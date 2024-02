escuchar

Es un lanzador letal, de los muchos que tiene la NBA. Quizás su mayor problema es que juega con Stephen Curry, uno de los encestadores emblemáticos del básquetbol mundial, lo cual, de vez en cuando, le impide que se hable más de él. Pero los que entienden de básquetbol, saben perfectamente el valor que tiene Klay Thompson. Para la NBA y para los Golden State Warriors, en el torneo más importante del mundo.

Bueno, Thompson es una de las estrellas del plantel que conduce Steve Kerr, aquel lanzador formidable de los Chicago Bulls. Entró en la franquicia en 2011. Mide 1,98m y juega como escolta. Dueño de esos bombazos que estremecen las redes de los aros. Fue el primer jugador en la historia de la NBA en lograr 500 triples en tan solo 3 años de carrera, para tener una idea de sus números más gruesos. Con 34 años, ya tiene su lugar en la historia del certamen y de los Warriors. Y ganó cuatro anillos: 2015, 2017, 2018 y 2022. Una vez, en 2018, le metió 14 triples a los Bulls.

Después de 13 años, le tocó atravesar una situación atípica: empezar el partido desde el banco. Fue frente a Utah Jazz. A Steve Kerr le tocaba tomar una decisión pesada, como en su momento fue la de Gregg Popovich en los Spurs, nada menos que con Manu Ginóbili, que por entonces fue considerado “el mejor sexto hombre del torneo”, por su prestación e incidencia en el juego saltando precisamente desde el rol de suplente.

Las clásicas "bombas" de Klay Thompson, de los Warriors Rick Bowmer - AP

Fue una gran noche para Thompson, que se despachó con 35 puntos. Y cuando tuvo que contar los entretelones de la decisión tomada por el entrenador, cómo se lo dijo y qué pensó, el escolta de los Warriors sorprendió con su razonamiento y recordó al propio Manu. Una suerte de homenaje, de reconocimiento y también de resaltar la humildad de uno de los mejores deportistas argentinos de la historia.

“Me enteré por la mañana que iba a salir desde el banco. Tuvimos una buena charla con Steve (Kerr). En esos momentos, puedes hacer dos cosas: puedes poner mala cara o puedes salir a jugar y responder. Creo que hice lo segundo muy bien esta noche. Lástima las pérdidas y algunos otros errores que tuve. Pero lo más importante es que jugué muchos minutos”, sostuvo Thompson, con un semblante serio, pero también sereno.

La motivación de Klay Thompson al salir desde la banca por primera vez desde su temporada de novato 🥰🏀 pic.twitter.com/RsfmViE50p — NBA Latam (@NBALatam) February 16, 2024

Y explicó su sentimiento por la decisión de Kerr y cómo reaccionó en la intimidad. “Tienes que dejar el ego cuando te toca salir desde la banca. Pensé en Manu Ginóbili. Tiene cuatro anillos y una medalla olímpica dorada. Y vino desde la banca toda su carrera. Y no creo que nadie diga que no se merece ser un Hall of Fame. Él es uno de los grandes de la historia y me abracé a esa idea antes del partido”, concluyó, al borde de la emoción. Golden State Warriors finalmente triunfó por 140-137 en un partidazo.

Klay Thompson ante Manu Ginóbili, en un duelo Spurs vs. Warriors AP

Tiene respaldo familiar deportista Klay Thompson: su padre, Mychal, fue campeón en dos ocasiones con Los Angeles Lakers. Y su hermano, Mychael (h.), también juega al básquetbol mientras que otro hermano, Trayce, eligió el béisbol e integra el plantel de Los Angeles Dodgers. Sin dudas que conoce a la perfección lo que es la competitividad y los vaivenes que tiene una carrera profesional. Que a los 34 años haya tenido esta actitud de amplitud de pensamiento habla muy bien de él. Y sin dudas que el recuerdo y el ejemplo de Ginóbili impacta de lleno en el corazón de los argentinos. Manu no necesita elogios porque es grande de por sí, pero hay “mimos” que siempre reconfortan. Por veracidad y por merecimiento.

Los highlights de la victoria de los Warriors

