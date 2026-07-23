Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026: prácticas y clasificación

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la decimotercera fecha, que se corre en el tradicional circuito de Hungaroring. Allí, los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre los que se encuentra el argentino Franco Colapinto con Alpine, harán todo lo posible para cumplir con sus respectivos objetivos individuales y de equipo.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con apenas 0.698s de ventaja sobre su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri. El piloto con más triunfos, con ocho, es el británico Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en Hungría: Hamilton, Verstappen (2022 y 2023), Fernando Alonso (2003), Esteban Ocon (2021), Piastri (2024) y Norris.

El británico Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría en 2025 y meses más tarde fue campeón FERENC ISZA - AFP

La actividad en el trazado húngaro comienza este viernes a las 8.30 de la Argentina con el primer entrenamiento libre, en el que Colapinto le dejará su butaca al piloto de reserva estonio Paul Aron, algo que por reglamento debe hacer dos veces en la temporada. El segundo ensayo será horas más tarde, a partir de las 12, y el último se llevará a cabo el sábado a las 7.30. El mismo sábado, desde las 11, se hará la clasificación, en la que los corredores conocerán su lugar en la parrilla de salida de la carrera del domingo a las 10.

Franco Colapinto no participará del primer entrenamiento libre en el Gran Premio de Hungría ATTILA KISBENEDEK - AFP

Será la última carrera antes del receso invernal europeo en el Gran Circo, que retomará su cronograma el fin de semana del 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

Horarios y cronograma del GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30.

08:30. Práctica libre 2: 12.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

07.30. Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari): 159

George Russell (Mercedes): 154

Charles Leclerc (Ferrari): 126

Lando Norris (McLaren): 103

Oscar Piastri (McLaren): 92

Max Verstappen (Red Bull): 91

Isack Hadjar (Red Bull): 60

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes: 358 unidades

Ferrari: 285

McLaren: 195

Red Bull: 151

Alpine: 61

Racing Bulls: 61

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 10

Aston Martin: 1

Cadillac: 0