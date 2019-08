Argentina enfrenta a Japón, en un amistoso previo al mundial Fuente: LA NACION - Crédito: @cabb

El camino hacia la Copa del Mundo de China 2019 está en su recta final. La Argentina sumó este jueves horas de competencia y se enfrentó al seleccionado de Japón, en Saitama, en uno de los últimos tres amistosos que disputará antes de la gran cita. Fue victoria del equipo de Sergio Hernández por 108-93, pero el juego le ofreció señales al equipo nacional que debe atender urgente: la intensidad defensiva.

Si bien es real que el poder de su rival es muy superior al de otros años, con Rui Hachimura (el chico de 21 años que jugará en Washington Wizards) como la gran estrella que le dio 23 puntos, el equipo tuvo buenas elecciones ofensivas en el comienzo del juego con Nicolás Brussino como estandarte. Sin embargo, le costaron las ayudas y los cambios en las marcas, y eso le permitó a Japón descontar una diferencia de 17 puntos entre el primer y segundo cuarto.Y el seleccionado asiático que dirige Julio Lamas se lo hizo pagar con 53 puntos en la primera mitad.

Latigazo de Campazzo

La experiencia de Luis Scola resultó importante en el encuentro, porque supo cómo imponerse en el juego interior y le dio al equipo muchas soluciones en el último cuarto. El capitán de la Argentina, que aportó 20 puntos y tomó 5 rebotes, fue claro en su mensaje después del juego: "La verdad que las sensaciones son buenas por ganar, aunque sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar. No es fácil hacer 108 puntos, eso es una buena señal, pero no es bueno permitir que nos hagan 93. Tenemos que aprender a ganar haciendo 80 o 90 puntos, porque es posible que en el Mundial no podamos hacer 100 o más puntos".

La volcada de Brussino

Garino de tres puntos

Los gestos de Sergio Hernández desde el banco de los suplentes marcaron que no estaba conforme con la producción del equipo en cuanto a contener los rompimientos de Yudai Baba (17 puntos) y los tiros a larga distancia de Daiki Tanaka (12). Este punto débil del equipo argentino también se advirtió en la derrota con Brasil (92-89) en el cuadrangular que hace unos días se disputó en Lyon, Francia. "Necesitamos ser más sólido en la defensa, no podemos permitir los puntos que nos hicieron. Ganamos y estamos conformes por eso, pero si tenemos una diferencia de 17 puntos tenemos que cuidarla, en el Mundial entiendo que sabremos cómo hacer esas cosas", explicó Nicolás Laprovittola (17 puntos y 5 asistencias).

Scola de Larga distancia

La actividad del equipo continuará a Ningbó, China, donde trabajará para los amistosos que disputará el lunes y martes próximo, ante España y Rusia, respectivamente. Después viajará a Wuhan, la sede del Grupo B, y debutará el 31 del actual, a las 9.30 hora de la Argentina, ante Corea del Sur.

Bombazo de Campazzo

Tapa de Garino y triple de Brussino

Julio Lamas y Sergio Hernandez en la previa del amistoso que disputan Argentina y Japón Fuente: LA NACION - Crédito: Cabb