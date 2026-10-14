Se conocieron los modelos de las canchas para la disputa de la NBA Cup

Se calientan los motores y la expectativa crece por una nueva temporada de la competencia de básquetbol de los Estados Unidos más poderosa del mundo. Se levantará el telón el 20 de octubre próximo, pero la lucha por la NBA Cup comenzará diez días más tarde con el inicio de la etapa de grupos. El estreno será con los partidos entre el campeón New York Knicks en su visita a Philadelphia 76ers, de LeBron James y después se enfrentarán Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. En ese escenario es que cada franquicia se prepara de una manera muy especial para esa cita, con diseños particulares de sus canchas.

A lo largo del torneo, los partidos de la NBA Cup volverán a disputarse en parquets personalizados y completamente pintados. Estas canchas, de gran impacto visual, se podrán ver durante la etapa de grupos, los cuartos de final y las semifinales, aportando una imagen distintiva y uniforme a los partidos de la competencia que comenzó a disputarse hace tres temporadas.

Cada franquicia acuerda con los patrocinadores de la NBA y los de cada organización para diseñar la estética de sus canchas. Se modifican los colores tradicionales de sus campos de juego, también se aplican cambios sobre las tipografías para distinguir a cada equipo, cada uno de las franquicias incorpora el icono principal del conjunto local en el círculo central y los colores que se eligen son diferentes para esta competencia a los que se utilizan para la competencia tradicional. Además, en todas las canchas se utiliza el logo del trofeo de la NBA Cup, que es distinto al Larry O’Brien tradicional para el campeón al final de la temporada.

Y para esta cuarta temporada (ya se disputó en 2023, 2024 y 2025), la novedad es que se incorporará el eslogan de la competencia inscripto en la línea de los lanzamientos de tres pintos en las esquinas de las canchas, con el lema del torneo: “30 equipos. 8 avanzan. 1 campeón”.

Cómo es el torneo

Para la NBA Cup, los 30 equipos se distribuyen mediante un sorteo aleatorio en grupos de cinco dentro de cada conferencia, tomando como referencia sus balances de victorias y derrotas en la temporada regular 2025-26. Desde el viernes 30 de octubre hasta el viernes 27 de noviembre, cada equipo disputará cuatro partidos de la etapa de grupos, programados en las denominadas Cup Nights.

Giannis Antetokounpo, Damian Lillard y Brook López, festejan tras ganar la final de la NBA Cup ante Oklahoma City Thunder en diciembre de 2024, en Las Vegas (AP Foto/Ian Maule) Ian Maule - FR172030 AP

Ocho equipos accederán a las instancias eliminatorias. Los cuartos de final y las semifinales se disputarán en las ciudades de los equipos de la NBA clasificados para esa instancia. Mientras que la final de la NBA Cup, se disputará el viernes 11 de diciembre próximo en el Hinkle Fieldhouse de Indianápolis. Los ganadores anteriores de la NBA Cup fueron: Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks y New York Knicks.