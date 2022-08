NBA opulenta: Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant, los socios del club de los 1000 millones de dólares

Los números impresionan. Pensar en una montaña de billetes corta la respiración. Las estrellas de la NBA nadan en dólares y las principales figuras de la competencia se quedan con todas las luces. Para la próxima temporada las franquicias desembolsarán una suma impresionante de dinero y los que están en la cima son los máximos referentes de la liga. Los salarios de Stephen Curry, LeBron James y Kevin Durant estarán por encima de los 40 millones de dólares y pasarán a engrosar las arcas de estas megas estrellas que juntas amasan una fortuna de más de 1000 millones de dólares.

Ganador de dos MVP, cuatro veces campeón con Golden State Warriors y uno de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos, Curry está en el primer escalón de los jugadores con el salario más alto en esta temporada: US$ 48.070.014. El base de la organización de San Francisco renovó su vínculo en agosto de 2021 por cuatro temporadas y cuando finalice ese contrato habrá ganado 215.3 millones de dólares. En el último año de ese acuerdo, es decir en la campaña 2025/26, recibirá 59.606.817 de dólares.

LeBron James acumula en su carrera en la NBA casi 430 millones de dólares Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo más interesante del caso Curry es cómo sus salarios fueron escalando casi de la misma manera que su talento se fue multiplicando. En su primera temporada en Golden State Warriors, 2009/10, ganó 2.710.560 de dólares. Es que su comienzo en la NBA estaba lejos de mostrar que sería uno de los hombres dominantes de la competencia. A lo largo de toda su carrera, incluyendo la temporada 2022-2023, Stephen Curry ya ganó US$ 305.929.066.

LeBron James está en los primeros lugares de la nómina de los jugadores que más ganarán en la temporada 2022/23. Único en ganar tres anillos y tres MVP de las Finales con tres equipos distintos, la estrella de Los Angeles Lakers ganó 44.474.988 de dólares. Parece extraño, pero The King está en el cuarto lugar de los basquetbolistas mejores pagos en esta campaña, por delante de él aparecen John Wall (US$ 47.345.760) y Russell Westbrook (US$ 47.063.478).

LeBron renovó su contrato con los Lakers en diciembre de 2020 por dos temporadas y un total de 85,6 millones de dólares. Si bien se espera su determinación, porque el 4 de agosto último se convirtió en un jugador elegible, según informa el periodista Dave McMenamin, de ESPN, se produjo una reunión entre LeBron, Rich Paul, el director ejecutivo de Klutch Sports, el vicepresidente de operaciones de los Lakers, Rob Pelinka, y el entrenador Darvin Ham, en la que se acercaron las partes y la continuidad de The King, que en diciembre cumplirá 38 años, podría ser hasta 2024 y se cree que por una valor de 97.1 millones de dólares.

Lebron, que desembarcó en la NBA ya como una figura, cobró en su primer año, 2003/04 en Cleveland Cavaliers, 4.018.920 de dólares. Todo su talento y el poderío que demostró dentro de la competencia lo convirtieron en la máxima estrella, lo que lo ayudó a generar una fortuna de US$ 434.986.078.

Kevin Durant de Brooklyn Nets acordó un contrato por cuatro temporadas a cambio de 194.2 millones de dólares

La tercera pieza de esta constelación de la NBA es Kevin Durant, que todavía no resolvió si continuará en Brooklyn Nets, pero tiene asegurado para la temporada 2022/23 sus 44.119.845 de dólares, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la nómina de jugadores que más gana en la liga.

El dos veces MVP de las Finales acordó su vínculo con los Nets en agosto de 2021 por cuatro temporadas y un total de 194.2 millones de dólares. Sin embargo, el hombre de 2,11 de altura que parecía no estar a gusto en la organización dejaría sin efecto cualquier traspaso y se quedaría en Brooklyn. Durant cobrará en su último año de contrato, en la temporada 2025/26, US$ 54,708,608.

A los 33 años, el jugador nacido en Washington, tuvo un crecimiento salarial impresionante. En su primera temporada, 2007/08 en Oklahoma City Thunder, cobró US$ 4.171.200 y ya acumula una fortuna de 358.290.587 de dólares.

En medio de la agencia libre las organización no quieren perder a su figuras, por eso los dólares que se prometen y se desembolsan para sostener a las estrellas son impactantes. Por eso Curry, LeBron y Durant, están parados sobre un Everest de dólares.