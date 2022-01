NBA: el elogio de Luka Doncic para Facundo Campazzo y por qué no lo quiere tener enfrente

La NBA tiene pruebas que son complejas de sortear y no siempre se acumulan las noches brillantes. La intensidad en este caso no alcanzó: Facundo Campazzo no pudo contagiar a todos sus compañeros y Denver Nuggets chocó contra Luka Doncic y Dallas Mavericks. En la derrota por 103-89 el argentino no tuvo un impacto ofensivo tan determinante como sí lo había alcanzado ante los Rockets en el partido anterior, pero sí mantuvo su contracción en la defensa para intentar neutralizar las ideas de su ex compañero en Real Madrid

Lo mejor de Campazzo se vio en la segunda mitad del juego, ya que tras los dos primeros cuartos, el base cordobés aportó apenas con dos rebotes y una tapa en 14 minutos y 26 segundos. Incluso, no pudo convertir los dos tiros libres que tuvo. La tarea del argentino no pudo escapar del irregular funcionamiento colectivo de los Nuggets.

Facundo Campazzo contra Dwight Powell y Jalen Brunson durante el primer cuarto del choque entre Denver y Dallas LM Otero - AP

Lo concreto es que lo mejor del 7 de los Nuggets suele verse cuando tiene mucho la pelota en sus manos, pero anoche el encargado de esa tarea fue Will Barton, que se encargó de subir la pelota hasta el aro rival. Sin embargo, Campazzo aportó en el otro lado de la cancha, porque en la primera mitad, brindó una clase sobre cómo neutralizar a un rival: Jalen Brunson sufrió la marca del cordobés.

Lo mejor apareció en la segunda parte del encuentro. Cerró su noche con 8 puntos, con 3 de 5 en libres, 1 de 2 en dobles y 1 de 2 en triples. Apenas cuatro tiros de campo tomó en este juego, mientras que ante los Rockets tuvo 11. Su mano apareció con las asistencias, ya que aportó cinco, además tomó 5 rebotes y logró poner una tapa en un total de 31 minutos y 38 segundos de acción.

La clave del partido fue la imprecisión y la cantidad de errores de los Nuggets, que perdieron 25 pelotas y le permitieron a Dallas anotar 28 puntos a consecuencia de esas pérdidas. En cambio, los Mavericks sólo cedieron 11 balones en todo el encuentro. Además, desde la línea de 3 puntos, Denver sólo anotó 6 de 25 intentos, un 24 % de acierto, mientras que los Mavericks convirtieron 14 de 37, un 37,8 %.

En este contexto los Nuggets chocaron contra Luka Doncic que terminó con un nuevo doble doble de 21 puntos y 15 asistencias. El esloveno fue determinante para hacer jugar a sus compañeros: otros cinco jugadores de los Mavericks superaron la barrera de los 10 puntos. Incluso, Doncic también igualó el máximo número de asistencias que había conseguido en esta temporada.

Tras el encuentro, el periodista Leonardo Torres, le consultó a Luka Doncic acerca de qué implica para él enfrentarse a Facundo Campazzo y el esloveno elogió la tarea de su ex compañero en Real Madrid: “ Siempre es difícil jugar contra Facu, prefiero tenerlo en mi equipo . Siempre es un placer verlo jugar. Yo creo que lo está haciendo genial, está jugando muy bien y se merece estar aquí, en la NBA”.

Con esta derrota, Denver tiene un récord de 18 victorias y 17 derrotas para seguir en el 5° puesto de la Conferencia del Oeste, seguido de cerca por Dallas (19-18) y ambos equipos de Los Ángeles, ya que los Clippers y Lakers llevan un registro de 19-19 y se ubican en los últimos puestos de clasificación a los playoffs. Este miércoles por la noche, los Nuggets jugarán ante Utah Jazz.

El partido de Campazzo