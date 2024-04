Bayern Munich vs. Real Madrid, en vivo: seguí la semifinal de la Champions League

Escuchar

35′ PT. Silbidos para Kroos

cada vez que el volante de Real Madrid recibe la pelota, es silbado por todo el estadio. Vale destacar que el mediocampista jugó en Bayern Munich y fue campeón.

24′ PT. ¡GOL DE REAL MADRID!

Un pase fenomenal de Tony Kroos para Vinicius que quedó mano a mano, enfrentó al arquero y puso el 1 a 0.

20′ PT. Ahora va Real Madrid

De a poco, el visitante comenzó a recuperar la pelota emparejando el partido.

10′ PT. Toma el protagonismo

Bayern Munich es el dueño de la pelota. Real Madrid lo espera para salir de contraataque.

7′ PT. Se esforzó Lunin

A Kane le quedó para definir. Pateó, pero el disparo lo detuvo el arquero de Real Madrid. Al minuto, Sané definió con poco ángulo, por arriba del travesaño.

41″ PT. Ya llegó Bayern

Gran jugada colectiva de los locales Kane habilitó a Sané, que definió al segundo palo y tapó Lunin con una de sus piernas.

16.00. Comenzó el partido: Bayern Munich recibe a Real Madrid

En el Santiago Bernabéu de Madrid ya se disputa el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. Es árbitro del partido es el francés Clement Turpin.

Harry Kane de Bayern Munich Matthias Schrader - AP

15.57. Los equipos ya están en el campo de juego

Ambos equipos ingresaron juntos a la cancha, se alinearon y sonó el tradicional himno de la Champions League. Los espectadores del equipo local formaron un gran mosaico en las tribunas del estadio, con la leyenda “KAISER FRANZ” y desplegaron una bandera con la figura de Beckenbauer. En instantes se hará el sorteo de capitanes entre Neuer y Nacho. El árbitro Clement Turpin, de Francia, será el encargado de impartir justicia en uno de los duelos de ida de una de las semifinales.

15.50. Todo preparado

Ambos equipos se metieron en los vestuarios para medirse en el que será el duelo de ida de la semifinal de la Champions League. El desquite se disputará el próximo miércoles 8 de mayo.

Los hinchas de Real Madrid arribando al Allianz Arena de Munich ANNA SZILAGYI - EPA

15.40. La palabra de los entrenadores

Para Tuchel, jugar ante el Real Madrid es jugar contra un mito: “Tenemos un día menos de preparación y debemos aprovechar bien estos días. Todos están ilusionados con este partido, yo también”. “La tarea contra el Real Madrid consiste en llevar a suficientes jugadores a la ofensiva sin quedar al descubierto por detrás”, planteó el entrenador del Bayern que, dirigiéndose a los aficionados, pidió para mañana “el máximo apoyo”.

“Lo importante es centrarse en uno mismo. No sólo hay que pensar en lo táctico, sino también de suerte y de dar ciertas libertades (a los jugadores). La táctica es solo el coche y los jugadores son los que lo conducen. Tenemos que buscar las soluciones con ambas cosas. No sólo se puede jugar con suerte, también decisiones pequeñas pueden cambiar el partido. Necesitas una mezcla de todo”, apuntó.

Tuchel, DT de Bayern Munich picture alliance - picture alliance

Por su parte, Ancelotti, expresó: “Tenemos confianza y mucho respeto por el Bayern, que la verdad que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero hizo una eliminatoria espectacular contra el Arsenal. Jugó muy bien los dos partidos ante un equipo muy fuerte en Europa. Tenemos que tener en cuenta la calidad y la historia de este club, que cuenta mucho en la ‘Champions’”, analizó.

También, agregó: “Estamos contentos de que están volviendo jugadores que han estado fuera toda la temporada. Militao ha cumplido su papel en un partido exigente ante la Real Sociedad y está disponible pare jugar. No tengo que pensar si soy o no injusto porque lo he sido muchas veces esta temporada. Desafortunadamente, es mi papel”, sentenció.

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid Alberto Gardin - ZUMA Press Wire

15.35. Así llegaron hasta acá

Real Madrid viene de eliminar a Manchester City en los cuartos de final. Los dirigidos por Ancelotti empataron 2 a 2 en la ida, en su estadio y en Inglaterra, tras el 0 a 0 en el tiempo regular y en el suplementario, se quedaron con la tanda de penales. Por su parte, Bayern Munich viene dejar en el camino a Arsenal. Igualdad 2 a 2 en Londres y triunfo 1 a 0 en el mismo escenario en el que de jugará este martes.

Real Madrid festejó en Manchester Dave Thompson - AP

15.25. Los ejercicios precompetitivos

Los jugadores del equipo alemán y los de Real Madrid ya salieron al campo de juego del Allianz Arena a realizar la entrada en calor.

15.20. Un cruce con historia

Será el 27º enfrentamiento entre ambos equipos, siendo el partido europeo que más veces se repitió en la historia. La paridad es total: Real Madrid ganó 12 de ellos, y los alemanes 11. En tres ocasiones empataron. Pese a esos números, el conjunto germano, que suma seis títulos continentales, fue la auténtica ‘bestia negra’ de los merengues, que con 14 Copas de Europa, tienen el récord de victorias en este torneo. Curiosamente, nunca se han visto las caras en la final de la máxima competición europea de clubes.

15.10. Formaciones confirmadas

Thomas Tuchel eligió a los siguientes titulares para recibir a los españoles, son: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Kim Min-Jae, Eric Dier y Noussair Mazraoui; Konrad Laimer y Leon Goretzka; Leroy Sané, Thomas Müller y Jamal Musiala; Harry Kane.

Harry Kane será titular IAN KINGTON - IKIMAGES

Los elegidos por Carlo Ancelotti para visitar a Bayern Munich son: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho y Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni y Toni Kroos; Jude Bellingham; Vinicius y Rodrygo.

15.00. En vivo: cómo ver online Bayern Munich vs. Real Madrid

El partido tendrá transmisión de ESPN y Fox Sports, pero se puede ver online por plataformas de cableoperadores o TV satelital, como Flow o DGO. También, por la aplicación Star+. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, podés seguir la cobertura en vivo en LA NACION, con las acciones del partido, los goles, las imágenes y el minuto a minuto.

14.50. Bienvenidos al minuto a minuto de Bayern Munich vs. Real Madrid

Seguí la cobertura de la primera semifinal de la Champions League: los alemanes reciben a los españoles. El partido está programado para las 16 (hora argentina) y se disputará en el estadio Allianz Arena, de Munich, con el arbitraje del francés Clément Turpin.

