Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán este sábado en el estadio T-Mobile de Las Vegas ante 22.000 espectadores en una de las peleas más esperadas del año entre dos multicampeones de diferentes categorías. El evento se transmitirá en vivo a través de ESPN desde las 21 (hora argentina), pero se estima que la contienda central, que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play, comenzará luego de la medianoche.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el púgil mexicano con una cuota máxima de 1.28. Su derrota, es decir un triunfo del norteamericano, cotiza hasta 4.50. El empate alcanza los 22.0.

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

Día: Sábado 30 de septiembre.

Hora: 21 (hora argentina).

Estadio: T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

TV ESPN.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo nunca se enfrentaron en una pelea, pertenecían a diferentes divisiones John Locher - AP

Álvarez, poseedor de todos los títulos supermedianos y con una marca de 59 triunfos, dos derrotas y dos empates; quiere demostrar que está vigente y siente que se presentará en su “casa”, más allá de que lo hará en el país de su contrincante: “Simplemente siento que es como volver a casa, porque muchos mexicanos vienen acá y me apoyan. Así que a mí me gusta pelear en Las Vegas. Hay mucha historia ahí”.

Más allá de que tendrá desventaja en la longitud porque el estadounidense lo aventaja en centímetros, ‘Canelo’ dejó en claro que tiene experiencia frente a rivales con diferentes características: “He estado en el ring con muchos tipos de boxeadores, de todos los estilos. Toda mi carrera he peleado con rivales más altos que yo, así que sé cómo hacerlo”.

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores libra por libra de la historia Sarah Stier - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Charlo es el dueño de las coronas de la categoría superwelter, un rival peligroso para él, pero que no se sube a un ring desde que en 2021 y 2022 derrotó dos veces al argentino Brian Castaño a raíz de una lesión en su mano izquierda. Su récord es de 35 victorias (19 KO), una caída y un empate y para poder combatir contra ‘Canelo’ debió subir considerablemente de peso. Tiene a favor su mayor longitud y, en la antesala, se mostró confiado: “La gente cree que ‘Canelo’ es lo máximo, pero vengo a demostrarles lo contrario. Yo represento a los no-favoritos, a los hombres que salen del barro. Lo venceré y gritarán ‘¡Charlo, Charlo!’ Llegó mi hora y debo demostrar peleando todo lo que digo hablando. Y eso es lo difícil”, dijo justamente, Charlo.

Sobre su preparación y mentalidad, manifestó: “Soy un representante de la vieja escuela de entrenamiento, pero desafío a los que invitan a alejarse de la familia y concentrarse en soledad. Algo que llaman ‘el sacrificio’. Yo, en cambio, descarto el aislamiento: entreno en Texas y estoy con mi familia, mi hija de 11 años me habla de la escuela, mi hijo de 14 me comenta de sus amigos y veo corretear al pequeño que sólo tiene dos meses. Entonces esto deja de ser un sacrificio. Voy a pesar menos. No voy a consumir los 76.200 kilos en la balanza. Estas peleas se ganan en el gimnasio haciendo lo correcto, y yo lo hice. Peleo desde los 11 años y conozco este oficio muy bien, tengo chances en una pelea larga, sobre todo en doce rounds”.

Jermell Charlo tuvo que subir considerablemente de peso para poder enfrentar a Saúl Álvarez