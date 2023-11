escuchar

Es inagotable. Su talento no tiene límites. No hay edad que lo pueda detener. Con 38 años sigue dominando en la NBA y con la camiseta de Los Angeles Lakers. Lo que produce LeBron James es increíble. Porque The King dosifica sus energías, es cierto, pero cuando se trata de desplegar todo su arsenal ante rivales como Los Angeles Clippers, él sabe perfectamente qué hacer para ser el centro de todas las miradas.

Es el máximo anotador de la historia de la NBA, tiene 4 anillos, en su mochila carga 10 finales , sin embargo, su hambre por ganar no se detiene. LeBron James sumó un doble doble: de 35 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias para ayudar a su equipo a vencer a los Clippers por primera vez desde julio de 2020 en “la burbuja de Disney”. Además, T he King es el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 35 o más puntos en un partido en su temporada número 21 . Incluso, su tarea permitió que los Lakers rompiesen una racha negativa en el clásico angelino: lograron superar a los Clippers, en el estadio que comparten, después de 7 años, ya que acumulaban 11 encuentros sin ganar, desde Navidad de 2016.

La función fue perfecta, porque LeBron James se quedó con la jugada de la noche. En el segundo cuarto, le incomodaba una de sus zapatillas cuando estaba saliendo desde abajo de su propio tablero, se la quitó, se la volvió a poner, todos mientras su equipo ya estaba en una acción ofensiva. Salió disparado para sumarse al ataque, cruzó toda la cancha, cortó por el centro de la defensa de los Clippers y le pidió el pase a Anthony Davis que lo asistió perfecto para que haga explotar el aro con una volcada con la furia de siempre. Se levantó todo el estadio para aplaudirlo y los comentaristas quedaron impactados.

Tuvo tiempo para ponerse las zapatillas, correr toda la cancha y, además, volcarla 😤😤😤pic.twitter.com/cf1rXvrcZl https://t.co/HJtvbfp22J — NBA Latam (@NBALatam) November 2, 2023

LeBron jugó 42 minutos y 29 segundos. Hizo todo. Apareció en la prórroga, con un enorme mate tras alley-oop de Austin Reaves, para abrir camino y durante el partido demostró que sigue teniendo todo en transición y fuerza física. “ Lo que hace es ridículo ”, publicó Jayson Tatum, la estrella de Boston Celtics, en sus redes al terminar el encuentro.

En apenas seis partidos de la temporada, ya promedia 24,6 puntos, 9 rebotes, 6,6 asistencias, 1,4 robos, un tapón y 2,2 triples anotados. Nadie nunca con 21 temporadas jugadas supera a LeBron James en alguna de esas estadísticas . Y es tan impactante todo lo que hace, incluso, con 38 años, que sigue marcando registros históricos, porque nadie tiene más puntos en un partido, más partidos de 20 y 25 puntos, más partidos de más de cinco asistencias, el primero con 15 rebotes capturados entre los jugadores que alcanzaron las 21 temporadas en la liga más poderosa del planeta del básquetbol.

