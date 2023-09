escuchar

Desde hace mucho tiempo, quizás desde los primeros dos desafíos frente al kasajo Gennady Golovkin, en 2017-2018, jamás un adversario concitó tantas inquietudes e interrogantes para el mexicano Saúl “Canelo” Alvarez, campeón mundial supermediano unificado (76,200 kg), como las que opondrá su desafiante en esta oportunidad: el norteamericano Jermell Charlo, dueño de todos los cinturones medianos junior (69,850 kilos) y portador de un sinfín de enigmas que lo convierten en un rival indescifrable y atractivo.

Jermell, de 33 años, junto a su hermano Jermall – campeón mediano (CMB) en receso-, forma parte de una pareja de gemelos históricos con portación de coronas ecuménicas al mismo tiempo. Se convirtió en un líder pugilístico tras sus dos combates contra el argentino Brian Castaño, en 2021-2022, y no volvió a pelear desde entonces, tras haber construido una carrera de 35 victorias (19 KO), un revés y un empate.

Una seria lesión en su mano izquierda – clave en él por su golpe en jab- requirió de intensas sesiones de fisioterapia para evitar ser operado, y lo mantuvo ocioso desde el 14 de mayo de 2022. Y tal inactividad en compromisos como éste pude gravitar.

Jermell Charlo, en una sesión de entrenamiento

Asumirá la conversión a su nuevo peso: 76,200 kg en un cuerpo de 1,83 metros de altura y acostumbrado a pesar 69.850 kg. Le sobra “caja y músculo” para instalarse en esta nueva categoría que estéticamente no le quedará grande. Probablemente no consuma todo el kilaje reglamentario. ¿Cómo lucirá ante “Canelo”? Muy bien y será el más corpulento, dado que aventaja en 10 centímetros de longitud al azteca. Charlo potencia un combate que corrobora el primerísimo protagonismo de “Canelo” en esta industria deportiva. Se descuenta un nuevo récord de recaudación en el majestuoso T-Mobile Arena que el sábado cobijaría cerca de 22.000 espectadores, con televisación de ESPN para Argentina. Un movimiento de apuestas masivo y un favoritismo para Álvarez de 4.2 a 1. Tendencia excesiva en nuestro criterio.

Charlo: el momento, el sacrificio y la familia

Jermell, quien irritó con una terminología agraviante a todos los argentinos presentes en su última victoria sobre el matancero Brian Castaño, se abocó a sí mismo y sus sentimientos en las declaraciones previas al match. Dijo: “La gente cree que ‘Canelo’ es lo máximo, pero vengo a demostrarles lo contrario. Yo represento a los no-favoritos, a los hombres que salen del barro. A los animales. Lo venceré y gritarán: ¡Charlo, Charlo! ¿Me comprenden? Llegó mi hora y debo demostrar peleando todo lo que digo hablando. Y eso es lo difícil.”

En torno a la preparación y su mentalidad, agregó: “Soy un representante de la vieja escuela de entrenamiento, pero desafío a los que invitan a alejarse de la familia y concentrarse en soledad. Algo que llaman: ‘el sacrificio’. Yo, en cambio, descarto el aislamiento; entreno en Texas, y estoy con mi familia; mi hija de 11 años me habla de la escuela, mi hijo de 14 me comenta de sus amigos y veo corretear al pequeño que sólo tiene dos meses. Entonces esto deja de ser un sacrificio. Estar cerca de ellos y ofrendarles tu trabajo. Pocos entienden lo que nosotros hacemos y hablan por hablar. Y por ahí pasa mi inspiración. Voy a pesar menos. No voy a consumir los 76200 kilos en la balanza. Estas peleas se ganan en el gimnasio haciendo lo correcto, y yo lo hice. Peleo desde los 11 años y conozco este oficio muy bien, tengo chances en una pelea larga, sobre todo en doce rounds”.

Una colección de campeones: Canelo Álvarez y Charlo, con sus cinturones mundialistas

Su entrenador Derric James, de muy buena reputación en Estados Unidos, pero de muy pobre labor en el rincón de Errol Spence, en su reciente combate con Terrence Crawford, acotó: “Será histórico si Jermell se convierte en campeón de dos coronas mundiales unificadas al mismo tiempo. Debe ganar para ello. Será de ida y vuelta. ‘Canelo’ querrá imponer su voluntad y Charlo tendrá que demostrarle todas sus cualidades. Debe ser el dominante y hacérselo saber al mexicano. Deberá ser infalible porque aquí no se sacan conejos de la galera”.

¿Qué deberá hacer Charlo para ganar?

Usar las piernas con más velocidad que nunca y martillar con su jab como si fuese la última vez. Retener la derecha sólo para los tiros seguros y aprovechar las vacilaciones que en el achique de distancia va a provocarle “Canelo”. Sostener el equilibrio anímico tras los primeros aciertos del boxeador de Guadalajara será fundamental. No tiene a un “cañonero” ante sí, pero la experiencia del mexicano se hará sentir. Corre de atrás. Es un retador traicionero. Para seguirlo con atención.