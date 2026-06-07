Murió Stacey King: tres anillos con Chicago Bulls, su paso por Atenas y el recuerdo por su humor como comentarista de la NBA

La NBA está de luto por el inesperado fallecimiento de Stacey King. El exbasquetbolista tenía 59 años y como jugador se coronó campeón tres veces con Chicago Bulls, franquicia que dio a conocer la noticia. Además, su último equipo fue Atenas de Córdoba. Actualmente se desempeñaba como comentarista de la NBA, con un estilo muy particular. Lo hacía justamente para las transmisiones de los Bulls. Era muy querido por su simpatía y su buen humor.

Aún se desconoce el motivo de la muerte del estadounidense nacido en que nació en Lawton, Oklahoma, pero sorprendió a todos. Como jugador fue elegido en la sexta posición del Draft de la NBA de 1989 por Chicago Bulls. En esa franquicia jugó durante 4 temporadas y media, y formó parte de la rotación del primer three-peat de los Bulls de los años 1991, 1992 y 1993.

We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880 — Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026

Allí compartió equipo con Michael Jordan y siempre quedará en el recuerdo una famosa frase que dijo el 28 de marzo de 1990. Luego de un partido en el que el 23 anotó su récord histórico de 69 puntos contra Cleveland Cavaliers, el novato King, quien solo convirtió una unidad, declaró con ironía: “Siempre recordaré esta noche como aquella en la que Michael Jordan y yo anotamos setenta puntos entre los dos”.

Su carrera como jugador continuó en Minnesota Timberwolves donde tuvo uno de sus mejores pasos por la NBA en su primer temporada. Allí promedió 11,8 puntos y 6,1 rebotes por partido. Desde 1995 no pudo hacer pie en la mejor liga de básquetbol del mundo y en las siguientes dos temporadas comenzó a tener traspasos a equipos de Europa. Jugó en Aresium Milano. Luego regresó a la NBA a Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks. Luego, en Estados Unidos también jugó en equipos que no formaban parte de la NBA como Grand Rapids Hoops y Sioux Falls Skyforce. Más tarde volvió al Viejo Continente para jugar Antalya Büyükşehir Belediyesi de Turquía.

Stacey King se desempeñaba como comentarista para las transmisiones de Chicago Bulls

Su carrera como jugador la cerró en Atenas de Córdoba, en 1998. “Decidí venir porque sé que juega muy buen basquetbol y es el mejor equipo de América del Sur. Lo vi jugar por televisión en el torneo McDonalds, de París, y a muchos de sus jugadores los observé durante el Mundial de Grecia”, destacó apenas arribó disputar la temporada 1998/99. “También leí en Internet que Córdoba es una bonita ciudad, la segunda más importante del país. Espero rendir en un alto nivel para sus muchos simpatizantes”. Sin embargo, debido a lesiones y problemas físicos el pivot de 2,11 sólo jugó seis partidos en el Griego, promedió 8,3 puntos, 5,8 rebotes y fue cortado.

Una vez retirado del básquet fue entrenador durante algunos años, pero finalmente King encontró su verdadera vocación. Fue frente a los micrófonos y se transformó en la voz oficial de las transmisiones televisivas de Chicago Bulls, algo que hizo hasta esta última temporada en la que el equipo de Chicago no logró clasificarse a playoffs.

Su estilo marcó a una generación de fanáticos debido a su energía, a su pasión, sus voz particular, apodos icónicos como “Windy City Assassin” para Derrick Rose, Jimmy “G” Buckets a Jimmy Butler y Flight 8 para Zach LaVine. También, frases pegajosas como ”Ratón en la casa, queso gratis" cada vez que hubo una anotación fácil, o “¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!”, que era su grito de celebración y emoción cada vez que el equipo anotaba un lanzamiento, o “Gimme the hot sauce!” (Dame la salsa picante), la que luego llevaría el nombre de sus podcast.

Una de sus reacciones durante sus comentarios

Rest in peace Stacey King, calls like this just showed the energy that he brings every day.



Always making people laugh and smile even sitting at home.



He will be missed 💔💔 pic.twitter.com/NAmOM1HKYW — SM Highlights (@SMHighlights1) June 7, 2026

La franquicia lo despidió con mucho dolor, pero con un recuerdo que será imborrable: “Stacey amaba ser un Bull. Se notaba en todo lo que hacía: en su forma de jugar, en su narración y en su conexión con nuestros aficionados. Tenía un don especial para unir a la gente y hacer que cada partido se sintiera personal. Ya fuera a través de una transmisión, una conversación o una foto con un aficionado, Stacey hacía que todos se sintieran vistos y valorados. Tuvimos la suerte de conocerlo no solo como jugador y comentarista, sino también como amigo. Stacey se preocupaba sinceramente por la gente y mejoró nuestra organización. Lo extrañaremos muchísimo, y su impacto, recuerdo y legado permanecerán para siempre en los Chicago Bulls”.

“Stacey King fue un miembro muy querido de la familia de los Bulls y una de las personalidades más singulares en la historia de nuestra organización. Su vínculo con Chicago, los Bulls y nuestros aficionados se extendió por más de tres décadas: primero como jugador y luego como la inconfundible voz que llevó el baloncesto de los Bulls a los hogares de generaciones de aficionados. Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó a nuestra organización, a nuestras transmisiones y a nuestros aficionados cada día. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, expresa el comunicado.