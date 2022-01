NBA: Gabriel Deck fue despedido por Oklahoma City Thunder y su futuro es todo incertidumbre

Finalmente, la estadía de Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder llegó a su fin. Una fuente extremadamente confiable de ESPN en Estados Unidos informó que el argentino fue despedido por la franquicia de la NBA. Una vez que se haga oficial, todas las organizaciones de la liga tendrán hasta 48 horas para negociar con él en las mismas condiciones que las de su actual contrato. De no hacerlo, el santiagueño será agente libre y podrá negociar sin limitaciones, tanto en la NBA como fuera de ella.

La situación parecía anunciar este final. Este martes, Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN en Estados Unidos, especializado en la NBA y siempre muy bien informado, anticipó la salida de Deck de OKC: “Thunder está renunciando a Gabriel Deck para hacer espacio en la lista para el intercambio”, escribió en Twitter. Cabe vez que este prestigioso periodista anuncia algo, esto después se cumple.

Thunder are waiving Gabriel Deck to make roster room for the trade, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2022

Para ejecutar su salida, OKC realiza un segundo movimiento: compra a Miye Oni, de Utah Jazz, y un turno de segunda rueda del draft del año 2028, pero inmediatamente deja ir a Oni, además de a Deck, con el fin de liberar un cupo en su plantel, como también se abrió un espacio en el de Utah. Oklahoma City siempre parece priorizar en sus negociaciones los canjes por turnos de selección en los drafts.

Cabe destacar que Thunder es una franquicia en un proceso de reconstrucción profundo, llena de basquetbolistas desconocidos y jóvenes. Deck no tuvo lugar en ese proceso. Tuvo cierto protagonismo en su primera temporada, la 2020/2021, pero jugó poco, casi nada, en la actual. Y ni siquiera tuvo oportunidades cuando varios de sus compañeros estuvieron ausentes por el protocolo de salud a raíz del coronavirus.

Jugadas destacadas de Deck en su primera temporada de NBA

Mientras el calendario de la NBA avanzaba, su participación se reducía, a pesar de que cada vez que le dieron una mínima oportunidad al argentino, él mostró estar a la altura de la competencia. Sus números para esos ratos fueron muy buenos. Y no necesariamente se trataba de “minutos basura”, los últimos de partidos cuyos ganador está definido.

Gabriel Deck y Facundo Campazzo, ex compañeros en Real Madrid y brevemente rivales en la NBA; el santiagueño puede seguir en la liga si es contratado pronto por otra franquicia. @nuggets

Hace algunos días la cuenta oficial de “Tortuga” en Twitter (@teamtortuok), comenzó una campaña con el lema #FreeDeck (”#LiberenADeck”), que no pasó inadvertido. El periodista Rylan Stiles, muy cercano a la franquicia de Oklahoma, contestó el mensaje. “Gabriel Deck puede jugar baloncesto en la luna. Es algo que he dicho muchas veces; personalmente no entiendo el plan para con Deck, pero que la página de comunicación oficial [del argentino] actúe como si esto fuera una parodia es una locura para mí [...]. No veo la necesidad de tuitear #FreeDeck todos los días como si las dos partes no supieran que éste era el acuerdo”, publicó el cronista.

Si bien no hay información oficial respecto a tratativas por el santiagueño, rumores en Estados Unidos indican que algunas franquicias preguntaron por él, y que OKC no dio respuestas hasta este martes, cuando determinó su corte.

En caso de quedar como agente libre, Deck podrá firmar con cualquier club extranjero; el santiagueño había sobresalido en Real Madrid antes de llegar a Estados Unidos. Wesley Hitt - Getty Images North America

En su corto paso por Oklahoma City Thunder, equipo en el que se estrenó el 29 de abril y ganó por primera vez recién en el décimo partido, tuvo buen protagonismo en su año de novato: en 10 encuentros promedió 8,4 puntos, 4 rebotes y 2,4 asistencias, en 21,2 minutos. Pero en la actual temporada, el santiagueño perdió muchísimo terreno en la rotación. Fue elegido para apenas 7 compromisos, con 2,6 tantos y 8 minutos de media.

Lo cierto es que al menos un capítulo en la NBA se cerró para Gabriel Deck. Por el momento, una vez que el corte se haga oficial, las franquicias tendrán 48 horas para contratarlo en las mismas condiciones o por unos pocos días. De lo contrario, será agente libre para firmar con quien quiera, incluido un club de Europa, continente en el que se destacó como jugador de Real Madrid.