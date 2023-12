escuchar

MADRID.- A los 28 años, siendo valorado y protagonista en Real Madrid, el que considera “el mejor club del mundo”, Gabriel Deck se muestra maduro, sereno y bien predispuesto. Igual que cuando le tocó irse muy joven de su pueblo de origen, Colonia Dora, para ayudar económicamente a su familia. Igual que cuando fue campeón con Quimsa y San Lorenzo, en la Liga Nacional. Igual que cuando debió resignarse a que su paso por la NBA para Oklahoma City Thunders no fuera como tal vez lo había soñado.

Así, mostrándose igual que siempre, Deck recibió a LA NACION en la Ciudad Deportiva de Real Madrid en Valdebebas, donde recuerda sus comienzos, repasa su presente compitiendo en la Liga ACB y la Euroliga y analiza la difícil actualidad de la selección argentina, mientras a la vez da algunas claves para encarar la reconstrucción: “Hoy es otra realidad, hay muchos jugadores en Europa, pero son jóvenes. Ninguno somos Ginóbili, ninguno somos Nocioni, Scola u Oberto . Tratamos obviamente de reflejarnos en ellos y ser mejores día a día, pero hoy es otro proceso y otro momento”.

-¿Cómo estás viviendo esta etapa de regreso a Real Madrid?

-La verdad que bien, contento de estar aquí en el Madrid, el club por el cual vine por primera vez a Europa y donde me recibieron de la mejor manera. Estoy feliz de estar en esta nueva etapa luego de mi paso por Estados Unidos y feliz del momento del equipo también.

-¿Qué significa para vos este club? ¿Imaginaste alguna vez estar acá?

-Sí, lo he imaginado, porque cuando estaba en Argentina mi meta era saltar a Europa y esta ha sido la institución que me dio la oportunidad desde el día uno para estar aquí disfrutando de esta estructura. Para mí es el mejor club del mundo, porque me han tratado de la mejor manera y porque todos los días competís en partidos, entrenamientos y hasta cuando estás de vacaciones estás esperando regresar para comenzar la temporada. Se trata de estar siempre en lo más alto.

-¿Cuán vital es para un jugador que se integra al equipo hacerse importante rápidamente y tener minutos en un club de esta dimensión?

-Muy importante. Es gratificante el poder integrarme rápidamente al equipo. Eso se lo debo a todos mis compañeros que desde el día uno me ayudaron para que pueda estar más seguro en la cancha, porque si uno está afuera, medio a los tumbos, se te hace difícil. Pero para mí fue más fácil porque mis compañeros y la gente del club me recibieron de la mejor manera. Y uno después de la cancha va demostrando lo que sabe y obviamente aprendiendo cosas nuevas día a día y volcándolas en cada partido y cada entrenamiento.

-¿Cómo te llevás con la adrenalina y la cantidad enorme de partidos que se juegan en un equipo como este?

-Todos los años tenemos partidos a full hasta el final de temporada. Pero lo vivo bien porque también te permite cometer errores y a los dos días ya estás jugando y pensando en otro partido de la Liga o la Euroliga.

-¿Solés tomar perspectiva y recordar aquellos momentos de carencias en tu infancia?

-Sí, siempre uno recuerda. Estando en lo más alto siempre hay que recordar cuando se estaba en lo más bajo. Yo siempre recuerdo cuando jugaba con mi hermano y mis amigos ahí atrás de mi casa. Recuerdo a mi familia y creo que eso también me motiva a seguir y dar el máximo para estar en lo más alto.

-Se percibe desde afuera que el contexto jamás te abruma, ¿cómo construís esa personalidad para mantenerte sereno dentro de la cancha?

-Siempre digo que en este equipo todos quieren ganar y siempre hay que jugar de la misma forma contra cualquier rival lograr el objetivo. El que quiere ganar tiene que hacerlo de la misma forma y por eso entro con esa mentalidad a la cancha. Yo creo que es por eso que no me abruma mucho ni el lugar ni la situación donde juguemos, porque siempre quiero ganar y para mí todos los partidos son importantes y difíciles. Por eso siempre trato de hacerlo de la misma manera.

-En un deporte de roce como es el básquet, no sos de reaccionar.

-Bueno, a veces sí y a veces no…pero sí, muy pocas veces. Siempre trato de estar tranquilo, sabemos que puede haber calenturas en los juegos, pero todo queda adentro de la cancha, porque afuera de la cancha somos todos personas y no podemos andar diciéndonos algo fuera de lugar.

-Tuviste una lesión en la rodilla, ¿Cómo fue la recuperación?

-Sí, tuve una rotura (del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda), pero ahora estoy bien al cien por ciento. Estoy tranquilo y disfrutando. Ojalá que no vuelva a pasar. Es difícil porque se nota cuando no estás al cien por ciento con la calidad de jugadores que hay aquí, en España, y el nivel físico, el ir y venir se nota bastante y hasta que no estás al cien por ciento lo sufrís.

Gabriel Deck es uno de los pilares de la selección argentina de básquetbol. (Photo by Cesar Heredia/Eurasia Sport Images/Getty Images) Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

-¿Qué conclusión sacaste de tu paso por la NBA, donde sólo te tocó participar en 17 partidos?

-Fue una experiencia, una más. Obviamente me hubiese gustado tener más participación, estar en la cancha. Al principio he jugado, después no. Es frustrante, porque uno quiere estar y demostrar que puede jugar, pero ya ha pasado, me quedan los mejores recuerdos, pero hoy estoy en el Madrid, donde me quieren y donde uno puede demostrar que está a la altura de la gran competencia.

-Luego de no haber podido clasificar con la selección argentina para un nuevo Mundial ni a los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo estás procesando vos y el grupo y cuál es la línea hacia el futuro para la reconstrucción?

-Bueno, ahora ya ha pasado. En su momento estábamos muy golpeados, muy dolidos obviamente porque Argentina siempre quiere estar en los mejores torneos y venía estando en los últimos años. Esta vez no se ha dado, pero la mentalidad nuestra es de seguir construyendo lo que venimos haciendo. Esto no se acabó todavía, muchísimos jugadores somos jóvenes, tenemos camino por delante y ojalá así sea en la selección. Hay que continuar construyendo y darles a los más jóvenes la orientación hacia donde queremos ir. Hay muchísimos jugadores nuevos que pueden sumar y seguramente el día de mañana ellos tomarán los lugares que dejarán Facu, Lapro, Brussino, Garino o yo, que somos los que llevamos más tiempo. Pero ahora hay que pensar en lo que viene, en hacer las cosas bien en los torneos que nos quedan por delante y tratar de juntarnos en algún momento a entrenarnos, a compartir y no perder esa línea que venía llevando la selección desde hace muchos años.

-La Generación Dorada llegó a lo máximo, ustedes a un subcampeonato del mundo y ahora se está viviendo una etapa sin resultados ¿Cuál es en promedio la realidad del básquet argentino?

-Lo que pasa es que la gente se malacostumbró, creo yo, a esa época en la que se ganaba todo, en la que había seis o siete jugadores en la NBA. Hoy es otra realidad, hay muchos en Europa, pero son jóvenes ninguno somos Ginóbili, ninguno somos Nocioni, Scola u Oberto. Tratamos obviamente de reflejarnos en ellos y ser mejores día a día, pero hoy es otro proceso y otro momento. Por eso te digo que por ahí la gente se acostumbró a eso y ahora, quedar afuera es como un palazo muy grande, pero también puede pasar. Son partes de los procesos en los que tenés que llegar abajo para ir para arriba.

-¿Lo hecho por esa generación es un motivo de orgullo o a veces se transforma en una presión extra para ustedes?

-Yo creo que al de afuera lo confunde un poco. Para nosotros siempre han sido un gran reflejo y los que han marcado la línea para que hoy estemos dónde estamos y también haber estado donde estuvimos hasta hace poquito. Pero para nosotros nunca ha sido un peso. Cada jugador quiere construir su momento, su legado en la selección y tratar de formar un equipo como el que peleó el Mundial hace unos años.

-¿Cómo los mentaliza Pablo Prigioni para el futuro?

-La verdad que excelente, todos lo conocemos y muchos hemos tenido la oportunidad de entrenarnos con él cuando estaba en esa Generación. En el día a día está tratando de motivarnos para seguir adelante, porque esto no se termina y hay que pensar en lo que viene. Y para eso hay que mejorar, entrenarse, buscar cosas nuevas... Él va un poco por ese camino y obviamente todos lo seguimos.

-¿Qué opinión tenés de la actualidad de la Liga Nacional?

-La verdad que veo un poco. No estamos al nivel que estábamos un tiempo atrás, pero creo que podemos mejorar y enfocarnos en ir evolucionando día a día. Hace unos años atrás era muy competitiva y muchos jugadores se han ido a distintos lugares, pero uno siempre está con la esperanza de que se mejore. Mantengo contacto seguido con varios ex compañeros por mensajes, también cuando alguno gana un título o una final. Y obviamente recordamos esas etapas que tuvimos juntos tanto en Quimsa como en San Lorenzo, donde la pasamos muy bien.

-Basándome en las respuestas de la entrevista con Facu Campazzo, no has podido votar por estar en día de partido ¿pero cómo ves al país? ¿Qué te transmiten tus familiares, tu gente?

-Bueno, obviamente veo las noticias y las redes sociales, pero ojalá que lo que venga sea para bien de todos, para que estemos bien y que salgamos adelante. Obviamente que uno está preocupado porque tiene toda la familia allá, pero será bienvenido todo lo que venga y que sume para que todo esté bien, que la gente tenga trabajo y esté bien económicamente.

-¿Qué extrañás de la Argentina?

-Extraño la familia, el día a día, los amigos, estar ahí un poco en el campo distraído. Acá tenemos muchos viajes y mucho tiempo afuera yendo y viniendo, pensando siempre en el básquet. Por ahí uno extraña desconectar un poquito, los asados, la comida de la mamá y la abuela, pero ya va a llegar el momento de estar allá.

-¿Sos matero?

-Sí, todo el día. Y de hecho también se hizo matero el croata Mario Hezonja, que viene ahora con el mate todos los días, porque con Facu siempre tomamos en la utilería y por eso le empezó a gustar, así que viene con el mate y toma.

-¿Y sos su proveedor oficial de yerba o se la consigue solo?

-Sí, le he traído dos o tres paquetes porque él había comprado una yerba que a nosotros no nos gustaba, por eso cada vez que necesita nos pide porque es algo nuestro en la Argentina y es lindo que un croata lo tome también.

-¿Cómo es un día típico tuyo en Madrid?

-Bueno, saliendo de aquí de Valdebebas voy a mi casa a almorzar, tengo un perro, Oslo. Lo paseo a él y a la tarde con mi mujer tomamos unos mates o salimos a hacer algo. Después, a descansar; y al día siguiente, igual.

Gabriel Deck en Oklahoma City Thunders en un cruce con Atlanta Hawks en la NBA (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images) Lachlan Cunningham - Getty Images North America

-Nada de PlayStation...

-No, no soy mucho de jugar. Creo que Facu te habrá dicho que juega un poquito más, porque él está todo el día ahí metido con eso.

-¿Cómo proyectás tu futuro y te planteás nuevos objetivos en un club que vive de la victoria?

-Seguir ganando, tratar de sumar la mayor cantidad de títulos que uno pueda y que al equipo le vaya bien. Estar bien de salud y que los compañeros también estén todos sanos. Seguir sumando y ganando, y ojalá que sea por muchos años más.