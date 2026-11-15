Abierto de Palermo: La Zeta sorprendió a Las Monjitas y reafirmó su crecimiento tras entrar desde la clasificación

Debut a todo o nada para Ellerstina-La Zeta Kazak, uno de los equipos que arribó a Palermo desde la clasificación. Con la moral bien alta y más nivel de Abierto que varios de los incluidos, por méritos propios en el selecto grupo de los ocho, entró a la cancha a escribir su propia historia. Ganó y cuenta con espacio para seguir creciendo. Este domingo, tras reaccionar a una desventaja de cuatro goles al concluir el segundo chukker, se recuperó y se llevó una victoria de oro, pensando en el objetivo primordial de quedarse en la Triple Corona. Derrotó por 13-12 a Las Monjitas, organización a la que dejó tambaleando y con muchas más dudas que certezas.

Las Monjitas, del patrón colombiano Camilo Bautista, y con David Stirling, aún afuera de la formación por una lesión sufrida a comienzos de la temporada, defeccionó. Arrancó bien, con dinámica y gol, pero a medida que el partido se desarrolló, perdió la compostura, el orden y el gol. Y sus intenciones, como equipo de punta, de pelear por un lugar en la final del sábado 12 de diciembre, quedaron seriamente comprometidas.

La campana final cerró un partido cambiante, cortado, largo, que concluyó con la victoria del equipo que más quiso ganar. Que supo capear el temporal y cuando asomó el sol, se animó, fue a buscar la victoria y la atrapó con todas sus fuerzas. Las que caracterizan al equipo de Nicolás Pieres.

La síntesis

Las Monjitas (12): Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; Juan Martín Nero, 9, e Ignatius du Plessis, 8. Total: 34.

Ellerstina-La Zeta Kazak (13): Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.