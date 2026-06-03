San Antonio Spurs - New York Knicks: un duelo de estilos en la final de la NBA, 27 años después

El último capítulo de la temporada de NBA será de los más fascinantes de los últimos años de la competencia. Sucede que 27 años después, dos franquicias emblemáticas volverán a pulsear por la corona de la competencia más poderosa del mundo del básquetbol. La conquista del anillo pondrá frente a frente, desde este miércoles a las 21.30 de la Argentina, a San Antonio Spurs y New York Knicks, dos organizaciones de estilos diferentes que competirán por llegar a la cima en la NBA más equilibrada: coronará a un campeón diferente por octava ocasión consecutiva, la serie más larga de la historia de la competición. La última vez que un equipo repitió se dio en la 2017/2018, cuando Golden State Warriors se impuso a Cleveland Cavaliers.

Esta función, que comenzará en Texas, será la oportunidad de San Antonio de lograr un sexto anillo, el primero sin Gregg Popovich como entrenador del equipo. La franquicia de las espuelas ganó la final de 1999 con los legendarios David Robinson y Tim Duncan y sumó las conquistas de 2003, 2005, 2007 y 2014 con el Big Three conformado por Duncan, Tony Parker y Emanuel Ginóbili.

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Brunson and the Knicks. Wemby and the Spurs. The biggest stage in basketball.



🍿 New York: returns to NBA Finals for the first time since 1999 and seeks their first championship in 53 years



🍿 San Antonio: returns to NBA Finals for the first time… pic.twitter.com/GVjxL2voJl — NBA (@NBA) June 2, 2026

New York Knicks, si bien es una franquicia histórica de la NBA, apenas obtuvo el anillo en dos ocasiones, y hace mucho tiempo: su primer título de campeón se dio en 1970, y el segundo y último, en 1973. Incluso, no había llegado a finales de liga en el siglo XXI. Su última presencia fue en 1999, coincidentemente, frente a San Antonio Spurs, que venció por 4-1.

El cruce de esta definición tiene un antecedente más cercano, ya que se trata de un desquite, mucho mayor por cierto, del desenlace de la NBA Cup, disputada hace apenas cinco meses, en la que Knicks remontó el partido en el último cuarto y con un 124-113 logró el primer trofeo general desde el de 1973. Ése y el 1970 son los únicos que consiguió en las nueve finales de la liga en las que participó.

La final que empezará este miércoles enfrentará dos estilos de construcción distantes: el poder de comprar contra el estudio de selección en el Draft. El presidente de New York Knicks, Leon Rose, tiene como filosofía buscar piezas en otras organización que le permitan encontrar la fusión adecuada, mientras que San Antonio Spurs hizo un culto de reclutar personal que tuviera potencial y desarrollo para llegar a cumplir el máximo objetivo.

El conjunto neoyorquino aterriza en esta eliminatoria en su mejor momento de la temporada, impulsado por el liderazgo de Jalen Brunson y una impresionante racha de 11 victorias seguidas en los playoffs. Además, Karl Anthony Towns, OG Anunoby y Mitchell Robinson formaron un bloque físico y versátil, que intentará limitar la influencia de la joya de Spurs: Victor Wembanyama.

El gigante francés de 2,24 metros es la pieza que encontró San Antonio en el Draft de 2024 y en apenas tres años lideró en la cancha a la organización texana hacia un final, sin Popovich como director técnico. De todos modos, el desembarco del francés se dio de la mano de Pop, el hombre que desde el banco dejó una huella profunda en una franquicia que siempre alcanzó el éxito encontrando y potenciando a jugadores que más tarde pasaron a dominar la competencia.

Sin moverse de su filosofía y con Mitch Johnson como entrenador, San Antonio decidió rodear al gigante Wemby con el grupo de jóvenes que venía desarrollando: Julian Champagnie, Devin Vassell y Keldon Johnson. Además, en el Draft de 2024 se quedó con el base Stephon Castle, el mejor novato de la temporada en 2025, y completaron su Big Three del futuro al elegir al escolta Dylan Harper con el número 2 del Draft del año pasado.

Las diferencias entre las dos organizaciones son grandes también en el poder económico, y los salarios de las dos mayores figuras lo muestran. Según Sporting News, Jalen Brunson tiene un sueldo anual de 34,9 millones de dólares en Knicks, mientras que Wembanyama gana aproximadamente 12,8 millones. Vale tener en cuenta que el francés fue el pick Nº 1 del Draft de 2023, pero sus ingresos todavía no están entre los más importantes de la NBA.

Más allá de las cuestiones de poder, estilos y filosofías, la búsqueda de la gloria es lo que define a esta historia que comenzará este miércoles y tendrá un mínimo de cuatro capítulos y un máximo de siete, con ventaja de localía para Spurs. Los protagonistas califican el momento como el más trascedente de sus existencias. “Es la oportunidad de una vida; uno no sabe si va a volver. Es un sueño hecho realidad. Todo el trabajo que hago es por este tipo de emociones. Quiero ganar. Es como si mi vida dependiera de eso”, dijo Wembanyama. Brunson, desde el otro lado, manifestó: “No estaría aquí sin mis compañeros; sin ellos nada de esto sería posible. Yo solo intento salir a la cancha, ser agresivo, divertirme y hacer todo lo que esté en mis manos para que el equipo salga victorioso”.

Será, en definitiva, un enfrentamiento entre dos franquicias que pretenden dominar la escena y construir una dinastía que las haga reinar en la NBA. Con dinero o con proyectos, se trata sólo de una cuestión: quedarse con el anillo más importante del básquetbol.