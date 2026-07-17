La FIFA confirmó a los árbitros para la final del Mundial entre Argentina y España

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La FIFA confirmó a la terna arbitral que dirigirá este domingo a las 16 la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España en el Met Life Stadium de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo informó que Slavko Vinčić fue designado como el juez para el último partido de la Copa del Mundo.
Junto a Vinčić estarán los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.
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