Corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: el minuto a minuto
El argentino partirá desde el puesto 14; televisan Disney+ y Fox Sports
23/57 Se mantiene Colapinto en la pista
Franco Colapinto se mantiene en la pista, está en el séptimo lugar, fue superado por Hamilton, pero se mantiene con los neumáticos duros y está cerca de llegar a los 27 giros. La apuesta de Alpine es que el argentino pueda pelear por el noveno lugar, ya que deberán ingresar dos veces a los boxes.
19/57 Colapinto escala
La estrategia de Alpine da resultados y Franco Colapinto ya está en el sexto lugar, detrás está Hamilton a más de tres segundos. Por delante del argentino está Norris.
15/57 Cambios en la punta
Se mantiene George Russell en la punta de la carrera, aunque detrás están Hamilton y Antonelli. Franco Colapinto está en el octavo lugar a menos de un segundo de Lando Norris.
12/57 Virtual Safety Car
Los pilotos de punta aprovecharon el corto Virtual Safety Car para cambiar los neumáticos que sufrían la degradación. Franco Colapinto se mantuvo en la pista y llegó a estar octavo, por delante de Max Verstappen. Sin embargo, después, el argentino terminó noveno y por detrás está Gasly.
10/57 Ingresó Bortoleto
El ingreso de Bortoleto le permitió a Colapinto ganar una posición y parece que la estrategia de Alpine da resultados.
9/57 La estrategia de Colapinto
El piloto argentino está girando con neumático duros a diferencia de casi todos los demás que tienen el compuesto medio. Alpine apuesta a estirar hasta los 27 giros la entrada de Colapinto que le permitiría ganar varias posiciones contra sus rivales que, por la degradación, deberían entrar bastante antes.
5/57 Colapinto va por Bortoleto
Franco Colapinto está a casi un segundo y medio del brasileño de Audi, mientas que Pierre Gasly marcha a la misma distancia por detrás del piloto argentino.
3/57 Vuela Antonelli
Kimi Antonelli ataca a su compañero de equipo George Russell y quiere arrebatarle el primer puesto en el GP de Qatar. Colapinto está en el puesto 12 y está a un poco más de un segundo de Gabriel Bortoleto.
Comenzó el Gran Premio de Qatar
Comenzó el Gran Premio de Qatar y George Russell pudo sostener el primer lugar, detrás se mantiene Kimi Antonelli y tercero está Piastri. Franco Colapinto ganó dos posiciones y se ubica en el puesto 12.
Comenzó la vuelta de formación
Los monoplazas ya están realizando la vuelta de formación para que la acción comience, en breve, en el Gran Premio de Qatar.
Ya están los pilotos sobre sus monoplazas
Se ultiman los detalles y los pilotos están sobre los monoplazas para dar arranque a la vuelta de formación en el Gran Premio de Qatar.
La regla de las 27 vueltas
Por la extrema degradación de los neumáticos en el trazado de Lusail, la Fórmula 1 puso un límite de 27 giros como máximo para cada juego de gomas. Incluso, ante los problemas de los equipos con el desgaste, pidieron bajar el límite, pero esa solicitud no prosperó. Esto obligará a los pilotos a realizar, como mínimo, dos paradas en los boxes.
#Formula1 | #QatarGP La #F1 dispuso un máximo de 27 vueltas por juego de neumáticos para la carrera, lo que significa que todos tendrán que hacer al menos 2 pitstops para completar las 57 vueltas pic.twitter.com/DY3izVQAD5— Sam (@Samuel_Prieto) November 28, 2026
Cómo llegó Colapinto al circuito
Franco Colapinto, fiel a su estilo, arribó al trazado de Lusail con una sonrisa y buena energía para la competencia que comenzará en menos de 25 minutos en Qatar. El argentino partirá desde el puesto 14.
¡Hola Franquito! 👋— Carburando (@CarburandoTV) November 29, 2026
💪 El piloto argentino ya llegó al circuito de Lusail de cara a la carrera de la Fórmula 1 que tendrá lugar desde las 13:00hs.#F1 #QatarGP #Colapinto pic.twitter.com/SUdiNR2aon
Las estrategias
Las escuderías trazan diferentes estrategias para el Gran Premio de Qatar que tiene dos paradas obligatorias en los boxes. Según las estimaciones de Pirelli, el proveedor oficial de los neumáticos de la F1, una alternativa es comenzar con compuestos medios y después utilizar los duros para ir hasta el final de la carrera pautada a 57 giros.
Los neumáticos disponibles y estrategias #QatarGP pic.twitter.com/EwaI5S26Kj— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) November 29, 2026
El fastidio de Antonelli
El campeón Kimi Antonelli no ocultó su fastidio por una determinación de su equipo que sintió que quitó la chance de quedarse con la pole en Qatar. Por eso dijo: “Él hizo un trabajo increíble (por Russell, su compañero). Por mi parte, hoy tuve muchas dificultades en el segundo sector; simplemente no logré encadenar bien la secuencia. Me sentí bien durante la Q3, pero tenemos que analizarlo con el equipo, ya que en el último intento yo quería salir al final, y me enviaron primero”.
El enojo de Colapinto con Stroll
No fue sencilla la clasificación para Franco Colapinto, pero durante el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Qatar 1 tuvo un momento de tensión cuando cuando el Aston Martin de Lance Stroll circulaba lentamente por la trayectoria ideal de una curva de alta velocidad. El piloto argentino tuvo una rápida reacción que evitó un duro choque, ya que estaba en una vuelta lanzada cuando se encontró al canadiense sobre la pista y tuvo que esquivarlo por centímetros para evitar el golpe. Muy molesto por la secuencia, Colapinto redujo la velocidad, esperó a Stroll y le hizo gestos, en una clara señal de fastidio contra el piloto de Aston Martin.
November 28, 2026
Cómo es el circuito de Qatar
El GP de Qatar se correrá a 57 giros en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado diseñado principalmente para las carreras de motociclismo, de 5,4 kilómetros. Se trata de una pista rápida y fluida en la que predominan las curvas de velocidad media y alta. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 a Lusail. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.
✨ R A C E 🇶🇦 D A Y ✨#F1 #QatarGP pic.twitter.com/NaACP2pQ2P— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
La mirada de Colapinto
El análisis de Franco Colapinto sobre las posibilidades de Alpine para el GP de Qatar no es el más alentador, porque el argentino considera que las exigencias del asfalto de Lusail sobre los neumáticos puede afectar el ritmo de los monoplazas: “Hay que arriesgar, la estrategia va a ser difícil. Es algo complicado marcar diferencia porque hay dos paradas obligatorias. Vamos a dar lo mejor para dar un salto e intentar no gastar la goma, pero viendo la degradación que tenemos, no tiene la mejor pinta. Vamos a ver qué pasa, lo intentaremos”.
La grilla de partida
Los Mercedes dominaron en la clasificación del Gran Premio de Qatar y se quedaron con el 1-2 de la grilla para la carrera de este domingo. En el primer lugar partirá George Russell, detrás partirá el campeón Kimi Antonelli y tercero está Lando Norris, con McLaren. El argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 14 con el objetivo de alcanzar la zona de los puntos.
THE STARTING GRID 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/TNfxkbv8Lt— Formula 1 (@F1) November 28, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Qatar
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La carrera comenzará a las 13 y será televisada por Disney+ y Fox Sports.