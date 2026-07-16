Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales

Jordan Pickford, el arquero de la selección de Inglaterra, fue uno de los máximos protagonistas del cinematográfico triunfo de la Argentina por 2a 1 en las semifinales de la Copa del Mundo. El guardavalla de Everton tuvo, durante una buena porción del encuentro, una tarea muy sólida. Luego, ya en desventaja, fue protagonista de cruces picantes con los jugadores nacionales (Cristian Romero, por ejemplo, le gritó eufóricamente el empate de Enzo Fernández). Y, después del partido, quedó en el centro de los comentarios por un hallazgo que hizo un integrante de la delegación albiceleste.

Messi y Nico González comentando los apuntes que tenía el arquero de Inglaterra en la botella Captura

Durante los festejos en el estadio de Atlanta, el masajista de la selección, Marcelo Dady D’Andrea, encontró una botella de Pickford que tenía un machete. El jugador británico tenía pegado en el envase plástico el listado de las direcciones a las que suelen patear penales los argentinos. D’Andrea les mostró el hallazgo a los jugadores argentinos y muchos, entre ellos Lionel Messi y Fernández (dos de las grandes figuras de ayer), mostraron curiosidad.

Los jugadores mirando la botella

Los jugadores de la Selección Argentina revisando la botella de Pickford para los posibles penales. 👀 pic.twitter.com/P1AHNr5tCD — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Según los apuntes del arquero de Inglaterra, ante una supuesta ejecución de Gonzalo Montiel, tendría que lanzarse hacia la izquierda. Sobre Leo Messi, el arquero tenía anotado que el número 10 amagaba a ejecutar hacia su izquierda y luego cruzar el remate a la derecha. “Lástima, no teníamos los mismos planes che”, publicó en una historia de Instagram -que luego borró- el preparador físico de la selección, Luis Martin.

La botella de agua que tenía el arquero de Inglaterra con los apuntes sobre la manera de ejecutar los penales de los argentinos Captura

Pickford, de 32 años, es un arquero de mucha experiencia (esta fue su tercera Copa del Mundo), estudioso de sus rivales y con protagonismo en las definiciones por penales. No es sorpresivo que haya realizado una radiografía de los ejecutantes argentinos, aunque sí es curioso que dejara las “evidencias” de su trabajo al alcance de los rivales. Probablemente, la frustración por la derrota lo haya hecho olvidarse de esa ayuda que tendría en caso de que las semifinales del Mundial se definieran desde el punto del penal. Afortunadamente para aquellos argentinos que sufren en demasía por los partidos, no hizo falta llegar a esa instancia (en la que Emiliano Dibu Martínez también es confiable).