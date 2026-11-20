El regreso al ring para pelear en modo oficial del ex quíntuple campeón mundial estadounidense Floyd Mayweather, próximo a cumplir 50 años, toma por primera vez visos de cierta credibilidad tras años de runruneo sin mayor sentido. Hay una razón fundamental que convertiría este rumor en una noticia verosímil: Ryan García, campeón welter (CMB) lo escogió por decisión propia, como su próximo desafiante. Y él recogió el guante.

Nos preguntamos: ¿Interesa este tema todavía? No tendría fundamentos en otro boxeador, pero en Mayweather despierta -aún- cierta curiosidad sobre todo por el rival en cuestión: García, 22 años menor, que jamás dio garantías en el momento de ascender al cuadrilátero.

Ryan Garcia asesta un golpe a Conor Benn en su pelea por el título welter, realizada el sábado 12 de septiembre de 2026 en Las Vegas (AP Foto/Ian Maule) Ian Maule - FR172030 AP

El Consejo Mundial de Boxeo no recibió pedidos para renovación de licencia y reclasificación del púgil de Grand Rapids, inactivo desde 2017 y único púgil en retirarse del boxeo con la corona en su poder e invicto con 50 victorias consecutivas.

Mayweather fue absuelto el miércoles último en una causa por emisión de cheques sin fondos; finalmente desestimada por un Tribunal de Las Vegas. Sin embargo, fuentes fidedignas afirman un prematuro quiebre en su riqueza originado por los juicios millonarios ante los incumplimientos de sus frustradas exhibiciones con Mike Tyson y el filipino Manny Pacquiao, canceladas luego de recibir un abultado anticipo económico.

Todos estos ahogos financieros acelerarían la concreción de su pelea con el díscolo Ryan García, de 28 años, 26 victorias (21 KO), 2 derrotas y un match sin decisión. Ganador del mundial -interino- Liviano (CMB) en 2021 y del cetro Welter (CMB) en 2026. En su última pelea elevó sus acciones al vencer categóricamente al inglés Conor Ben. Su mejor victoria fue ante Devin Haney, a quien vapuleó de principio a fin. Sin embargo, la utilización de estimulantes no solo lo eyectó a una dura suspensión sino también a desconocer el resultado logrado en su mejor pelea en el profesionalismo.

Mayweather y sus exhibiciones fantasmas

Desde aquella pelea “prefabricada” ante el irlandés Conor McGregor, a quien venció por KOT en 10 rounds, el 26 de agosto de 2017, amparada por la Comisión Atlética del estado de Nevada, efectuó siete exhibiciones. Adornadas por pomposos calificativos de los farsantes de ocasión. A detallar:

31-12-2018: Venció por KO en el primer round a Tenshin Nasukawa, un peleador “multirrubro” en Tokio.

6- 6-2021: Realizó una exhibición a ocho capítulos con Logan Paul -atleta influencer, hermando de Jake-, en Miami, otorgando 16 kilos de ventaja.

21-5-2022: Exhibición a 8 rounds con Dan Morre, su viejo sparring de 45 años, en Abu Dabi, Emiratos Árabes.

13-6-2022: En exhibición, noquea en dos rounds al japonés Mikuru Asakura, atleta de MMA.

Floyd Mayweather ante Mikuru Asakura, en 2022 Hiro Komae - AP

13-11-2022: Doblega en el sexto asalto de una exhibición al británico nigeriano Deji Olatunji, un youtuber boxeador, en Dubai, Emiratos Árabes.

11-6-2023: Escandalosa exhibición con su compatriota John Gotti III, nieto del mafioso del mismo nombre perteneciente a la familia Gambino. Suspendida por “batalla campal” en el sexto round en Sunrise, Florida.

25-8-2023: Exhibición desquite de 8 asaltos con John Gotti III, en México DF. En ambas ocasiones Mayweather dio mas de diez kilos de ventaja.

La próxima será el 19 de diciembre próximo ante el australiano Matty “The Jedi” Floyd, un peleador de BKFC – a puño limpio- en Bangkok, Tailandia.

Conductas opuestas

Mas allá de su bohemia, Mayweather ama el boxeo. Es un deportista físicamente “limpio”. Aún mantiene un entrenamiento prolijo en su propio el gimnasio de Las Vegas.

Ryan García es díscolo y poco querido en el ambiente. Tiene ángel, pero su indisciplina y sus adicciones lo transforman en un campeón insoportable. Y a veces sus facultades mentales llaman la atención.

Ryan García festeja la victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas (AP Foto/Lucas Peltier) Lucas Peltier - FR171956 AP

Mayweather, cuyos dos duelos con el santafecino Marcos “Chino” Maidana, en 2014, fueron inolvidables para nuestro país, vuelve a ser foco de una gran polémica.

¿Puede volver a pelear en serio? ¿Qué lucidez conserva para hacerlo? ¿Qué porcentaje de aquel talento expuesto en el pasado necesitaría para sobrevivir en estos tiempos?

Sería absurdo dilucidar estos acertijos cuando recién este informe comienza a tomar forma. Mayweather piensa en las sombras de dos notables: George Foreman y Bernard Hopkins, quienes reconquistaron sus títulos mundiales a los 45 y 49 años respectivamente. ¿Será este su último objetivo por realizar? Parece ridículo, pero, hoy por hoy, sería precipitado desestimarlo: el campeón mas viejo de todos los tiempos.