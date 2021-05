Luca Vildoza: la emotiva despedida de Baskonia antes de que el argentino viaje a Nueva York

Una despedida emotiva. Un amor sincero. Una comunión de años. Baskonia y la Argentina, tienen una relación de amor. Por eso fue tan sentida la despedida que le prepararon Luca Vildoza, la última joya en celeste y blanco que el conjunto español disfrutó. El chico que le dio el título en la burbuja de Valencia, el hijo de Palito, el fanático de los Redondos, el pibe que en medio de tanta emoción no dudó en decir: “La vida es buena, te juro, la vida es buena”. El hombre que lleva su talento a los Estados Unidos, el base elegido por el mítico New York Knicks.

“Es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso. Tomar la decisión de irme no ha sido para nada sencillo. Sin embargo, tengo que dar el paso. Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme”, publicó Vildoza en su cuenta de Twitter.

Vildoza, de 25 años, jugó en nuestro país en Quilmes, de Mar del Plata, antes de irse a jugar a España. Con Baskonia conquistó el título de la Liga ACB 2020 y fue elegido el MVP de aquella final. En la actual temproada, promediaba 10,9 puntos y 3,7 asistencias por juego con el conjunto vasco.

Desde 1990 que la relación de Baskonia con los argentinos es intensa y comenzó con los desembarcos de Juan de la Cruz y Ricardo Pablo García. Desde entonces, pasaron 17 argentinos por el club que supo llamarse Tau Cerámica. Los que dejaron una huella profunda fueron Pablo Prigioni, Luis Scola, Andrés Nocioni, Marcelo Nicola, Juan Espil y Fabricio Oberto, todos ellos, al igual que Vildoza, fueron campeones con la entidad española.

Baskonia lanzó en abril de 2020 un campaña en su redes sociales para que los fanáticos seleccionen el mejor quinteto de la historia del club y los tres primeros lugares fueron para Prigioni, Nocioni y Scola. “Respeto y mucho a todos los que pasaron por el Baskonia! Todos son Históricos del Club. Es un orgullo estar en este quinteto de jugadores privilegiados. Un gran abrazo a todos y gracias por el reconocimiento”, agradeció Nocioni en Twitter.

La euforia de Luca Vildoza, figura de Baskonia en las últimas cuatro temporadas ACB Media

