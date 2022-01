Novak Djokovic en Austrlia: las primeras imágenes en el hotel y los hinchas que claman por su liberación

No se detiene el escándalo. La miradas están depositadas en Melbourne. Novak Djokovic es el centro de atención, pero no por su talento con una raqueta, sino porque no pudo ingresar a Australia y está encerrado en un hotel, ya que evitó que lo deportaran por no cumplir con todos los requisitos sanitarios. El serbio, retenido por los servicios de inmigración en Melbourne desde su llegada el miércoles con la intención de participar en el Open de Australia, recurrió en la justicia la decisión de las autoridades de negarle la entrada. Y en ese escenario de incertidumbre, Nole saludó por intermedio de un ventanal a los fanáticos que se acercaron al hotel en donde está retenido.

El tenista número uno del mundo permanecerá en Melbourne hasta el lunes después de lanzar una oferta de último minuto en el Tribunal Federal del Circuito para evitar que el gobierno federal lo deporte antes de que comience el Abierto de Australia. Los abogados de la estrella serbia comparecieron en una audiencia en línea el jueves, luego de que se cancelara su visa y fuera enviado a un centro de detención de inmigrantes en el Park Hotel en Carlton.

La comunidad serbia local se reunió frente a un hotel donde Novak Djokovic está retenido en Melbourne WILLIAM WEST - AFP

Ante este escenario un puñado de aficionados se congregaron el jueves ante el hotel de Melbourne donde el tenista está retenido y pidieron su liberación. “¿Por qué no haberle dicho nada antes de que llegue a Australia? ¿Por qué ahora?”, dijo Gordana, una serbia que vivió 26 años en Australia, según consigna AFP.

Miembros de la comunidad serbia local se reunieron para una vigilia frente el hotel en el que está retenido Novak Djokovic. Los fanáticos se quedaron allí pidiendo que no deporten al tenista y que se le permita participar del Abierto de Australia.

MELBOURNE, AUSTRALIA - 6 DE ENERO: Un aficionado al tenis sostiene un cartel fuera del Park Hotel en Carlton el 6 de enero de 2022 en Melbourne, Australia. Se cree que al tenista serbio Novak Djokovic se le pidió que pasara la noche en cuarentena en el hotel. Djokovic llegó a Melbourne para jugar en el próximo Abierto de Australia y se le negó la entrada a Australia debido a su incapacidad para cumplir con los requisitos de entrada de Australia. (Foto de Darrian Traynor / Getty Images) Darrian Traynor - Getty Images AsiaPac

A la espera de la decisión que tome el tribunal de Victoria sobre su apelación a la deportación, aparecieron las primeras imágenes de Djokovic dentro del hotel. Por unos instantes, el serbio se acercó a una de las ventanas del lugar para agradecer el apoyo por parte de un grupo de fanáticos del serbio y otro conglomerado de personas que apoyan la no vacunación contra el coronavirus.

Según el medio serbio Novosti, el tenista le solicitó al estado un permiso que le permita ser trasladado a la casa que alquiló para su estadía en el país, ya que su intención es participar del primer Grand Slam del año.

El saludo de Djokovic para los fanáticos que están en la puerta del hotel

El presidente serbio Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de “maltrato” al número uno del tenis mundial y consideró que existía una “caza política”. El abogado Christopher Tran, en representación del gobierno federal, dijo que el gobierno no se opuso a una orden judicial contra la deportación inmediata. El juez Anthony Kelly aplazó el caso hasta el lunes por la mañana, una semana antes de que comience el Abierto de Australia. La impugnación legal de Djokovic comenzó el jueves por la tarde, pero el juez Kelly aplazó dos veces la audiencia porque no había recibido el material escrito presentado por los abogados de Djokovic.

Los serbios se reunieron en las afueras del Park Hotel donde está Novak Djokovic a la espera de su que su expulsión del país no prospere Diego Fedele - Getty Images AsiaPac

El juez Kelly dijo que estaba “fuertemente inclinado” a escuchar el caso rápidamente y estaba dispuesto a que Djokovic prestara testimonio, si fuera necesario, en una audiencia en línea. Pero el juez también advirtió que no estaría obligado por la preferencia de Tennis Australia de que el problema se resuelva el martes. Los organizadores del torneo necesitan tiempo para encontrar un jugador de reemplazo si Djokovic no compite.

Según el gobierno federal, la aprobación de las visas era un proceso automatizado y siempre dependía de que las personas demostraran su estado de vacunación o exenciones válidas a la llegada. “Las reglas son reglas y no hay casos especiales”, dijo el primer ministro Scott Morrison. “Quiero agradecer a los oficiales fronterizos por hacer su trabajo”, agregó.