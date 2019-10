Russell Westbrook y James Harden, la pareja de Houston Rockets. Cada uno ganará más de 38 millones de dólares en esta temporada Fuente: AP

A menos de una semana del comienzo de la NBA, las estrellas comienzan a calentar motores y con ellos se empiezan a conocer datos acerca de los hombres más importantes de la liga estadounidense. Se armó la lista de los jugadores mejores pagos de la temporada y 19 están dentro del club de los 30.000.000 de dólares, mientras que apenas uno está por encima de esa marca: Stephen Curry con un salario de US$ 40.231.758 que abonará Golden State Warriors.

Stephen Curry, el único jugador que cobrará más de 40.000.000 de dólares de salario en esta temporada Fuente: AP

Las renovaciones de contratos son las que marcan el crecimiento de los sueldos de los jugadores. En la próxima temporada se sumarán otros 4 al grupo de los 40 millones, pero por el momento sus cuentas bancarias registrarán un ingreso un poco inferior para la temporada 2019/20: Rusell Westbrook (US$ 38.506.482), Chris Paul (38.506.482), James Harden (38.199.000) y John Wall (38.199.000).

Para la temporada 2022/23 los acuerdos de James Harden, con Houston, y John Wall, con Washington, ascenderán hasta los 47.366.760 de dólares

El que está inmediatamente después de este selecto grupo es nada menos que LeBron James, que recién en la temporada 2021/22 acompañará al resto de las estrellas mejores pagas de la competencia. Por el momento The King deberá "conformarse" con (US$ 37.436.858), el año próximo verá cómo su salario ascenderá un poco (39.219.566) y en el último año de acuerdo con los Lakers observará un salto hasta los US$ 41.002.274.

Kevin Durant (Brooklyn Nets) tendrá un salario por encima de los 37.000.000 dólares Fuente: AP

Para Kevin Durant la esperar también será hasta la campaña 2021/22. El acuerdo que cerró con Brooklyn Nets por los próximos cuatro años tiene una escalera de dólares que comienza con un salario de US$ 37.199.000 y trepará, en la temporada 2022/23, hasta los 42.778.850 de dólares.

LeBron James firmó un acuerdo con los Lakers: recién en la temporada 2021/22 llegará a los 40.000.000 dólares de salario Fuente: AFP

Nombres como los de Blake Griffin (US$ 34.449.964), Kyle Lowry (33.296296), Paul George (33.005.556), Klay Thompson (32.742.000), Kemba Wlaker (32.742.000) o Kawhi Leonard (32.742.000), son algunos de los que integran el club de los 30 millones de dólares. El último de esa elite salarial es Paul Millsap, de Denver, que en su último año de contrato con los Nuggets embolsará justamente US$ 30.000.000.

La lista completa

1° Stephen Curry US$ 40.231.758

2° Russell Westbrook US$ 38.506.482

2° Chris Paul US$ 38.506.482

4° James Harden US$ 38.199.000

4° John Wall US$ 38.199.000

6° LeBron James US$ 37.436.858

7° Kevin Durant US$ 37.199.000

8° Blake Griffin US$ 34.449.964

9° Kyle Lowry US$ 33.296.296

10° Paul George US$ 33.005.556

11° Klay Thompson US$ 32.742.000

11° Kemba Walker US$ 32.742.000

11° Kawhi Leonard US$ 32.742.000

11° Jimmy Butler US$ 32.742.000

11° Tobias Harris US$ 32.742.000

16° Gordon Hayward US$ 32.700.690

17° Mike Conley US$ 32.511.623

18° Kyrie Irving US$ 31.742.000

19° Khris Middleton US$ 30.603.448