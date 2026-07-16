Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales
Ocurrió mientras celebraban en el campo de juego la victoria en las semifinales del Mundial; un integrante del cuerpo técnico de Scaloni halló el elemento y lo compartió con los futbolistas
- 3 minutos de lectura'
Jordan Pickford, el arquero de la selección de Inglaterra, fue uno de los máximos protagonistas del cinematográfico triunfo de la Argentina por 2a 1 en las semifinales de la Copa del Mundo. El guardavalla de Everton tuvo, durante una buena porción del encuentro, una tarea muy sólida. Luego, ya en desventaja, fue protagonista de cruces picantes con los jugadores nacionales (Cristian Romero, por ejemplo, le gritó eufóricamente el empate de Enzo Fernández). Y, después del partido, quedó en el centro de los comentarios por un hallazgo que hizo un integrante de la delegación albiceleste.
Durante los festejos en el estadio de Atlanta, el masajista de la selección, Marcelo Dady D’Andrea, encontró una botella de Pickford que tenía un machete. El jugador británico tenía pegado en el envase plástico el listado de las direcciones a las que suelen patear penales los argentinos. D’Andrea les mostró el hallazgo a los jugadores argentinos y muchos, entre ellos Lionel Messi y Fernández (dos de las grandes figuras de ayer), mostraron curiosidad.
Los jugadores mirando la botella
Los jugadores de la Selección Argentina revisando la botella de Pickford para los posibles penales. 👀 pic.twitter.com/P1AHNr5tCD— TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026
Según los apuntes del arquero de Inglaterra, ante una supuesta ejecución de Gonzalo Montiel, tendría que lanzarse hacia la izquierda. Sobre Leo Messi, el arquero tenía anotado que el número 10 amagaba a ejecutar hacia su izquierda y luego cruzar el remate a la derecha. “Lástima, no teníamos los mismos planes che”, publicó en una historia de Instagram -que luego borró- el preparador físico de la selección, Luis Martin.
Pickford, de 32 años, es un arquero de mucha experiencia (esta fue su tercera Copa del Mundo), estudioso de sus rivales y con protagonismo en las definiciones por penales. No es sorpresivo que haya realizado una radiografía de los ejecutantes argentinos, aunque sí es curioso que dejara las “evidencias” de su trabajo al alcance de los rivales. Probablemente, la frustración por la derrota lo haya hecho olvidarse de esa ayuda que tendría en caso de que las semifinales del Mundial se definieran desde el punto del penal. Afortunadamente para aquellos argentinos que sufren en demasía por los partidos, no hizo falta llegar a esa instancia (en la que Emiliano Dibu Martínez también es confiable).
- 1
Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima
- 2
Resultado de Argentina vs. Inglaterra: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Duelo en los himnos: los argentinos cantaron “el que no salta es un inglés” y los ingleses silbaron
- 4
El programa español El Chiringuito anunció que se despide del aire en pleno Mundial