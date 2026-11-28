Ryduan Palermo, de 30 años, hijo del ídolo xeneize Martín Palermo, anunció este viernes su retiro del fútbol profesional. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, compartió varias fotos de su paso por distintos clubes y reveló el motivo detrás: “Hoy elijo otro camino y será con el mismo amor y dedicación, poniendo en primer lugar el disfrute y el bienestar porque al final es lo que nos vamos a llevar de este ratito en el mundo terrenal”.

Ryduan Palermo anunció su retiro del fútbol a los 30 años

En el posteo agradeció también a los clubes por los que pasó y a las personas que siempre lo acompañaron: “Orgulloso, feliz de lo que logré, agradecido a mi familia y a todas las personas que se han cruzado en mi camino que me han ayudado y enseñado a ser mejor futbolista pero sobre todo mejor persona. Gracias!!!”. Entre los clubes mencionados está Estudiantes de La Plata, equipo en el que realizó su formación en las divisiones inferiores.

Ryduan Palermo anunció su retiro del fútbol a los 30 años

Tras su paso por el Pincha, Ryduan también jugó en Arsenal de Sarandí, Santiago Morning de Chile, Tlaxcala FC de México, Marathón de Honduras, el SD Lenense de España y varios clubes de Italia, donde terminó su carrera: Villacidrese, Martina, Carrarese y Team Altamura, del ascenso. Su recorrido también incluyó una convocatoria a la selección argentina Sub 17.

Ryduan Palermo en sus inicios en Estudiantes y también en su paso por la selección argentina

Sus tantos clubes por todos lados del mundo fue otro de los puntos que resaltó Ryduan Palermo en su carta de despedida: “Lo mejor de este juego es lo que me ha permitido vivir tanto dentro como fuera de la cancha. He viajado, he vivido diferentes culturas, he conocido gente increíble y he logrado el sueño de vivir de lo que amo”.

Dolores Aleman, la novia de Ryduan, le escribió en ese mismo posteo: “Sos mi orgullo, mi motivación y mi ejemplo todos los días. Te admiro por tu resiliencia en la vida y te amo por sobre todas las cosas”. A su vez, varios usuarios y amigos, le dejaron mensajes de aliento en este nuevo comienzo: “Goleador te quiero mucho; ”Ryduan querido, Bomber, un abrazo enorme y muchos éxitos en tu nueva etapa"; “Sos grande hermano, fue un placer compartir cancha y vestuario con vos, éxitos en tu nueva etapa”, fueron solo algunos de los más destacados.

El mensaje de Jaqueline Dutrá para su hijo Ryduan Palermo

Su madre, Jaqueline Dutrá, tampoco quiso quedarse atrás: “¡Cuánto orgullo siento por vos! Sé de tu esfuerzo, de tu entrega y de todo lo que significó este camino en tu vida. Que Dios siga guiando tus pasos y bendiciendo cada uno de tus sueños. ¡Te amo infinitamente!“.

Martín Palermo en su rol actual de DT de Platense (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Martín Palermo, goleador de Boca Juniors y actual entreador de Platense, no se expresó a través de las redes sociales, pero siempre se mostró al lado de su hijo mayor. A su vez, el Titán se concentra ahora en la final que disputará El Calamar justamente contra el equipo xeneize por la Copa Argentina el próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 20:00 en Santiago del Estero.