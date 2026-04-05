El boxeador irlandés Glenn Byrne derribó cuatro veces a William Crolla, pero terminó noqueado y con una hemorragia cerebral

La controversia se instaló en el combate entre el boxeador irlandés Glenn Byrne y el británico William Crolla por el peso superwélter, en una pelea que se realizó en Altrincham, en Inglaterra. En el séptimo round, Byrne terminó noqueado tras sufrir un zurdazo en plena cara, lo que le provocó una hemorragia cerebral y que según sus allegados, marcó el final de su carrera profesional. La polémica se desató porque Crolla logró la definición después de haber ido a la lona en cuatro oportunidades.

En el Planet Ice Arena el público quedó paralizado, porque Byrne tuvo que salir en camilla y con oxígeno. El promotor del boxeador irlandés, JB Boxing Productions, explicó: “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de una tomografía. La hemorragia cerebral está bajo control en este momento. Lo están monitoreando cada hora y, si Dios quiere, en las próximas 24 horas recibirá el alta del hospital y podrá recuperarse por completo”.

El nocaut sobre Glenn Byrne

Según publicó en su portal el periódico inglés, The Sun en su edición irlandesa, Jay Byrne, el hermano del boxeador y promotor de boxeo, explicó que la carrera de Glenn, por esta situación, se ve abruptamente interrumpida: “Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”.

Los promotores del boxeador irlandés le apuntaron directamente al juez de la pelea, Ron Kearney: “Es la razón por la que hay muertes en el boxeo. A William deberían haberle parado tras las tres caídas y ambos había regresado a casa sanos y salvos. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de seguridad en nuestro deporte (...) El boxeo es un deporte muy duro y árbitros como ese son los que arruinan nuestro deporte”, expresaron.

El polémica es que Crolla había caído tres veces ya, todas en el segundo round y la campana lo salvó de perder. Además, en el quinto round, volvió a caer y el árbitro del combate, determinó continuar con la pelea. Crolla, después de su nocaut sobre Byrne, pidió disculpas: “Espero que esté bien. Lamento haber celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero”.

Con este triunfo, Crolla suma su décima victoria como profesional, ocho de ellas por nocaut, dejando su récord en 10-1. Cabe recordar que su única derrota llegó en julio del año pasado ante Fraser Wilkinson, en un revés que había puesto en duda su proyección.

El promotor Eddie Hearn puso en valor el combate que se pudo ver en Altrincham: “Fue una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Como dije, es difícil celebrar hasta que sepamos que Glenn Byrne está bien, pero les tengo un enorme respeto a ambos. Fue increíble de ver."