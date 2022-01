NBA: la expulsión más insólita y el terrible recuerdo de un relator que tuvo que disculparse

La NBA suele ofrecer imágenes espectaculares, estadísticas rutilantes, escenarios increíbles, súper estrellas dominantes, pero también tiene algunas curiosidades que resultan increíbles y otras completamente desafortunadas. En la última jornada se produjo la expulsión más insólita de la historia en el partido entre Miami Heat y Portland Trail Blazers, pero lo que más impacto generó fue la comparación que un relator realizó en el partido entre Houston y Washington, y que enfureció a todo el ambiente, en especial a LeBron James.

Esta última situación fue demasiado impactante. Todo ocurrió cuando Kevin Porter Jr., de los Rockets , acertó un triple ganador en el juego ante los Wizards y el locutor de la transmisión oficial de Washington cometió un terrible error: “ Hay que reconocerlo, Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo en el momento adecuado ”, dijo Glenn Consor en la transmisión de los Wizards.

El relato que se interpretó como humor negro y despertó indignación en la NBA

Antes de que naciera el base de los Rockets, su padre fue acusado de asesinato en primer grado por el crimen de una niña de 14 años. Porter padre, afirmó que el arma se disparó accidentalmente, un testigo respaldó su declaración y terminó declarándose culpable de homicidio en primer grado y cumplió más de cuatro años de prisión. La tragedia no concluye ahí, porque en 2004, cuando Porter Jr. tenía cuatro años, su padre fue asesinado a tiros en un bar de Seattle.

Esta situación despertó la indignación de varios jugadores y LeBron James en su cuenta de Twitter publicó: “¿Pensó que esto era genial? ¿eh? No, no vamos a aceptar esto. ¡Lo siento, pero esto no va! Qué insensible puedes ser para decir algo así. ¡Lárgate hombre! Rezo por ti, pero no hay lugar en nuestro hermoso juego para ti ”, dijo James en referencia a los comentarios de Consor.

Horas más tardes, y con el escándalo estallando en las redes sociales, Consor escribió en su cuenta de Twitter. “Quiero disculparme sinceramente con Kevin Porter Jr y aclarar lo que pasó anoche (...). Pensé erróneamente que Kevin era el hijo del ex jugador de Washington, Kevin Porter, y no era consciente de que las palabras que elegí para describir su tiro ganador fueran de alguna manera hirientes o insensibles. Me he puesto en contacto con Kevin para pedirle disculpas personalmente y espero poder hablar con él pronto”.

El relator asegura que pensó que el base de los Rockets era hijo del exjugador de la NBA Kevin Porter, quien jugó 10 temporadas en la liga en las décadas de los 70 y los 80, incluidas seis en Washington. Las interpretaciones posteriores no lo ayudaron demasiado, porque Kevin Porter tiene 71 años, y hay quienes sugirieron que era poco probable que tuviera un hijo de 21.

La expulsión de Lowry

En el partido entre los Heats y los Blazers, se vivió uno de los momentos más insólitos de la historia y nadie tiene muy en claro qué fue lo que sucedió. Cuando quedaba poco más de un minuto del segundo cuarto, Duncan Robinson, cometió una falta en el tiro sobre Anfernee Simmons de los Blazers. Durante la discusión, se alcanza a ver a Kyle Lowry levantando la pelota y se la alcanza al árbitro.

La insólita expulsión de Lowry

Tras esa acción, el árbitro Matt Kallio, entendió que el jugador le lanzó el balón con intención, por lo tanto, le marcó una falta técnica y fue expulsado del partido. Lowry ya había recibido una falta técnica previa, por eso tuvo que dejar el campo de juego.

El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, no podía salir de su asombro y tras el partido habló sobre la expulsión de Kyle Lowry: “No tuve la menor explicación de lo que pasó. Aún no lo entiendo”.