Guardiola le dijo que no a Italia y Maldini apunta a un viejo compañero para tomar las riendas de la Azzurra: Andrea Pirlo

Italia continúa su infructuosa búsqueda de un entrenador que le devuelva la grandeza luego de haber atravesado un golpe tremendo con la no clasificación al reciente Mundial 2026, lo que llevó a una ausencia de tres Copas del Mundo consecutivas, un registro difícil de creer para el tetracampeón. Es por ello que se realizó una profunda reestructuración en la Federación de ese país.

Es por ello que hace un mes, con la asunción de Giovanni Malagò como presidente, se nombró a Paolo Maldini -un prócer del fútbol italiano, estrella del Milan multicampeón y uno de los que más partidos jugó con la casaca nacional- como cabeza del proyecto deportivo.

Paolo Maldini, junto a su esposa, Adriana Fossa; el exdefensor de Milan, flamante director deportivo de Federación Italiana, es el encargado de elegir al nuevo técnico de su selección Nicola Marfisi - AP

Fue entonces que Maldini comenzó con las gestiones para encontrar un sucesor de Genaro Gattuso, DT que estuvo hasta marzo, cuando Italia no pudo atravesar el repechaje y quedó eliminado ante Bosnia.

El primer apuntado fue Pep Guardiola, recientemente desvinculado de Manchester City. Sin embargo, el catalán se excusó: “Gracias, es un honor, pero ahora mismo no me siento con fuerzas”. Según La Gazzetta dello Sport, Guardiola no quiso comprometerse para un trabajo que requiere atención completa. “Si lo hago, lo hago al 100 %”, habría dicho durante las negociaciones, según el medio italiano. “En su mente no cabe la idea de hacer las cosas a medias. Y menos aún en un cargo tan prestigioso y, para él, totalmente nuevo. Por último, el respeto, que debe ante todo a Italia, un país que le ha dado mucho y al que ama sinceramente, pero también a Paolo Maldini, el hombre al que dedicó la victoria de su primera Liga de Campeones como entrenador”, publica La Gazzetta.

Pep Guardiola fue el principal apuntado, pero rechazó la propuesta Dave Thompson - AP

Entonces, hay un plan B: una gloria del fútbol italiano, parte fundamental de la última conquista mundialista. Andrea Pirlo -volante central en la gesta de Alemania 2006- es el elegido para tomar las riendas de la selección italiana. Por experiencia y calidad probada, está claro que hay otros nombres que se imponían: Antonio Conte o Roberto Mancini. Sin embargo, tanto Maldini como Leonardo -su mano derecha en el proyecto deportivo- consideran que el hombre elegido, en el caso de ser un italiano, debe de ser alguien que se amolde a los principios de la directiva y que esté en armonía. Las personalidades de Conte y Mancini, claramente, no se ajustan a ello. “Mejor un perfil más joven, inclinado hacia un fútbol más moderno, abierto a posibles consejos y sugerencias”, dicen en La Gazzetta.

Pirlo, en cambio, recién comienza su carrera fuera del campo de juego. Con 47 años, ha dirigido a Juventus una temporada y también a Sampdoria en la Serie B; también tuvo un paso por el fútbol turco y recientemente condujo al Dubai United, de Emiratos Árabes.

Paolo Maldini y Andrea Pirlo, en épocas en que compartían la selección de Italia

Según la prensa italiana, Maldini siempre ha visto en Pirlo una extraordinaria visión futbolística y está dispuesto a apostar por él, pese a que en el pasado muchos señalaron que no posee el carácter lo suficientemente fuerte como para gestionar un vestuario, sobre todo el de la selección.

Si bien Maldini no tiene prisa, el horizonte marca que en dos meses se pone en marcha la actividad de la azzurra, con partidos de la Nations League. El calendario marca desafíos para el 25 y 28 de septiembre, ante Bélgica y Turquía, respectivamente.