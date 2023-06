Nicolás Laprovittola es campeón de la liga de España con la ley del ex contra Real Madrid, cuyos hinchas fueron racistas contra un jugador de Barcelona

escuchar

“Es una temporada muy buena la que hicimos, con muchas enseñanzas. Trabajamos duro y sufrimos, pero ahora estamos con una sonrisa. Hicimos una serie muy buena, ganamos por 3-0 y haberlo cerrado en Madrid demuestra muchas cosas para este equipo”, evaluó Nicolás Laprovittola, el argentino que fue campeón de la Liga ACB, del básquetbol de España, por Barcelona, tras derrotar como visitante a Real Madrid por 93-82 y sentenciar la final con victorias en los tres partidos.

En el tercer encuentro el base de 33 años e integrante del seleccionado fue titular y estuvo 24 minutos en el campo de juego. Anotó 12 puntos, realizó 5 asistencias y tomó 3 rebotes en un juego en el que los merengues finalizaron en ventaja en los dos primeros cuartos y la distancia amplia en favor del conjunto culé se construyó en el último período, luego de que estuviera 67-66 al finalizar el tercero.

FIESTA CULÉ: con Nico Laprovittola presente, el plantel de básquet del Barcelona celebra la consagración en la Liga ACB tras derrotar 3-0 a Real Madrid en las Finales.



Luego del triunfo y las celebraciones en la cancha, en el vestuario, en el micro y fuera del estadio, Lapro compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram. Una, grupal, con sus compañeros, junto a la copa y en el centro del campo, mientras parte del público local se retiraba del estadio y una lluvia de papeles era lanzada detrás de los basquetbolistas blaugranas.

La otra imagen fue de familia. “Siempre juntos”, escribió el jugador oriundo de Morón, en palabras acompañadas por un dibujo de un corazón. El retrato junto al trofeo de la liga tenía esta vez a dos personas especiales: su esposa, Delfina, y su hija, Bruna. Todos, muy sonrientes, en un instante deportivo soñado.

Previamente, en medio del festejo, el hijo de la diputada nacional Margarita Stolbizer tuvo un gesto que no pasó inadvertido: Laprovittola fue uno de los que cumplieron el ritual de cortar la red de uno de los aros, pero regaló ese “souvenir” al pivote turco Sertac Sanli, que lo sostuvo sobre sus hombros mientras él la quitaba.

Además, Lapro le hizo un regalo especial al descubrir dos remeras negras. Una tenía estampada la imagen del turco con la camiseta albiceleste, y la otra, una de Nicolás con la vestimenta de la selección turca. Cada uno de ellos se puso la que tenía la foto del otro. Hubo sonrisas, más emoción y nuevos abrazos. La relación entre ellos es muy buena, y la admiración, mutua. En ambas se podía ver, con un corazón: “Yo amo a Lapro” y “yo amo a Sanli”. Alrededor había muchas risas y aplausos.

El turco Sertac Sanli sostiene en sus hombros a Laprovittola, tras el triunfo de Barcelona sobre Real y la consagración como campeón de España. Juanjo MartÌn - EFE

Laprovittola había jugado en Real Madrid, club en el que tres títulos de campeón. Pasó directamente de un club español al otro y ésta fue la segunda coronación con Barcelona, después de ser parte del plantel campeón de la Copa del Rey 2022. Ahora fue una de las figuras del equipo que se alzó con su vigésima liga española y destronó al archirrival, el máximo ganador, con 36. Real era no sólo el vigente campeón español: venía de obtener la Euroliga.

En la serie, el jugador número 20 resultó determinante en el segundo partido, cuando encestó los dos tiros libres que ejecutó a 6 segundos del final y dio vuelta el marcador para el 86-85 definitivo. Eso ocurrió el domingo en el Palau Blaugrana, donde Nico consiguió 10 puntos en ese encuentro, que dejó match point a los culés. Allí, muy cerca, se está demoliendo el estadio Camp Nou, donde Barça se hizo fuerte en una campaña que lo consagró campeón de la liga de España en el fútbol. En este grato presente deportivo del club, no todas son buenas: Lionel Messi no volverá a jugar en el equipo, ya que eligió irse a Inter Miami.

La Liga ACB es el segundo torneo que Laprovittola ganó con la camiseta de Barcelona. Europa Press Sports - Europa Press

Antes del enfrentamiento decisivo de la Liga ACB hubo hechos racistas, que están haciéndose casi cotidianos en el deporte español. Algunos simpatizantes de Real Madrid pronunciaron frases despectivas contra James Nnaji, jugador de Barcelona, mientras el plantel visitante salía del ómnibus y se encaminaba al vestuario. En la conferencia de prensa posterior, el entrenador Sarunas Jasikevicius denunció los agravios: “Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho de Vinícius Jr. [futbolista de Real Madrid] y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya. No va con los valores de Real Madrid ni con sus seguidores, y tenemos que estar muy enojados. Esto no puede ser. Me da igual que sea un jugador de cualquier equipo”.

En lo deportivo, el jugador más valioso, que recibió el premio MVP, fue el montenegrino Nikola Mirotic, que en el juego decisivo cosechó 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 28 minutos. Así como Barça no consiguió sumar a Messi y debió desprenderse de algunos jugadores importantes en el fútbol, también está muy cerca de quedarse sin la mayor figura en básquetbol por una cuestión presupuestaria.

