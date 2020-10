Gerado Montenegro (presidente de la Asociación de Clubes y de Quimsa y senador nacional), Fabián Borro (presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol) y Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes y ex presidente de San Lorenzo); la Liga Nacional y sus clubes tienen fuertes vínculos con

21 de octubre de 2020

A pocas semanas de su posible regreso a la actividad, la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) sigue ajustando tuercas mientras otras parecen ir soltándose. A fines de agosto, aun cuando no había habilitación para volver a los entrenamientos, la Asociación de Clubes (AdC) estableció que el torneo tendría su primera etapa entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre, en formato externo de burbuja y con las conferencias Norte y Sur divididas en dos sedes. Inicialmente se confirmó a Córdoba y Villa Carlos Paz, respectivamente, como anfitrionas, pero luego fueron desechadas por la agravada situación epidemiológica de la provincia, y ahora lo más probable es que la burbuja tenga lugar en Buenos Aires.

Más allá de lo que se discutió en las múltiples reuniones virtuales que vienen teniendo los clubes con los dirigentes de la AdC, hoy todo está pendiente de aprobación por parte del gobierno nacional. La fecha del primer día de noviembre, un domingo, está encaminada, pero aún falta esa autorización imprescindible. Mientras tanto, existe un tironeo de sensaciones en las entidades entre la necesidad de volver a competir y la de que aún no es el momento ideal.

Ya con fecha y formato de competencia establecidos por las autoridades del básquetbol, los clubes debieron revisar el estado de sus tesorerías y evaluar logísticas para afrontar un torneo por demás particular. Y si bien hubo varios disconformes con volver a jugar en estas condiciones, sólo un par hizo algo al respecto. Argentino, de Junín, envió una nota en la que expresa que considera imprudente la realización del campeonato durante la pandemia y pide que se comience a jugar recién en enero. Estudiantes, de Concordia, tomó un rumbo más drástico: por motivos económicos puso en venta su plaza en la Liga, que fue adquirida por Oberá Tenis Club, de Misiones.

En una LNB en la que una buena cantidad de clubes recibe ayuda económica estatal, Estudiantes era uno de los que menos gozaban de ese tipo de aportes: 25% de su presupuesto para el básquetbol profesional era constituido por fondos provenientes de la provincia de Entre Ríos. "Contar con nuestro principal sponsor va a ser complicado y tampoco estamos pudiendo cerrar el año económico con la televisión", explicó el dirigente Enrique Agosti. De la TV Estudiantes cobraba unos 5.000.000 de pesos por año, en 12 cuotas, pero éstas no venían siendo abonadas desde marzo, cuando se decretó la cuarentena nacional y se frenó la temporada. "Estamos entrando al último año de los derechos televisivos. Y tampoco vamos a tener el presupuesto de los abonados. A Estudiantes se le iba a poner difícil un sistema de burbuja, porque iba a implicar un costo financiero altísimo", argumentó Agosti.

A raíz de la baja de Estudiantes, que planea retomar en la Liga Argentina (la segunda categoría) en 2021, se temió un efecto de contagio que finalmente no ocurrió, aunque eso no quiere decir que todos los clubes estén holgados económicamente. "Hay una disparidad muy grande", sostuvo una fuente para LA NACION. Es que más allá de la incertidumbre respecto a si finalmente se aprobará el regreso de la competencia, la Liga Nacional hoy presenta múltiples realidades.

Están los clubes que tienen apoyo mayoritario de fondos públicos, como los correntinos Regatas, San Martín y Comunicaciones; el formoseño La Unión; los santiagueños Quimsa y Olímpico, y el santacruceño Hispano Americano. Están los poderosos, como San Lorenzo, que pueden hacer frente a cualquier temporal y aspirar a ser campeones. Están los que en el contexto de la pandemia pueden comprar una plaza y contratar extranjeros, como lo hizo Oberá Tenis.

La vuelta de Boca a las prácticas

Están, también, los que deben reducir costos apostando a juveniles y aun así hacer una ingeniería económica para afrontar lo que viene, como los bonaerenses Peñarol, Argentino y Platense, el cordobés Atenas y el santafesino Libertad. Y están aquéllos que tuvieron múltiples contratiempos para retomar los entrenamientos, como el bonaerense Bahía Basket, Hispano Americano y el chubutense Gimnasia y Esgrima. Por caso, en este momento Bahía no está entrenándose, porque la ciudad volvió a la fase 3 de la cuarentena. Y Gimnasia no logró hacer llegar a algunos de sus jugadores en taxi desde Buenos Aires y aún no cuenta con los cubanos Yoanqui Mencia y Pedro Bombino Parada, que todavía no pudieron viajar desde su país. La entidad de Comodoro Rivadavia pidió una prórroga: "El club Gimnasia y Esgrima manifestó a la Asociación de Clubes que fije otro plazo para el inicio de la Liga Nacional de Básquet debido al contexto actual del país, a causa de la propagación del virus COVID 19. La situación impide convocar a todos los integrantes del equipo y dar inicio a una pretemporada". La inmediata respuesta fue que no se aplazaría la apertura de la competencia.

Por cierto, la AdC es presidida por Gerardo Montenegro, que también encabeza el club Quimsa, en el cual se detectó este martes un caso de coronavirus en un basquetbolista. La entidad santiagueña decidió suspender por tres días las prácticas y aislar a todos los potenciales contagiados, a pesar de que debe afrontar este domingo un partido muy importante (ver aparte).

Con algunos clubes más complicados en lo económico que en lo logístico y viceversa, predominan la necesidad y las ganas de volver para no devaluar a los jugadores ni a la Liga misma y para poner en funcionamiento una actividad de la que viven muchas familias. "Hemos pasado por todas las circunstancias, desde ser campeones hasta pelear por no descender. Siempre tratamos de acomodarnos", expresó para LA NACION Alejandro Amoedo, secretario de Peñarol, de Mar del Plata. "Estamos ordenados económicamente, logramos un buen equipo y queremos que vuelva la Liga, pero necesitamos reunir a todo nuestro plantel", comentó, con preocupación, Pablo Ivanoff, secretario de Gimnasia.

El panorama no es sencillo, ya que al interrogante sobre si será aprobado el regreso de la Liga por parte del Gobierno hay que sumar cómo se reorganizará el comienzo, pues Córdoba debió darse de baja por sus ahora miles de casos diarios de coronavirus, además de las 190.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales. En este contexto, surgió Buenos Aires como candidata a albergar la burbuja. "Todo lo que estaba pensado para Córdoba va a trasladarse a Capital Federal, que tiene la infraestructura adecuada. Hay una decisión de todos de cumplir el calendario, pero estamos en la espera de que los ministerios de Deporte y Salud nos aprueben hacerlo en Capital Federal. Una vez que nos autoricen vamos a poder cumplir", adelantó esta semana en el programa UCU Radio Montenegro, que además de presidente de AdC y de Quimsa es senador nacional.

Así están las cosas con miras a un eventual retorno de la LNB: una mayoría de voluntades condicionada por diferentes realidades.

En Quimsa hay un caso, pero está en pie su semifinal americana

La primera temporada de la Basketball Champions League Americas, sucesora de la Liga de las Américas, se definirá el viernes 30 de este mes en el estadio Antel Arena, de Montevideo, Uruguay. La final, que será a un solo partido, enfrentará a Flamengo y el ganador del juego 3 de la serie semifinal Quimsa vs. San Lorenzo, encuentro que va a tener lugar este domingo en Obras Sanitarias. El equipo santiagueño tiene un jugador contagiado -no informó de quién se trata-, pero eso no cancelará el partido.

