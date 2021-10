Familiares, amigos y dirigentes del rugby despidieron a Lucas Pierazzoli en las redes

El jugador de rugby Lucas Pierazzoli, del club Hurling, muri贸 este domingo en el hospital Posadas luego de sufrir un golpe en un partido que le provoc贸 un paro cardiorrespiratorio. Cientos de usuarios de las redes sociales, periodistas y clubes le dedicaron unos conmovedores mensajes para despedir al joven.

Pierazzoli, de 28 a帽os, sufri贸 el impacto cuando intentaba participar en un ruck en el final del encuentro entre Sitas y Hurling, disputado el domingo por la novena fecha de la categor铆a Superior de Primera B. Los jugadores cayeron sobre 茅l y qued贸 tendido en el piso. Estaba consciente, pero le faltaba el aire. Los m茅dicos de ambos clubes le hicieron reanimaci贸n y fue trasladado al hospital Posadas, d贸nde finalmente falleci贸.

Uno de los primeros en despedir al joven jugador fue su pap谩, conocido en el ambiente como Billy, quien public贸 un sentido mensaje en su cuenta de Facebook: 鈥Hoy se me fue uno de los cinco, Lucas, el fana de Racing, siempre con su buzo. Se fue en su salsa, jugando su deporte, rodeado de cientos de amigos. No hay palabras, no hay razones, solo las cosas pasan. Lo voy a extra帽ar mucho, pero tambi茅n s茅 que tengo que estar para los otros cuatro. Lo recordaremos con alegr铆a, sabiendo que de arriba nos va a cuidar. 隆Te amar茅 por siempre, Lucas!鈥.

Pierazzoli, que se desempe帽aba como segunda o tercera l铆nea, era un referente del plantel de Hurling, siempre comprometido con sus compa帽eros. El club hab铆a anunciado en sus redes sociales que las instalaciones permanecer铆an cerradas mientras el jugador luchaba por su vida en el hospital. 鈥淎visamos a nuestros socios que Hurling estar谩 cerrado. Seguimos rezando por Lucas. Gracias鈥, indic贸 el club.

Por su parte, la UAR, instituci贸n que organiza el rugby a nivel nacional en Argentina, tambi茅n homenaje贸 al joven a trav茅s de Twitter: 鈥La Uni贸n Argentina de Rugby despide con profundo dolor a Lucas Pierazzoli, jugador de primera divisi贸n del club Hurling. Nuestra instituci贸n acompa帽a a los familiares, amigos y seres queridos en este triste momento鈥.

Marcelo Rodr铆guez, presidente de la entidad, escribi贸 unas palabras sentidas en su cuenta personal en memoria del joven: 鈥淢i sentido p茅same a la familia, al club Hurling y todos los seres queridos de Lucas Pierazzoli. Un tristeza enorme su partida. Que en paz descanses鈥.

Varios clubes de rugby tambi茅n despidieron a Pierazzoli, entre ellos CASI, Pueyrred贸n, Olivos y Ciervos Pampas. 鈥淟amentamos profundamente el fallecimiento de Lucas Pierazzoli y acompa帽amos a los amigos de Hurling en este triste y doloroso momento鈥, public贸 el Club Atl茅tico de San Isidro, mientras que Pueyrred贸n poste贸 que 鈥渁compa帽a a toda la familia Pierazzoli y a todos nuestros amigos de Hurling en este momento tan dif铆cil鈥.

Ciervos Pampas, el primer club de rugby de diversidad sexual de Am茅rica Latina, manifest贸: 鈥淎compa帽amos en el dolor a familiares y amigues de Lucas Pierazzoli en este dif铆cil momento鈥.

Muchas personas se conmocionaron ante la noticia de la muerte de Pierazzoli y as铆 lo expresaron en las redes sociales donde lo despidieron con enorme dolor. Luciano Palermo, gestor cultural p煤blico en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, escribi贸 en su cuenta de Twitter: 鈥淟ucas querido, te fuiste amando tu deporte, vol谩 alto campe贸n. Tambi茅n form贸 parte del la gran familia del DetecAR 15 arriesgando su vida y del GCBA. Te vamos a extra帽ar 鈥淒iosito鈥, como te dec铆a yo. Fuerza a toda su familia鈥.

Varios periodistas especializados tambi茅n homenajearon al joven y enviaron sus condolencias a la familia del deportista. Alfredo Conrad, seguidor del rugby, escribi贸: 鈥淚nexplicable partida, se fue Lucas Pierazzoli, un joven lleno de vida. Un abrazo enorme para su familia, para sus hermanos del alma, su mam谩 y su viejo, Billy, que lo ador贸 con todo su coraz贸n. Su sonrisa, su pasi贸n por el rugby y Hurling vivir谩n por siempre. Que en paz descanses鈥.

Por su parte, el periodista Pablo Carrozza, especializado en violencia en el f煤tbol, manifest贸: 鈥淔uerte abrazo a la familia y a los amigos de Lucas Pierazzoli, jugador de rugby de Hurling, que falleci贸 hoy producto de un golpe en pleno partido. No es tiempo de chicanas, sino de respetar y de tomar conciencia. No se puede morir un solo pibe m谩s adentro de una cancha鈥.

Mientras tanto, el Sindicato Argentino de Forwards lament贸 鈥渆l fallecimiento de Lucas Pierazzoli de Hurling, ocurrido tras un golpe en el cuello que le quebr贸 varias v茅rtebras durante el partido disputado ayer frente a Sitas. Nuestras condolencias a su familia y amigos鈥.

Por la tarde del domingo, muchos otros amigos y conocidos del deportista hab铆an difundido en las redes sociales una cadena de oraci贸n por Pierazzoli, en busca de un milagro, ante el complejo cuadro que afrontaba el joven internado en el hospital Posadas.

