San Antonio, con Wembanyama como figura, venció a los Knicks y sigue con vida en las Finales de la NBA

Victor Wembanyama anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias en la primera victoria de San Antonio en las Finales de la NBA. En Nueva York, los Spurs triunfaron por 115-111 ante los Knicks y achicaron la ventaja de los neoyorquinos por 2-1.

Los Spurs le propinaron a los Knicks su primera derrota en 46 días, frente a una multitud en el Madison Square Garden que incluyó al presidente Donald Trump. A los Knicks se les cortó una racha de trece victorias consecutivas, la segunda más extensa en la historia de los playoffs de la NBA, y desperdiciaron la oportunidad de quedar al borde de su primer campeonato desde 1973.

El festejo de Victor Wembanyama tras la victoria de San Antonio Spurs ante New York Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA DUSTIN SATLOFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stephon Castle y De’Aaron Fox encestaron tiros importantes en el cierre del partido, mientras los Spurs evitaron caer en un hoyo de 3-0, del que ningún equipo de la NBA salió. Ahora, en el Madison Square Garden, pueden empatar la serie en la noche de este miércoles, y tienen garantizado otro partido como locales, con el quinto juego programado para el sábado.

Castle terminó con 23 puntos, mientras los Spurs iniciaron su intento de convertirse en el primer equipo en ganar las Finales de la NBA después de perder los dos primeros partidos en su casa. Jalen Brunson anotó 32 unidades y OG Anunoby sumó 28 para los Knicks, que perdieron por primera vez desde el 23 de abril, en el tercer juego de su serie de primera ronda contra Atlanta.

Trump estuvo en el Madison

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Los espectadores que soportaron largas filas para entrar con las medidas adicionales de seguridad -y algunos que pagaron sumas de cinco cifras por la oportunidad de hacerlo- presenciaron un partido de ida y vuelta en la primera visita de las Finales de la NBA al Madison Square Garden desde 1999.

Wembanyama, el francés de 2,24 metros cuya pelota perdida al final del segundo encuentro acabó con las esperanzas de los Spurs, no cometió muchos errores este lunes. Anotó diez puntos en el último cuarto, ayudando a San Antonio a construir el colchón justo para resistir otro intento de remontada de Brunson.

Trump fue abucheado con fuerza minutos después de aparecer en pantalla durante el himno nacional, y los Spurs tuvieron un arranque ideal. Los hinchas en el Madiseon, realmente, no empezaron a encenderse hasta que el triple de Anunoby coronó una racha de 11-2 que recortó la diferencia a 40-38. Los Knicks tomaron su primera ventaja de la noche con un triple de Brunson, como parte de un gran cierre para terminar la primera mitad. New York ganaba 64-57 al descanso.

Pero los Spurs volvieron a ponerse al frente en el tercer cuarto y ganaban 111-104 con el triple de Castle cuando quedaban 1:53 por jugar. Castle luego cerró la anotación con dos tiros libres a falta de 6,8 segundos, después de que el triple de Anunoby redujera la diferencia a dos.

El entrenador de los San Antonio Spurs, Mitch Johnson, dijo: “Mostramos más aplomo por momentos. Creo que terminamos el partido todavía con algunas cosas que mejorar, pero con más solidez que en los últimos dos partidos”.