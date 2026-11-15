La venta de entradas avanza a ritmo lento en Córdoba y la AFA busca evitar otro papelón

La imagen de la Bombonera, con miles de butacas vacías y muy poco aliento desde las tribunas, encendió una alarma en la AFA. Sin Lionel Messi y después de años en los que las entradas se agotaban casi sin importar el rival, la selección argentina ya no parece despertar el mismo entusiasmo. Y ahora, apenas cuatro días después de la derrota ante Uruguay, la incógnita pasa por la respuesta del público en Córdoba, donde el equipo de Lionel Scaloni enfrentará este martes a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. Por ahora, la venta de entradas marcha a un ritmo lento y no hay demasiada expectativa por un encuentro que pondrá otra vez a prueba el interés de los hinchas por esta nueva selección.

La preocupación en la AFA no pasa solamente por el escaso respaldo que recibió el equipo, sino también por la recaudación. Se estima que se vendieron menos de 10.000 entradas, cuando un estadio lleno podría haber dejado cerca de 8.000 millones de pesos. Incluso, la cantidad de invitados habría sido casi el doble de quienes pagaron para ingresar al estadio. A ellos hay que sumarle buena parte de la barra de Boca, que ocupó una de las cabeceras.

Ante Uruguay, en la Bombonera, hubo sectores que ni siquiera se habilitaron y se estima que la AFA vendió menos de 10.000 entradas Manuel Cortina

En la dirigencia que encabeza Claudio Tapia la falta de apoyo ante la Celeste encendió las alarmas y abrió varios interrogantes. ¿Fue solamente por la ausencia de Messi? ¿Influyó también el descontento de parte de los hinchas con la gestión del propio “Chiqui”? ¿O tuvo que ver con un equipo que, además del retiro de su máxima figura, tampoco pudo contar con otros jugadores muy queridos?

Esa es, justamente, una de las grandes dificultades de este nuevo proceso. Argentina viene de una etapa extraordinaria, con títulos, triunfos y un equipo que consiguió una identificación muy fuerte con la gente. Porque el entusiasmo no pasaba solamente por Messi, sino también por un grupo de jugadores con el que los hinchas se sentían identificados y al que se habían acostumbrado a ver ganar.

Fecha FIFA amistoso entre Argentina y Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando La Bombonera. lionel scaloni Augusto Famulari - LA NACION

Scaloni lo sabe y por eso pidió paciencia después de la derrota ante Uruguay. El entrenador entiende que tiene buenos futbolistas, varios de ellos jóvenes y con mucho futuro, pero también que llevará tiempo conseguir que el equipo funcione como antes. La cuestión es si la gente está dispuesta a acompañar ese recorrido. “Lo de la gente... no sé cuánta había. Tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte”, comentó el técnico sobre la poca concurrencia en la cancha.

La primera respuesta fue la de la Bombonera. Y ahora llega Córdoba, donde las entradas salieron a la venta el 6 de noviembre y todavía hay disponibilidad en buena parte del estadio. En ‘Deportick’, la plataforma encargada de comercializarlas, solo figuran como agotadas la popular Willington para menores y las plateas P y W, dos sectores preferenciales que por lo general están reservados y no se comercializan. El resto sigue disponible.

La selección fue siempre el caballito de batalla de Claudio Tapia, pero en el primer partido sin Messi los hinchas empezaron por darle la espalda JUAN MABROMATA - AFP

En la AFA no quieren que se repita el papelón del viernes y ya buscan alternativas para que el Kempes presente un marco mucho mejor. No será sencillo: el estadio tiene capacidad para 57.000 espectadores y, a diferencia de otros partidos internacionales, no habrá un sector reservado para los hinchas de Costa Rica.

Los precios, al menos, son más accesibles que los de la Bombonera. Mientras que ante Uruguay las populares costaron 95.000 pesos, en Córdoba se ofrecen a 80.000. Las plateas también son más económicas: la Gasparini cuesta 125.000 pesos y la Ardiles, 145.000. En la Bombonera arrancaban en 140.000 y llegaban hasta 290.000. La excepción son las populares para menores, que pasaron de 19.000 a 25.000 pesos. De todos modos, siguen siendo precios elevados para un partido amistoso, ante un rival poco atractivo y en un contexto en el que la selección ya no despierta el mismo entusiasmo.

La selección argentina cierra el año este martes ante Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba Nicolas Aguilera - AP

Córdoba ya recibió a la selección hace apenas un mes y medio, cuando Argentina goleó a Bolivia en el mismo estadio, el 30 de septiembre, en su primera presentación después del subcampeonato en el Mundial. El partido se disputó con una restricción del 50% del aforo, por una sanción de la FIFA a raíz de los cantitos discriminatorios de los hinchas durante la Copa del Mundo. Una de las cabeceras estuvo cerrada y la otra tuvo su capacidad reducida. Esta vez podrían habilitarse la totalidad del estadio, aunque todavía no está confirmado y habrá que ver cuántas terminan ocupadas.

Además, para aquel encuentro, la Agencia Córdoba Deportes había dispuesto una platea completa, la Gasparini, para chicos de clubes de barrio y organizaciones sociales, que asistieron sin pagar entrada. Para el martes, por ahora, no hubo información oficial sobre una iniciativa similar. Tampoco estará Cristian Romero, uno de los futbolistas más queridos de la provincia, que se recupera de una lesión muscular. Quien sí podría tener sus primeros minutos en la Mayor es Mariano Troilo, el defensor surgido de Belgrano que actualmente juega en Parma.

En 2018, la previa ante México fue similar: hubo entradas a mitad de precio y el estadio terminó con un marco aceptable EITAN ABRAMOVICH - AFP

La selección ya vivió una situación parecida en los comienzos del ciclo Scaloni. El 16 de noviembre de 2018, Argentina recibió a México en el Kempes, en el primer partido del técnico en el país. Messi tampoco estaba y el interés del público era muy bajo. La venta de entradas arrancó tan floja que los organizadores tuvieron que lanzar distintas promociones: un descuento del 50% en todas las ubicaciones y el ingreso gratuito de menores de 12 años acompañados por un adulto. A dos días del partido, apenas se había vendido el 25% de las entradas. Incluso se organizó un entrenamiento abierto y gratuito en la cancha de Instituto.

Con el tiempo, los resultados cambiaron todo. Scaloni armó una selección que volvió a ganar, conquistó la Copa América y el Mundial y consiguió que el público recuperara el orgullo y las ganas de verla jugar.

Ocho años después, Córdoba vuelve a encontrarse con una selección que busca ganarse a los hinchas. Y el martes, antes de que empiece el partido, las tribunas del Kempes ya habrán dado su primer veredicto.