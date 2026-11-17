El mundo del boxeo está de luto. El púgil Lee Revees, conocido como “El Champo”, murió durante la madrugada de este martes tras pasar tres meses en coma. El irlandés de 31 años sufrió una lesión cerebral durante su última pelea, donde el rival lo noqueó y lo dejó inconsciente en el ring.

La noticia fue anunciada por Queensberry, una de las principales empresas de promoción de boxeo en el mundo y la organizadora de la pelea con murió Reeves. “Todos en Queensberry nos encontramos devastados al enterarnos de la muerte de Lee Reeves. Lee era un boxeador enormemente talentoso, como también un modelo a seguir y una inspiración para su comunidad”, detallaron en una publicación en redes sociales.

Y cerraron: “Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Lee. Pedimos que su privacidad sea respetada en este momento tan difícil. Descansa en paz, Lee”.

Reeves junto a Gary Cully antes de su última pelea Instagram (lee_reeves_boxer

Reeves sufrió la lesión cerebral el pasado 1° de agosto en Dublín, Irlanda, cuando se enfrentó a su compatriota Gary Cully en el 3Arena. La pelea formaba parte de la cartelera preliminar del combate entre Pierce O’Leary y Mark Chamberlain. En el décimo asalto del combate de peso superligero, Gary noqueó a Reeves, que perdió el conocimiento en el ring. Cully ganó el título superligero celta de la BUI.

Rápidamente recibió asistencia médica en el lugar pero, ante la gravedad de la lesión, debió ser trasladado de urgencia a Hospital Beaumont. Un día después, el portavoz de Queensberry había afirmado que Reeves se encontraba en estado “crítico, pero estable”, reportó The Athletic, el departamento de periodismo deportivo de The New York Times.

El nocaut que causó la lesión cerebral de Lee Reeves

Permaneció en coma y en octubre fue trasladado al Hospital Universitario de Limerick, con el objetivo de recuperarse más cerca de su hogar. Sin embargo, durante la madrugada de este martes, falleció.

Reeves combatía como boxeador amateur, donde ganó dos títulos irlandeses y representó a su país antes de convertirse en profesional en 2018 con el promotor canadiense Lee Baxter, reportó The Athletic. Allí boxeó principalmente en Toronto. Su pelea contra Cully fue la número 18 como profesional y su segunda derrota.

Conmoción en el mundo del boxeo

Referentes del mundo del boxeo se mostraron entristecidos por el fallecimiento de Reeves. El fundador de Queensberry, Frank Warren, le dedicó unas palabras a través de X. “Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excepcional y un orgullo para el deporte. Será profundamente echado de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo querían”, escribió.

Cully, quien propinó el nocaut a Reeves, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Compartimos el ring en agosto, pero llevamos años coincidiendo. Todavía recuerdo los días en el estadio, cuando veía a Lee en los campeonatos nacionales, compitiendo en una categoría de peso superior a la mía; siempre me impresionaban sus combates y su equipamiento llamativo”.

La publicación de Gary Cully sobre Lee Reeves: "Me cuesta creer que estoy escribiendo esto"

Junto con el texto, compartió una serie de capturas de pantalla de una conversación que tuvieron en Instagram, donde se elogiaban y felicitaban entre sí por sus victorias. “Luke Thomas y yo solíamos molestarlo para que nos grabara algún anuncio cuando nos quedábamos en Dublín durante las concentraciones de entrenamiento, ¡y siempre quedaban brutales! ¡Qué gran personaje y qué gran tipo! Entre nosotros siempre ha habido mucho cariño, campeón. Me cuesta creer que estoy escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", cerró.

La Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) envió sus condolencias a la familia. “La Organización Mundial de Boxeo (WBO) lamenta el fallecimiento de Lee Reeves (1995–2026). Nuestras más sentidas condolencias para su familia, amigos y la comunidad del boxeo. Descansa en paz, Lee”, expresó.

La imagen de Lee Reeves compartida por la 1.ª Brigada, una de las dos brigadas principales del Ejército Irlandés

El luchador de MMA irlandés Conor McGregor también dejó un mensaje en redes: “Estoy terriblemente triste al enterarme del fallecimiento del boxeador irlandés Lee Reaves. Estoy pensando en su familia y equipo en este momento. Esto pone todo el deporte de la lucha en perspectiva. Es increíblemente peligroso y no vale la vida de un joven feliz, amable y ambicioso. Estoy tan profundamente triste al escuchar esta noticia. Abracen a sus seres queridos todos los días”.

En tanto, La 1.ª Brigada, una de las dos brigadas principales del Ejército Irlandés que forma parte de las Fuerzas de Defensa Irlandesas, contó en X que Reeves había servido como soldado del 12º Batallón de Infantería del Cuartel Sarsfield, en Limerick.

Los colegas de Reeves del 12° Batallón de Infantería organizaron un evento benéfico en su nombre

“Reeves se alistó en las Fuerzas de Defensa Irlandesas en abril de 2024, inicialmente entrenando con la 1.ª Compañía de Cos en Galway antes de ser asignado a Limerick. Completó varios cursos de armas, médicos y cursos de formación educativa en las Fuerzas de Defensa y era un miembro popular de su Unidad. El soldado Reeves también era instructor de pilates y un voluntario activo con Centro de Asistencia al Suicida de Limerick”, detallaron.

Además, informaron que la semana pasada, el 128 Batallón de Infantería en UNIFIL, que fue liderado por sus colegas del 12° Batallón de Infantería, organizó un evento benéfico de boxeo de cuello blanco en su nombre. Luego, cerraron la publicación con “Ar Dheis Dé go raibh a anam”, que significa “Que su alma esté a la derecha de Dios” en gaélico irlandés.