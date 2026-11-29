No fue sencilla la clasificación para Franco Colapinto, pero durante el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Qatar 1 tuvo un momento de tensión cuando cuando el Aston Martin de Lance Stroll circulaba lentamente por la trayectoria ideal de una curva de alta velocidad. El piloto argentino tuvo una rápida reacción que evitó un duro choque, ya que estaba en una vuelta lanzada cuando se encontró al canadiense sobre la pista y tuvo que esquivarlo por centímetros para evitar el golpe. Muy molesto por la secuencia, Colapinto redujo la velocidad, esperó a Stroll y le hizo gestos, en una clara señal de fastidio contra el piloto de Aston Martin.