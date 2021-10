Luca Vildoza desafectado y los otros 3 argentinos: la realidad en celeste y blanco en la NBA

La NBA es un desafío permanente para cada uno de sus actores. Las franquicias hacen sus apuestas y no duda a la hora de tomar determinaciones. En ese escenario es que los jugadores argentinos tienen que caminar para no dejar de pertenecer. En el comienzo de la Liga de Verano el mapa presentaba a cuatro protagonistas en celeste y blanco en la competencia por excelencia del básquetbol de los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas comenzaron a modificarse y una lesión ya sacó del juego a Luca Vildoza, ya que New York Knicks anunció el corte, mientras que Gabriel Deck y Leandro Bolmaro se juegan sus fichas en Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves para sostenerse en el torneo. El único que tiene su lugar asegurado es Facundo Campazzo, aunque sabe que sus minutos en Denver Nuggets no serán los mismos.

Antes de que arranque el campus de pretemporada de los Knicks se conoció la noticia de que Luca Vildoza no seguía en New York a pesar de que llegó hace un puñado de meses a la organización. El argentino sabía que su contrato no estaba garantizado , por eso conocía que podía suceder esto. Y mucho más porque arrastra una lesión desde la Liga de Verano en Las Vegas. Tiene serias molestias en el tobillo derecho y era posible que no pudiera disputar ningún partido de la pretemporada, así que los Knicks decidieron no contar con él.

Gabriel Deck, ya comenzó la pretemporada de Oklahoma City Thunder https://twitter.com/okcthunder

El argentino sigue utilizando una bota por su lesión en el talón de un pie que le provoca mucho dolor en toda la planta. Vildoza quedó como agente libre y podrá ficharlo cualquier franquicia en el período de waivers (las próximas 48 horas), aunque parece que no sucederá. Tiene para casi dos meses de recuperación, por lo tanto su regreso a Europa tampoco aparece claro, porque sus derechos los tiene Baskonia y sólo puede actuar en el equipo español.

Diferente es la situación de los otros tres argentinos, que esta noche tendrán acción, ya que comienzan los juegos de pretemporada de la NBA. Leandro Bolmaro dará su primer paso oficial, ya que desde las 21 (hora de la Argentina), Minnesota Timberwolves se enfrentará a New Orleans Pelicans.

Son varios los interrogantes que se abren acerca de las posibilidades de Bolmaro, ya que todavía no aparece claro qué lugar ocupará dentro de la rotación de los Timberwolves. En medios especializados de los Estados Unidos, lo ubican en diferentes posiciones. En los informes de ESPN y CBS Sports lo colocan al cordobés como la cuarta opción de los Timberwolves en los puestos de escolta y alero. Sin embargo, NBC Sports reduce sus opciones: tercera variante entre los escoltas, detrás de Malik Beasley y Jaylen Nowell. Solo Zone Coverange lo pone como la tercera opción entre los aleros: detrás de Jaden McDaniels y Josh Okogie.

Esta noche, también a las 21, Gabriel Deck comenzará a jugarse su chance de continuar en Oklahoma City Thunder, que recibirá a Charlotte Hornets, en el Paycom Center. El contrato del santiagueño está parcialmente garantizado y su renovación estará en evaluación hasta enero próximo. En ese contexto es que circularon algunas versiones que indicaban que podía regresar a Real Madrid: “Esos rumores no fueron ciertos. Siempre estuvo firme la idea de permanecer en Oklahoma, ese es el plan”.

Leandro Bolmaro quiere ganarse un lugar en Minnesota Timberwolves https://twitter.com/Timberwolves

Deck desembarcó en la franquicia sobre el final de la temporada última y disputó 10 juegos con un promedio de 8,4 puntos y 4 rebotes en 21,2 minutos en los Thunder que terminaron penúltimos en la Conferencia del Oeste, con un registro de 22 victorias y 50 derrotas. “Trabajaré duro para poder seguir en esta Liga”, dijo el argentino en Media Day de Oklahoma City.

La situación de Campazzo es diferente a la del resto de sus compañeros. El base cordobés sabe que no corre peligro su continuidad en Denver Nuggets, aunque entiende que este es su último año de contrato y que quiere ganarse la renovación. Esta noche, desde las 23.30, jugarán en Los Ángeles, ante los Clippers y allí se comenzará a advertir qué lugar ocupará en esta temporada dentro de la rotación.

Si bien el argentino terminó jugando muchos minutos y hasta estuvo en la formación titular en varios juegos, sabe que ahora todo será diferente, porque se recuperaron de sus lesiones muchos de los jugadores que le abrieron la chance de tener mucho rodaje en la primera temporada. Con Monte Morris recuperado y con el inminente retorno de Jamal Murray, la participación de Campazzo puede verse afectada. En principio, sabe el cordobés que Morris está un paso por delante de él en la consideración del entrenador Mike Malone.

Si bien Will Barton volvió a lesionarse en el comienzo de la preparación para esta temporada y está con una bota para inmovilizar la zona, el que está en forma es PJ Dozier, que puede quitarle minutos dentro de la rotación a Campazzo.

Facundo Campazzo buscará más minutos en la rotación de Denver Nuggets https://twitter.com/nuggets

Serán meses de mucha acción para los argentinos que están en la NBA. En cada juego se pondrá una lupa sobre el juego de cada uno de ellos. La alta exigencia los pondrá a prueba a cada paso.