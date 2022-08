Pablo Prigioni es el nuevo entrenador de la selección argentina de básquetbol, tras la salida de Néstor “Che” García

Otro golpe de escena en la selección argentina masculina de básquetbol. Veinticuatro horas frenéticas parecen haber encontrado un desenlace con la designación de Pablo Prigioni como director técnico, en reemplazo a Néstor “Che” García, cuya inesperada salida fue anunciada este martes por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

La misma institución comunicó este miércoles que el cordobés de 45 años, que como jugador consiguió la medalla de bronce olímpica en Pekín 2008, se hará cargo del conjunto nacional tanto en la disputa de la Americup, que estará en juego en Brasil desde este viernes, como en las últimas dos ventanas de la eliminatoria para la Copa del Mundo Filipinas-Indonesia-Japón 2023, en noviembre y febrero. El martes, tras la sorpresiva desvinculación de García, CAB anunció al mismo tiempo que el asistente Gonzalo García tomaría el mando del seleccionado en el torneo que se desarrollará en Recife, Brasil, pero finalmente el entrenador principal será otro asistente, Prigioni.

Que, por otra parte, no dejará su función en el cuerpo técnico de Minnesota Timberwolves, en la NBA. La temporada de la liga de Estados Unidos no ha comenzado (lo hará el 18 de octubre) y Prigioni tenía ya previsto estar junto al equipo albiceleste en la pugna por la Americup. La Argentina debutará este sábado contra Islas Vírgenes, y el oriundo de Río Tercero estará secundado por el propio Gonzalo García, Leonardo Gutiérrez y Guido Fabbris.

“Mi sentimiento por la selección es muy grande, al igual que mi compromiso con este grupo. La camiseta de Argentina es lo más importante. Estamos enfocados, staff y jugadores, en dar lo mejor de cada uno de nosotros en el torneo que tenemos por delante”, manifestó Prigioni acerca de la nueva responsabilidad que le cabe, con miras a la Americup. Por su parte, Fabián Borro, el presidente de la Confederación, sostuvo, según un comunicado de la entidad: “Pablo es un ejemplo de superación y evolución permanente. Tuvo una ascendente carrera como jugador y durante mucho tiempo se mantuvo en las principales competencias mundiales. No tengo dudas de que su carrera como entrenador en la selección será la continuidad de su constante desarrollo profesional”.

Prigioni como entrenador asistente de Minnesota Timberwolves, junto a Leandro Bolmaro, de ese equipo, y Facundo Campazzo, de Denver Nuggets; ahora, el ex base dirigirá a ambos comprovincianos en el seleccionado argentino. https://twitter.com/nuggets

Pablo Prigioni fue un base, un conductor de equipo, muy cerebral en su juego. Gran pasador y gran ladrón de balones, no tan anotador. De estilo europeo en su básquetbol. En España brilló en los clubes Baskonia y Real Madrid, y en 2012 se convirtió en el debutante de mayor edad en la NBA. Tras pasar por New York Knicks, Houston Rockets y Los Angeles Clippers, se retiró y abrió su carrera como entrenador en Baskonia, sin éxito entonces. Pero volvió a la liga de Estados Unidos como asistente en el cuerpo técnico de Brooklyn Nets, y ahora lo es del de Minnesota, cargo que no abandonará por pasar a ser el DT principal de la selección argentina.