante un entrenamiento, en el que acabaron enfrentándose a puñetazos.