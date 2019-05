Kawhi Leonard, imparable ante Milwaukee Buks Fuente: Reuters

Diego Morini 26 de mayo de 2019 • 18:28

En San Antonio consideraron que su jugador estrella los había traicionado. Si tenía que irse, entonces, pensaron confinarlo en el Norte. Entre enojos, el destierro era la mejor opción. Lo enviaron a la fría Canadá, a la casa de los Raptors , justo el equipo en el que él no quería jugar. Prefería la cálida Los Angeles, para acompañar a LeBron James .

Los planes no resultaron como ninguno de los dos esperaban. Toronto lo recibió con los brazos abiertos y lo rodeó para que se sintiese a gusto. Un hombre de pocas palabras y de emociones ocultas. En silencio, construyó su ejercito, se hizo fuerte, encontró las formas de doblegar a los rivales y en el momento que había que salir a la conquista de la Conferencia Este, Kawhi Leonard llevó a su armada a pelear por la corona que está en poder de los poderosos Golden State Warriors . Será la primera vez en la historia de la franquicia.

Tuvo una batalla compleja, porque para poder llegar a la final, primero tuvo que luchar contra la tropa del griego que dominó el Este, Giannis Antetokounmpo . Llegó cansado y con golpes porque, con el último aliento, primero sacó del mapa a Ben Simmons y Joel Embiid, los generales de Philadephia 76ers. La última pelea antes del duelo final, tuvo toda la épica necesaria. Estaba mal herido, había caído en las dos primeras avanzadas y parecía que no iba a tener chances. Pero comenzó a crecer Toronto con Kawhi como líder y la compañía de otro gladiador como el español Marc Gasol . Así es que torció el rumbo y arrasó a Milwaukee.

Para comprender cómo Leonard llevó adelante a los Raptors a esta conquista es necesario conocer cómo se desempeñó en los momentos determinantes. En los últimos 8 partidos (los últimos dos de la serie con Philadephia y los 6 con Milwaukee), Kawhi marcó 249 puntos, tomó 77 rebotes y dio 34 asistencias. En el séptimo partido con los Sixers marcó 41 puntos con un doble agónico y anoche, ante los Bucks, se despachó con 27 puntos y 17 rebotes. Un auténtica máquina de ganar. "Es el mejor jugador de la NBA, de largo", decía un exultante Masai Ujiri, presidente del equipo que jugará las Finales NBA ante los Warriors.

No es amigo de los elogios, prefiere siempre mantenerse detrás de las luces: "No me interesa ser el mejor jugador, yo quiero estar en el mejor equipo. Masai ya sabía que para mí el equipo es lo primero cuando cerró mi traspaso, por eso lo hizo. Ahora estamos en las Finales, pero aún no hemos terminado nuestro trabajo", dijo Kawhi.

Kawhi Leonard levanta el trofeo de la conferencia este tras la final ante Milwaukee Buks Fuente: AFP

Hace 8 años que su nombre está entre los tres mejores de la competencia. Irrumpió en la NBA en el draft de 2011, Indiana eligió a Leonard en el puesto 15, pero su traspaso fue inmediato a San Antonio (en un intercambio por George Hill). Popovich conocía su potencial, junto con el manager Buford, quienes lo siguieron en San Diego State. Llegaron a la coronación en 2014 con los Spurs y fue el MVP de aquellas finales, pero algunas discusiones y el desgaste de la relación lo llevó a Kawhi a Canadá.

Más allá de su fortaleza física y elasticidad, Kawhi, tiene algo que lo hace especial: la superficie total de sus manos es un 52% mayor que el promedio masculino y un 19% que la fauna NBA. Eso le permite un control del balón y una ventaja para defender. Su envergadura extendida es de 2,22 metros, y mide 2,01 metros. Un fenómeno por donde se lo mire.

Leonard se ha ganado ya el título honorífico de ser el jugador más importante en la historia de los Raptors, terminó promediando 29,8 puntos, 9,5 rebotes y 4,3 asistencias. Y ahora va por lo que más quiere: derrumbar el reinado de Stephen Curry y compañía. Kawhi no le escapa a la aventura: "No tengo miedo de este momento. Esto es por lo que me he entrenado... Sólo trato de ganar. Para mí, lo importante es ser agresivo y no rehuir nada". Si él lo dice...

Estas son las fechas de la gran final entre Warriors y Raptors

Juego 1 - 30 de mayo, a las 22, Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Juego 2 - 2 de junio, a las 21, Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Juego 3 - 5 de junio, a las 22, Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

Juego 4 - 7 de junio, a las 22, Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

Juego 5 - 10 de junio, a las 22, Golden State Warriors vs. Toronto Raptors (*)

Juego 6 - 13 de junio, a las 22, Toronto Raptors vs. Golden State Warriors (*)

Juego 7 - 16 de junio, a las 21, Golden State Warriors vs. Toronto Raptors (*)

(*) De ser necesario