Viktor Jurk noqueó a Edwin Castillo a los cinco segundos

La pelea entre Viktor Jurk y Edwin Castillo podría ubicarse entre las definiciones más rápidas de la historia. El boxeador alemán derrotó al colombiano en apenas unos segundos con un primer y único golpe.

El nocaut relámpago se produjo en una jornada que se desarrolló en el SAP Arena de Mannheim, en Alemania. Apenas sonó la campana inicial del combate pactado a ocho rounds, Jurk tomó el centro del cuadrilátero y conectó una izquierda entre el cuello y el mentón de Castillo, quien cayó desplomado sobre la lona sin ningún tipo de reacción.

Ante la gravedad del impacto, el árbitro dispuso de inmediato el final de una pelea que duró poco más de cuatro segundos, transformándose en una de las resoluciones más rápidas en la historia de este deporte.

Jurk venció a Castillo con un nocaut rapidísimo

Con este triunfo, Jurk, de 26 años, extendió su récord invicto a 14 victorias (12 por KO) consolidándose como una de las grandes promesas del peso pesado europeo. Por el contrario, Castillo sumó su tercer traspié consecutivo por nocaut, dejando su registro en 13 triunfos y 3 derrotas.

A pesar de la espectacularidad del golpe, especulaciones sobre una pelea arreglada no tardaron en circular las redes sociales, donde fanáticos analizaron cada repetición del video.

En X, el boxeador colombiano recibió duras críticas de usuarios que su caída, sugiriendo que el impacto no justificaba el desplome: “Esto es una locura”, dijo un usuario. Otro se preguntó: “¿Esto no es un montaje?”. “Esto es mas falso”, opinó otro. “Si el dinero no está de por medio, ese hombre debería ser excluido del circuito del boxeo. Totalmente antideportivo”, sentenció otro internauta.

De confirmarse el tiempo oficial de manera oficial entre los cuatro y cinco segundos, la definición se ubicará de forma inmediata entre los nocauts más veloces de la historia.

Aunque difícilmente logre quebrar el récord Guinness de 1947 —cuando el estadounidense Mike Collins liquidó a Pat Brownson en apenas cuatro segundos en el torneo Golden Gloves de Minneapolis—, el combate de Mannheim ya desafía destronar a otros hitos contemporáneos como el de Phil Williams en 2007 (10 segundos) o el histórico nocaut de Zolani Tete en 2017 por un título mundial (11 segundos).