LA NACION

La FIFA confirmó a los árbitros para la final del Mundial entre Argentina y España

El organismo indicó que el esloveno Slavko Vinčić dirigirá el encuentro final de la Copa del Mundo; el antecedente con la selección en 2022

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026MAURO PIMENTEL - AFP

La FIFA confirmó a la terna arbitral que dirigirá este domingo a las 16 la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España en el Met Life Stadium de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo informó que Slavko Vinčić fue designado como el juez para el último partido de la Copa del Mundo.

Junto a Vinčić estarán los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima
    1

    Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima

  2. El programa español El Chiringuito anunció que se despide del aire en pleno Mundial
    2

    El programa español El Chiringuito anunció que se despide del aire en pleno Mundial

  3. El machete en la botella del arquero de Inglaterra para una potencial definición por penales
    3

    Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales

  4. Bellingham cruzó al Colo Barco y lo golpeó en la cabeza tras la victoria de Argentina ante Inglaterra
    4

    Bellingham cruzó al Colo Barco y lo golpeó en la cabeza tras la victoria de Argentina ante Inglaterra