El extraño caso de Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder y las burlas en España

Su realidad es inquietante. El calendario avanza y su participación está muy lejos de ser la ideal. Oklahoma City Thunder no encuentra el rumbo, sin embargo, desestima sus servicios. Su apuesta por el universo NBA y su salida de Real Madrid, el equipo más poderoso por fuera de la órbita de los Estados Unidos, estuvo dentro de un proceso lógico para su crecimiento. Sin embargo, las cosas no están resultando como lo espera, se acerca la fecha de su revisión de contrato (enero de 2022) y Gabriel Deck no encuentra las chances para demostrar que puede ser parte de la competencia más poderosa del mundo.

Es un caso extraño. El entrenador de Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, valora al santiagueño, sin embargo, ya acumula 15 partidos sin ver acción. “Deck ha jugado mucho a nivel profesional, pudimos evaluarlo sobre el final de la temporada pasada, pero no alcanza. Tenemos muchos jugadores jóvenes, estamos invirtiendo minutos en ellos. Doy crédito que cuando llamamos a Deck, entra y causa impacto en la cancha, respondiendo a las expectativas”.

Y continuó: “Ahora no está en la rotación, pero las cosas cambian muy rápido. Estamos usando a Blue, el equipo de la G-League, de la forma más eficiente posible. Nos han permitido mandar tres jugadores y siempre lo hemos hecho, eso altera la rotación. Te diré lo mismo que le digo a mis dirigidos: todo cambia y deben estar preparados. Eso se lo he dicho a Deck y a todos los jugadores en OKC. Les pedimos ser profesionales y Deck lo ha hecho”.

Gabriel Deck en el juego ante Houston Rockets LOGAN RIELY - NBAE / Getty Images

Las palabras del coach, poco se condicen con la realidad, porque Deck no llegó a sumar ni 10 minutos en ninguno de los cinco duelos en los que sí piso cancha. El máximo tiempo que estuvo activo fueron 8 minutos con 56 segundos hace más de un mes, ante Houston Rockets. Su último encuentro fue ante Atlanta Hawks y solamente registra nueve puntos, tres rebotes y una asistencia.

Esta situación despertó las burlas en España, específicamente en Marca, que en una nota de Guillermo García, dejan en claro que el argentino dejó Real Madrid por la NBA y todo le salió mal. Incluso, el título dice: “Los ceros de Gabi Deck: muchos en la cuenta corriente y muchos en la cancha”. Además, recordó que su contrato se revisará el 10 de enero próximo y escribió: “Una liga que no ha terminado de explotar las virtudes del ex jugador del Real Madrid, que acumula casi los mismos ceros en la cuenta corriente que los que suma en cancha esta temporada. Deck apenas cuenta en los planes de Mark Digneault y sólo ha disputado cinco de los 20 partidos que han jugado los Thunder esta temporada. Ni siquiera para jugar los minutos de la basura en partidos decididos como en la última derrota ante los Rockets. El argentino jugó su último encuentro el pasado 23 de noviembre y sólo ha estado en cancha 23 minutos en los que acumula nueve puntos, tres rebotes y una asistencia. Participación residual para un jugador importante en Europa y en el Real Madrid, que decidió cambiar de aires sin mucha fortuna por ahora”.

Gabriel Deck no puede encontrar oportunidades en la rotación AFP

En la temporada anterior, con poco partidos en el calendario, Deck demostró que tiene elementos para tener más participación. Jugó un total de 10 partidos y registró un promedio de: 21 minutos, 8.4 puntos, 4 rebotes, 2.4 asistencias y 0.8 robos.

Tan curioso resulta que no tenga minutos el argentino en Oklahoma, que hasta Andrés Nocioni, hace algunos días, se expresó enérgico en Twitter por la situación de Deck: “En un equipo que está buscando su identidad, es inadmisible que no tengan en cuenta a un jugador como Deck, que siempre tuvo capacidad para anotar y aportar intangibles. No entiendo la estrategia de Oklahoma City. Y esto no es patriotismo eh, para nada. Intento comprender qué pasa”.